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الرئيسية | مجتمع | "ودادية القضاة": منجب يتدثر بـ"الغطاء الحقوقي" لتغليط الرأي العام

"ودادية القضاة": منجب يتدثر بـ"الغطاء الحقوقي" لتغليط الرأي العام

"ودادية القضاة": منجب يتدثر بـ"الغطاء الحقوقي" لتغليط الرأي العام
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:00

استغربت الودادية الحسنية للقضاة رفض الناشط الحقوقي المعطي منجب البحث التمهيدي الجاري معه وبعض من أفراد عائلته، وإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام قصد "التأثير" على القضاء أو "التهرب" من شبهات تُلاحقه بمبرر "الغطاء الحقوقي".

وقال محمد الخضراوي، نائب رئيس لجنة استقلال القضاء بالاتحاد الدولي للقضاة نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة: "إننا أصبحنا نرصد بكل استغراب وأسف خلال الفترة الأخيرة محاولات واضحة للتأثير على استقلال القضاء من طرف بعض الأشخاص والجهات التي تدعي أنها تنتمي للنخب الحقوقية والثقافية، التي يفترض أن تكون في طليعة من يُكرس الثقة في السلطة القضائية وأن تدعم جهودها الواضحة من أن أجل المساهمة في المشروع الديمقراطي الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل جرأة وحكمة وتبصر".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عبرت الودادية الحسنية للقضاة على لسان نائبها عن رفضها "محاولات للتأثير بشأن قضايا حق عام عادية يستهدف منها أصحابها إضفاء طابع سياسي بخصوصها والضغط على المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تغيير المجرى العادي للأبحاث والتحقيقات، وتضخيم وقائعها وإعطائها أبعادا لا علاقة لها بالواقع، من أجل تغليط الرأي العام والتشكيك في حياد القضاة واستقلاليتهم والرغبة في معاملة تفضيلية، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة أمام القضاء".

"اليوم لا أحد فوق المحاسبة، ودولة الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون لا يمكن أن يتوقف مسارها ببلادنا بهذه المحاولات التي تمس في الصميم نصوص وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وكذا نصوص الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل القضاة"، يؤكد نائب رئيس لجنة استقلال القضاء بالاتحاد الدولي للقضاة.

واعتبر المصدر ذاته، في تصريحه، أن التهديد بأشكال احتجاجية أو الاستقواء بالغير وشن حملات مختلفة، هو في عمقه "تأسيس لممارسة الفوضى والعبث، ومس بكل هذه الأسس التي نرفضها بشكل صارم كقضاة، في إطار واجباتنا المهنية وصوننا للمكتسبات التي تعرفها بلادنا، ولا يمكننا كجمعيات مهنية قضائية السكوت عنها أو التطبيع معها والتساهل مع مرتكبيها؛ لأنها تعمد إلى تبخيس الجهود الكبرى المبذولة من طرف كل مكونات أسرة القضاء بمختلف محاكم المملكة من أجل تكريس الثقة والحرص على التطبيق العادل للقانون".

وخلص محمد الخضراوي، في تصريحه، إلى أن "من لا يخشى الوصول إلى الحقيقة ويسعى إليها بكل قوة ويقين، لن يُحاول-تحت ذرائع غير مستساغة لا واقعا أو قانونا-عرقلة المساطر والإجراءات والأبحاث التي تتم مباشرتها تحت إشراف القضاء وسلطة القانون وضمانته".

وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أعلن أن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وكان الناشط الحقوقي المعطي منجب رفض التحقيق في مصادر "ممتلكاته"، وقرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 3 أيام، احتجاجا على ما اعتبره "تحرشا أمنيا وقضائيا" به وبأخته بسبب قناعاته الحقوقية والسياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عباس الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:10
أن لم تكن العجينة في بطنه فما المشكل في التحقيق معه ، ورفضه يوحي بتورطه في ما يحقق معه
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-8
2 - شرف 58 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:15
الا ما درتي والو.والممتلكات ديالك نقية لاش غاذي تخاف وتدير اضراب على الطعام؟ خليهم اديرو البحث ديالهم وانت راه عندك محاميين ديالك و جيبهم كاع انت من الخارج وديك الساعة بان ليك الظلم دير اضراب على الطعام.ولكن باش تدير اضراب حيث غاذي ابحثو في الممتلكات ديالك يعني خايف من شي حاجة.
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16
3 - Mustapha الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:17
حشومة عليكم أن تستمروا في الاستعانة بعقول المغاربة. بااااركة.
استقلال القضاء. لا توجد إضافة.
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1
4 - abdo الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:18
لماذا هذا اتصرف ومحاولة لي ذراع يد القضاء إن كان نظيف ومصادر إثرائه نظيفة فلايجب عليه الخوف كل ماعليه تقديم وثائق ثتبة سلامة مداخيله ومريضنا معندو باس.
مشكل المغاربة هو نظرة العطف على أي شخص وأنه دائما مظلوم هناك الكثير من الشخصيات لاتريد أن تخضع للتحيقيق والمحاسبة.
الناس معارفينش أن مديرية الضرائب كتسالو زبالة تاع الفلوس وفينما كقولو لية خلص كقول الدولة ضغط علي.
ياك السي عندك جمعية تاع الحقوق وأساسها الديمقراطية وحتى الضرائب راها واجب وطني
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-1
5 - توضيح الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:19
القضاء مستقل ولن تؤطر عليه كل القوى ولو اجتمعت للاسف ملي كتجي المحاسبة كيحاولو يثيرو انظار مايسمى بالحقوقيين واش هذ الحقوقيين اصلا ماكيهمهم المال العام ولا كيدافعو غير باش يبانو على الرأي العام القضاء يطبق القانون ولي بغى يصوم ولا ينتاحر هو حر ماجبرو حد على فعل هذا ولي ماداير والو كيتبع المسطرة القانونية وملي يسالي التحقيق وماتم عليه اي شبهة حينها كيطلب برد الاعثبار ولكن للاسف كلشي بغى ينهب ويسرق ومايتحاسب ،...
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-10
6 - محماد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:20
مع الاسف الشديد ما يلاحض خلال المدة الأخيرة ان العديد بل الكل أصبح يرفض الأحكام التي تصدر عن المحاكم المغربية وعدم الاعتراف بها أما بالإضراب عن الطعام أو الوقفات الاحتجاجية أو بالتصريحات الرديئة التي لا ترتكز على اساس كالاستقواء ببعض المنظمات الدولية وهدا ما يقوم به منجد وغيره
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2
7 - Samir الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:24
بالله عليكم واش باقي شي واحد كايثيق فالقضاء المغربي بغض النضر عن مايقوم به منجب .
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11
8 - فارس بلا جواد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29
اذا كان صحيح لا أحد فوق القضاء فين مول 17مليار ماسمعنا ولو فين ملف مقتل محسن فكري فين الاباطيرة الي كانو تيصيدو داك الحوت الي شرا يك هو غير شراه وفين الي صيدوه مقدينيش عليهم فين المحاسبة لرجال الدولة والأراضي الي تيحطو عليها يديهم اوا طبقو القانون في كولشي مشي غير على الي بغيتو
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30
9 - Facts checker الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:32
Il n’a qu’à nous expliquer common il a pu avoir toute cette richesse avec son salaire modeste
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4
10 - مواطن غيور1/ السكوت الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:36
السلام عليكم
إن كان الكلام من فضة فالسكوت من دهب، خصوصا في مزرعتنا السعيدة.
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11
11 - مراقب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:37
لماذا دائما اقحام اسم الملك في المشاكل الاجتماعية
اما الرأي العام فهو يعرف الصغيرة والكبيرة
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9
12 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:37
بعض من يسمون انفسهم حقوقيون يستغلون العضوية في الجمعيات للتستر على فضائحهم.
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7
13 - فرانز كافكا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:39
ماقاله السيد محمد الخضراوي نتفق معه طولا و عرضا و عمقا .... و لكن هناك الكثير ممن يتساهل معهم القضاة كالمشاهير و أولاد الفشوش و باك صاحبي و اصحاب الشكارة ... و لو كان يسمح قانون النشر و التعليق في جريدتنا هسبريس لذكرتهم لك بالأسماء و القضايا و لكن القانون لا يسمح بذلك ... نحن مع قضاء نزيه و شفاف و يطبق على الجميع
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20
14 - Amron الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:41
و مدخل وداديات القضاة في نزاع بين مواطن و النيابة العامة حتى تخرج ببلاغ
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1
15 - العابر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:43
الاستغراب الاكبر هو هذا الموقف من ودادية القضاة!!! لماذا تعبر الودادية عن موقف مجرم للمعني بالامر حين تصرح ان منجب يتدثر بالعمل الحقوقي؟؟؟
ودادية القضاة كان يجب ان تنأى بنفسها و تبقى بعيدة عن هذا الملف نظرا لطبيعة الجسم الذي تنتمي اليه. هذا العمل يعطي الانطباع الذي يبحث عنه الكثير من الحقوقيين و اللاجئين في الخارج لاتهام المغرب على انه يدبر التهم لكل من ينتقد السلطة!!! فهل كان يجب تذكير الودادية بهذا أم كما يقول البعض من لم يعجبه هذا فليشرب البحر!!!!
نريد أن نرى عدالتنا بعيدة عن الشبهات غير ان مثل هذه التصريحات لا تترك لنا فرصة لإقناع البعض بأن لا شيء نهاءي و البحث مازال جاريا فيردوا علينا بأن كل شيء معد سلفا و......فكيف سندافع عن عدالتنا؟؟؟؟
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