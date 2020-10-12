نسبة ملء الأسرّة بأقسام الإنعاش الخاصة بكورونا تبلغ 23 بالمائة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وفاة 31 شخصا بسبب تداعيات فيروس كورونا مقابل تعافي 2091 في آخر 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة بلغ 464 (25 سجلت في آخر 24 ساعة)، منها 48 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي؛ فيما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 يصل إلى 23 في المائة.

وتتمركز الإصابات الجديدة وعددها 1357 في جهة الدار البيضاء سطات بـ 529 حالة؛ منها 360 بالبيضاء، و91 بسطات، و26 بالنواصر، و13 بمديونة، و10 بالجديدة، و4 بالمحمدية، و3 بسيدي بنور، وحالة ببنسليمان، وجهة الرباط سلا القنيطرة التي عرفت 205 حالات، منها 41 في كل من سلا والخميسات، و40 بالقنيطرة، و30 بالرباط، و20 في كل من الصخيرات-تمارة وسيدي سليمان، و13 بسيدي قاسم.

جهة مراكش آسفي شهدت 171 حالة مؤكدة، منها 117 بمراكش، و19 بقلعة سراغنة، و16 باليوسفية، و13 بالصويرة، و6 بالرحامنة. كما سجلت 121 حالة بالشرق، منها 85 بوجدة أنجاد، و16 بفكيك، و10 بجرادة، و5 في كل من تاوريرت وبركان.

أما جهة بني ملال خنيفرة فسجلت 107 حالات، منها 55 بخريبكة، و17 ببني ملال، و13 بخنيفرة، و12 بأزيلال، و10 بالفقيه بنصالح؛ في حين سجلت 95 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 33 بتطوان، و28 بالعرائش، و10 في كل من الحسيمة وطنجة، و7 بوزان، و5 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بشفشاون.

جهة فاس مكناس سجلت 57 حالة إصابة بالوباء، منها 19 بفاس، و15 بتازة، و11 بمكناس، و6 بتاوتات، و4 بصفرو، وحالة واحدة في كل من بولمان ومولاي يعقوب.

كما سجلت 37 حالة في جهة درعة تافيلالت، كلها بأكادير إدوتنان، ثم 19 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 8 بورزازات، و6 بزاكورة، و4 بميدلت، وحالة واحدة بتنغير؛ فيما سجلت 16 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب.

الوفيات الـ 31 سجلت في البيضاء بـ 5 حالات، و4 بمراكش، وحالتي وفاة في كل من وجدة-أنجاد وتطوان وميدلت وإنزكان آيت ملول، ثم وفاة واحدة في سلا والقنيطرة والرباط واليوسفية وفكيك وبني ملال والفقيه بنصالح والعرائش والمضيق-الفنيدق وفاس وتازة ومكناس وصفرو وبولمان.