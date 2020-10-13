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أطر صحية تشعر بـ"الغبن" بسبب تأخر صرف "تعويضات كوفيد-19"

أطر صحية تشعر بـ"الغبن" بسبب تأخر صرف "تعويضات كوفيد-19"
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:00

ما زالت الأطر الصحية العاملة في المؤسسات الاستشفائية العمومية تنتظر أن تفرج وزارة الصحة عن التعويضات المالية الخاصة بفترة "كوفيد-19"، والتي كانت محطّ خلاف حاد بين الوزارة والنقابات، دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب صرفها.

وتحدّث خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن تعويضات الأطر الصحية آخرَ مرة في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث صرح بأنه طلب من وزارة المالية إمداد قطاع الصحة باعتماد مالي قدره 400 مليون درهم، سيخصص لهذا الغرض.

الصيغة التي اقترحتْها وزارة الصحة لتعويض الأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية لم تحْظ بترحيب من هذه الأطر، خاصة الممرضين وتقنيي الصحية الذين يطالبون برفع التعويض عن الأخطار المهنية، عوض تخصيص تعويض مؤقت لهم عن فترة "كوفيد".

وتأجج غضب الأطر الصحية من تأخر صرف وزارتهم لتعويضاتهم، بعد صرف وزارة الثقافة للدعم السنوي للفنانين، معتبرين أن الوزارة الوصية على القطاع الذي يشتغلون فيه بإمكانها أن تجد آلية لصرف التعويضات التي طال انتظارها، في وقت يزداد عدد المصابين منهم بفيروس كورونا المستجد.

"الوزارة تْزيدْ غِيرْ ألف درهم على الأقل وتصرفها بشكل عاجل، واخا ما كافياش، ولكن على الأقل الأطر الصحية غادي يْحسّو بأن الحكومة كتْفكّرْ فيهم"، يقول إسماعيل لواني، إطار صحي بالمركز الاستشفائي ابن سينا عضو النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس.

وتوقف لواني عند الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطر الصحية منذ ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب شهر مارس الماضي، قائلا: "الوزير قال في تصريح سابق، إلى وْصْلنا غِيرْ عشرة آلاف حالة غنْحبْسو، وْدَبا وصلنا أكثر من مية وعشرين ألف إصابة، وهذا كيبيّن أن الناس خدامين ودايرين اكثر من جهدهم".

طريقة صرف تعويضات الأطر الصحية كانت أيضا ضمن نقط الخلاف بين النقابات والمهنيين من جهة، ووزارة الصحة من جهة ثانية، حيث صرح وزير الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن قيمة التعويضات ستتفاوت حسب درجة الخطر، حيث ستُمنح تعويضات أكبر للأطر الموجودة في الصف الأول، ثم أقل منها للذين بعدهم، وهكذا.

المقاربة التي طرحها وزير الصحة لم تلقَ ترحيبا من الأطر الصحية نفسها؛ إذ تعتبر أن جميع من يشتغل في المستشفيات معرض للخطر، "فحتى تقني الكهرباء إذا دخل إلى المستشفى لتغيير مصباح، فهو معرض لخطر الإصابة بعدوى الفيروس"، يوضح إسماعيل لواني، مسجّلا أن الأطر الصحية "تشعر بالغبن جراء عدم تمكينها من تعويضاتها المستحقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - nawfal le professeur الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:18
المستشفى أامن مكان بالنسبة للكوفيد حيث ان الجميع بالكمامة و الملابس الخاصة اذن خطر الاصابة قليل جدا مقارنة مع قطاعات أخرى. اذا كان تعويض مرحبا به و اذا لم يكن حبذا الاستعفاف و تفادي التسول. القطاع الصحي أكبر من هذا و يستحق هيكلة اعمق من هذه المطالب الثانوية.
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-16
2 - كسول الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:21
اضف الى ذلك توقيف العطلة السنوية الرسمية، والتي يجب ارجاعها حتى يعود معها ولو قسط بسيط من الراحة البدنية والنفسية
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9
3 - الرباطي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:22
يستاهلوا كل الخير،يخاطروا بحياتهم و صحتهم ضد الوباء اللعين، كانجرب نلبس الكمامة ل 3 ساعات كانتخنق، فما بالكم لي كايلبسها نهار كامل،تحياتي ليكم،و الحكومة خصها تعوضكم على هد المجهودات البطولية
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13
4 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:26
فعلا الأطر الصحية كانت في الصفوف الامامية ولا زالت كذلك في مواجهة جائحة كورونا، فعلا يجب تعويضهم و صرف التعويض عاجلا ، على الاقل كي يحسوا بأن هناك من يفكر فيهم، نعم عملهم هذا،، لكن الاطر الصحية قامت ب مجهودات و منهم، و تم الغاء عطلهم، اضف الى ذللك اصابة العديد منهم، خيرهم لا ينكره الى لئيم،، جزاهم الله عنا جزاء الاحسان.
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9
5 - ممرض مغبون الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:29
قضينا شهورا وسط المستشفيات و خطر الاصابة بالفيروس الخطير و الخوف على أسرنا و والدينا و عائلاتنا و ممنوعون من السفر و من العطل السنوية. وفي النهاية نجد( الوزير ) آخر همه أطر الصحة و حقوقها. هو لا يهتم سوى لتلميع صورته كأول وزير صحة خارق. يضوي البلاد بوحدو. الإعفاء تلو الإعفاء و الصفقات بالملايير. وزير متكبر و متعجرف. الله يرحم أيامك يا سي الوردي.
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5
6 - Mohamed الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:30
على الحكومة و وزارة الصحة أن يخجلوا من أنفسهم من عدم تشجيع أطرها العاملة ليل نهار دون إنقطاع من أجل صد الوباء عليهم الإقتداء بالدول التي تحترم نفسها و أطرها .......
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6
7 - طبيب تحت الاستعباد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:30
الله يجعل عملنا لله .... ولتدهب تعويضاتكم للجحيم .....يبدو ان هذا الوطن لا ولن يصلح للعيش الكريم
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8
8 - Max الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:31
لا يجب التهاون و تاخير او المماطلة في حق
الممرضين و الدكاترة.
كذالك اصحاب النضافة و اصحاب الانعاش الوضني .
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4
9 - مروان الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:45
يستهلون ميزانية الدولة لو تخصص لهم هذه السنة يجب ان يتقاضى كل من يشتغل في قطاع الصحة 7 ملابين في الشهر على الاقل.
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10 - محمد امين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:46
خلصت دوبل ديال الضوء والماء وانا عاطل من العمل وعند اسرة وفي الاخير استفاد الفنان هدا حرام في جميع ديانات السماوية الله يخد فيكم الحق والله منسمح لكم غير تقل على ضهركم ناخدها من جلدكم أنشأ الله نتلقو عند القاضي الله لا يعرف لا محام ولا رشوة ولا باك صاحبي ولا اي مسؤول انشرها هسبرس شكرا
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11 - simo الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:47
إلى 1 le professeur. أولا أتأسف لكونك أستاذ وتتكلم بهذا المنطق، ثانيا فهذا حق وأنت سميته تسول وأنت سوف لا تعطي شيئا من جيبك، زد على ذلك ففي الوقت الذي كان فيه معضم الأساتذة وأنت واحد منهم (ولا نعمم لأنه هناك أساتذة شرفاء) يتمتعمون بعطلة طويلة ليومنا هذا فكان عليك زيارة مستشفياتنا لترى حال الأطقم الطبية. وفي الأخير أنت رجل تربية والتعليم فلماذا تحشر نفسك في هذه المواضيع وهي مطالب مشروعة مثل تلك التي يطالب بها العديد من رجال التعليم خاصة المتعاقدين الذين نطلب من الله أن تسوى وضعيتهم. فهذا التصرف هو الذي يجعل المجتمع يزيد في حقده على رجال التعليم.
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12 - abdou الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:48
مؤسف ومؤسف للغاية لهذا التماطل الغير المبرر وغير المغبول بتاتا . ماذا تنتظر وزارة المالية لكي تصرف ما ٱتفق عليه أصحاب الشأن. هذه مرحلة ٱستثناءية من الجاءحة. من المفروض أن يكون كذلك العمل ٱستتناءي. يجب صرف للناس مستحقاتهم وفورا وهذه أموال ٱستتناءية والإتفاق تم . المستحقات يلزم أن تصل . بلا مقدمات ولا مؤخرات سيدي الوزير. وشكرا.
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13 - Mohamed الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:48
أودي على أي مجهوذ تتكلمون ، بلا مبالغة والله اذا لم توجد المحاسبة في كل من قصر في عمله فلن يكون هناك تفان في العمل مني وجبد ،اطباء ، اساتذة ، مهندسين... كلشي يتحاسب ويتراقب و نخافو خالقنا ونخافو عقوبات قوانيننا ، ونتعاقبو في حالة التقصير .. السلام عليكم
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14 - مغرب الشيخات الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 14:54
الاطر الطبية لا تتسول و لا تطلب معروفا و لا علاوات.
الأطر الصحية تطالب بتسوية ملفها العالق منذ عشرات السنين.
كفى من العبث و حذار!!!
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