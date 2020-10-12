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كُتّاب وآراء
اتفاقية تجمع الخزينة العامة والهيئة الوطنية للعدول
أعلنت الخزينة العامة للمملكة والهيئة الوطنية للعدول أنهما أبرمتا اتفاقية "من أجل نزع الصفة المادية عن تبادل المعطيات المرتبطة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع التفويت"، في إطار تحديث وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق بلاغ صحافي صادر عن الجهتين، فإن هذا التبادل الإلكتروني للمعطيات المتعلق بإيداع وتسليم الشهادة على وجه الخصوص سيتيح الإرسال الإلكتروني لطلب شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع التفويت، وكذا تبادل المعطيات والمعلومات اللازمة لمعالجة وتتبع هذا الطلب، إضافة إلى تسليم الشهادة المطلوبة إلكترونيا.
إن هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ ذاته، "هي ثمرة لتضافر الجهود بين الخزينة العامة للمملكة والهيئة الوطنية للعدول من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وذلك طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله".