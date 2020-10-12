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الرئيسية | مجتمع | فيروس "كورونا" يُصيب أزيد من ثلاثة آلاف فرد في أسرة التعليم

فيروس "كورونا" يُصيب أزيد من ثلاثة آلاف فرد في أسرة التعليم

فيروس "كورونا" يُصيب أزيد من ثلاثة آلاف فرد في أسرة التعليم
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:00

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر، سعد أمزازي، أن فيروس كورونا تمكن من إصابة أزيد من 3000 شخص ينتمون إلى أسرة التعليم مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي.

وأوضح أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة قامت بإغلاق 210 مؤسسات تعليمية تستقبل أكثر من مائة ألف تلميذ وتلميذة، إثر اكتشاف حالات إيجابية همت 1400 تلميذ و1500 أستاذ و245 إطارا ينتمون إلى هيئة الإدارة و158 إطارا من أطر إدارية أخرى، وهو ما يعني إصابة 3030 فردا من أسرة التعليم.

المعطيات المحينة التي كشفها المسؤول الحكومي تشير إلى قيام اللجان الإقليمية التابعة للوزارة بزيارة 4500 مؤسسة عمومية و300 مدرسة خصوصية، حيث تم الوقوف على بعض الاختلالات المتعلقة بتنزيل البروتوكول الصحي ونمط التعليم التربوي المعتمد، إضافة إلى إكراهات تدبير النقل المدرسي والتوفر على تجهيزات كافية أو ربط بالإنترنت بالنسبة للتعليم عن بعد.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة عملت على إنجاح الدخول المدرسي في ظل الارتفاع المهول للحالات الحرجة والوفيات المرتبطة بالوباء، وذلك انطلاقا من الحرص على سلامة المتعلمين والأطر، مبرزا أنه تم إقرار تعليم عن بعد كنمط أساسي في جميع المستويات، مع تمكين الأسر من استفادة أبنائها من تعليم حضوري بعد التعبير عن هذا الاختيار، في إطار إشراكها في اتخاذ القرار التربوي، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الخاصة لكل أسرة على حدة.

أما بخصوص التعليم العالي فسيبلغ العدد الإجمالي للطلبة مليونا و79 ألفا و329 طالبا (ة)، فيما سيبلغ عدد الطلبة الجدد برسم هذا الموسم حوالي 290 ألف طالب(ة). كما سيتم فتح مؤسستين جامعيتين و3 أحياء جامعية في كل من أكادير وتطوان والرشيدية.

وأفاد الوزير بأن الدراسة الجامعية ستنطلق رسمياً في منتصف شهر أكتوبر الجاري، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين: تعليم عن بعد أو تعليم حضوري، سواء خلال المحاضرات أو الأشغال التطبيقية أو التوجيهية.

وأضاف الوزير أن عدد الممنوحين من الطلبة الجدد سيبلغ حوالي 400 ألف طالب، فيما سيستفيد من خدمة الإيواء هذه السنة ما يناهز 55 ألف طالب؛ بينما سيرتفع عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية إلى 300 ألف طالب مقابل 200 ألف السنة المنصرمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - man الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:15
رغم ظروف العمل الغير مبشرة بالخير،نحن عازمون أمام الله على تأدية الرسالة النبيلة بكل تحد ونكران للذات.
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2 - مواطنة تحب بلدها الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:17
الله يحفظ الجميع من هذا الوباء اللعين
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3 - Ysf الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:17
اللهم رحمنا و احفظ من هم في الارض اجمعين
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4 - استاذة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:35
سيدي الوزير اتعلم ان ابواب المدارس مكتظة بالاباء واظن ان الوضع خطير ففي مدرستنا مثلا نجد امام الباب التلاميذ سيارات النقل بالاضافة الى كم هائل من الاباء الذين لا يكترتون لاي شيء واغلبهم بدون كمامات ولا تباعد بينهم اللهم احفض اسرة التعليم التي تعاني في صمت اما بالنسبة للتعليم عن بعد فنحن لانتوفر على اي وسيلة سوى هواتفنا الخاصة مع العلم اننا وسط مدينة الدار البيضاء
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5 - Jamal الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:37
مبروك عليكم 1400 تلميذ و 1500 اساتذ يعني اصابت 2900 عائلة بالفيروس ....
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6 - استاذ بالتعليم الابتدائي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 23:38
بطبيعة الحال، شيء منطقي، فالاساتذة لا يتوفرون على سترات الحماية الطبية وعلى المعقمات والكمامات المجانية إلخ كما هو الشأن بالنسبة لأطباء وممرضي وزارة الصحة وكذا الشرطة والدرك والقوات المساعدة .. أيضا فتعامل الاساتذة مع أطفال ومراهقين كثر جدا يصعب من الوضعية أكثر، بخلاف باقي الموظفين. وعلى كل حال، بعض الاشخاص يسرون ويفرحون بمرض أو وفاة أستاذ أو أستاذة للأسف، ولكن سيدي ربي كبير .. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، شكرا هسبريس
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