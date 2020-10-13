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الرئيسية | مجتمع | القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة

القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة

القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:00

قضت المحكمة التجارية بالرباط بتعويض مواطن مغربي بما قدره 50 ألف درهم، بعدما أقام دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لتضرره جراء تأخر القطار الذي كان سيستقله للذهاب إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عن موعده.

الحكم الصادر لصالح الحقوقي إدريس الوالي عن المركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، جاء بعد إثبات الضرر الذي لحقه جراء تأخر قطار المكتب الوطني للسكك الحديدية لأكثر من ساعة وربع عن موعده، بعدما كان يرغب في الذهاب إلى مطار محمد الخامس للسفر إلى كندا عقب تلقيه دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا ما بين 29 و31 ماي 2019، وهو ما اعتبر المتضرر عدم وفاء المكتب بالتزاماته معه.

المكتب الوطني للسكك الحديدية برر هذه التأخيرات، على فرض وجودها، بأنها عادية؛ نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين في الدعوى باعتبار هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية التي تقع للمسافر وللأغيار.

في مقابل ذلك، قالت هيئة الحكم إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمدعي الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر، لكن الحكم قضى بـ50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين.

وقال المدعي إنه اضطر لتأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية، كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد وانتظار الرحلة القادمة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية السالفة الذكر.

وأضاف المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر كان مضطراً لامتطاء القطار نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي، في حين إن مسؤولية المدعى عليه ثابتة في تأخر القطار وما ترتب عنه من أضرار بالنسبة للعارض، مشيرا إلى أن المكتب يتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر تقديم هذا المرفق لخدماته إلى العموم بكيفية مستمرة ومنتظمة وبجودة كافية لإرضاء زبنائه.

واعتبر صاحب الدعوى أن "ضبط المواقيت يتطلب يقظة دائمة والتزاما مستمرا؛ نظرا لارتباط زبنائه (مكتب السكك) بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم، وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار ولو لوقت بسيط تكون له تبعاته وآثاره السلبية على التزامات الزبناء وارتباطاتهم والإضرار بالتزاماتهم ومصالحهم، كما هو الشأن في واقعة الحال.

وفي هذا الصدد، ينص الفصل 479 من مدونة التجارة على أنه "إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حُقّ له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه".

وأكد الحكم ثبوت إخلال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتزامه التعاقدي، وأعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار في مبلغ 50 ألف درهم لفائدته بإحلال شركة التأمين محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - موغرابي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:24
ربما لأنه حقوقي أما المواطن العادي تمشي على عينو ضبابة هكذا هو اجمل بلد في العالم
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338
2 - الفرزيات الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:31
حيث هذا مسؤول ممممم وتم تعويضه عن الضرر المتسبب له بالتأخير عن السفر لمهمة في كندا اما المواطنين العاديين يتأخر الثران حتى ساعتين ياما تسنين سوايع هما هههه وسبحان الله الحدث وقع 2019 ودابا يالله كنسمعو به حتى تنفذ الحكم ههههههههه
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106
3 - م روتن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:32
احسن خبر سمعته خاصة ومند ان بدات اعي بعض الأمور كنت اسمع داءما تاخر القطار حتى اصبح الاستتناء هو وصول القطار في موعده .تحية لهذا لمناضل الدى استطاع رد الاعتبار لكرامة المسافر ونتمنى ان تكون بادرة حسنة توقف استهتار مسؤؤلي السكة بالمواطنين.
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56
4 - يسرى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:35
وهناك العدييييد من المواطنين ماعندهمش لي يهضر عليهم وتسبب ليهم تعطال القطار بكوارث بحال الرجل فكازا عام 2018 مات فلگار بسكتة قلبية وكان مريض سكري ساين التران وتعطل بزاف على الطبيب حتى دا مول الامانة امانتو
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50
5 - Nadorcity الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:35
لو كان شي مسكين ولد الشعب واخا يبقى تماك شهر .حتى الاعتذار ماغاديش يسمعو .
بلاد المساوات و داكشي ...
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47
6 - Marocain الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:36
ادن يجب على كل المغاربة ان يكونوا في مستوى ادريس الوالي لتلقي التعويضات اذا وقع لهم ضرر في متل هذه المشاكل
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36
7 - ياسين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:37
اسيدي العجب العجاب أنت إنسان محظوظ او ذو نفود في المغرب و تأخذ تعويض عن تأخر القطار،؟؟؟؟؟؟
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32
8 - اوتاوا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:38
لانه من الناس الاغنياء اما الفقراء شكون سمع ليهم وخا غير يقولولهم كلمة زوينة بلا تعويض
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22
9 - عبد الله الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:41
كثيرا ما تهظم حقوقنا ونتنازل ظنا منا أن القضاء لن ينصفنا. وجب على كل المواطنين أن يرفعوا الدعاوى بأية إدارة أو مصلحة يرون منها خرقا لكن يجب أن يكون معه الدليل وعندها سنرى تغييرا في سلوك التعامل مع المواطنين .
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23
10 - ههه...... الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:42
حنا واخا يدوز علينا القطار منصورو والوووووو،ياربي ترزقنا الصبر
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18
11 - حسن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:45
ما هذا الحكم الا لارضاء الحقوقي لانه ذو وزن لو كان مواطن عادي لكان الحكم مخالف،كل المغارب يعرفون هذا لذالك لايقومون بدعوى،وكان العدل عدل للمحكمة التجارية غرقت بالدعاوى لان القطار يوميا متاخر.
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8
12 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:49
مثل هذه الحالة وقعت لعدد كبير من المواطنين وحصلت لهم أضرار تفوق بكثير الضرر الذي حصل لهذا الشخص ....ولَم يتم تعويضهم عن الضرر ومشات على عينهم ضبابة كما نقول نحن المغاربة وذلك لكونهم أشخاص عاديين وغير حقوقيين ...ليك الله ان كنت مواطنا بسيطا وعاديا
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1
13 - مسافر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:50
موغرابيل. دافع عن حق أولا. لو أن كل مواطن دافع عن حقه لما وصلت عليه الحالة التي نراها يوميا من السكة الحديدية
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0
14 - سالم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:50
مثل هذه الوقائع بين الشركات والمكاتب من جهة وبين القضاء من جهة أخرى.. هي فقط من اجل ذر الرماد في العيون...
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-1
15 - minneapolis الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:51
لانه حقوقي رأه تعوض اما المواطن البسيط غيسيفطوه الحبس
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0
16 - intidam Hassan الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 21:54
لانه ليس مواطن عادي انه منهم والله العظيم لو كان مواطن عادي ورفع دعوة قضائية ضد م ط س ح لإنقلبت عليه الدعوة
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1
17 - الهلالي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:02
انا ديما معطل عليا. مرات باكثر من ساعة. على هاد الحساب راني كانسالهوم ميزانية.
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2
18 - متتبع الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:04
ما يثير الانتباه والاستغراب أيضا هوتبريرالمكتب الوطني للسكك الحديدية للتأخيرأكثرمن ساعة وربع بأنها أمورعادية وأن شركة التأمين هي من تتحمل تعويض المواطن !!! حقا انت في المغرب فلا تستغرب .
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1
19 - تأخر قطار التنمية الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:07
كم سيصل التعويض من طرف الدولة عن عدم قدوم و انطلاق قطار التنمية في موعده؟ التأخر اقترب من 70 سنة و عدد المتضررين اقترب من 40 مليون مواطن. هل من محامي لرفع الدعوى القضائية و الترافع؟ أجرة الترافع درهم رمزي و القضية استعجالية و المحكمة هي محكمة التاريخ. و الحكم غير قابل للاستئناف.
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7
20 - عروبي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:07
راه يمكن لأي مواطن يرفع دعوى على الدولة في حالة تضرره ماديا أو جسديا من جراء تقصير أو خطأ من جانب مؤسسات الدولة خاص غير بنادم ما إخفاش و يعرف المساطير القانونية أضن أنّ المغرب سيتجه بخطى حثيتة لإرساء دولة الحق و القانون و تجويد الخدمات العمومية خاص غير الشعب إوعى بالحقوق لي عندو أو واجبات لي عليه
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5
21 - بلورة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:10
يجب وضع المحاكم و الدولة أمام محك حقيقي الآن : كل من وقع له ما وقع لهاد "الحقوقي الوالي" وجب عليه رفع دعوة قضاءية على المكتب أو الوكالة المسؤولة، و لنرى، هل "العدالة المغربية" ستعوض أم لا. هيا يا شعب، فلك الآن الكلمة.
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0
22 - بويغسان الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:14
الخطوط الملكية المغربية تاخرة علينا اكثر من 10 ساعات. بدون اي اعتذار او شيء من هذا القبيل. حين ما طالبتهم بالتعويض الجاري به العمل في الملاحة الاوروبية اجابوني. نحن لا يطبق عنا قانون الملاحة الاوروبية. لكن ارادوا ان يمنحوني نقط Air meils مقدارها 20 € و استعملها في حجز تذكرة الطاءيرة لدى الخطوط الملكية المغربية في المرة القادمة. معاملة مضحكة.
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23 - York الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:15
يوم 11 أكتوبر 2020.الساعة تسير إلى 5:50مساءا: اخر قطار قادم من مراكش إلى الدار البيضاء عند وصوله إلى سطات تأخر ما يناهز الساعة تقريبا وعند وصوله إلى منطقة بوفروج تأخر لمدة طويلة أيضا ما يناهز الساعتين. بدون ان تسمع اي اعتذار من المسؤولين!!!!.قمة الاستخفاف والعجرفة من مسؤولين مكانهم المزبلة لانهم لا يحترمون الزبون ووقته.
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24 - خليوني ساكت الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:17
ايوا راه خافو ليضرب ليهم الطر فكندا عند الحقوقين فكندا و اوروبا ، كنتي ميسكلي musclée تاخذ حقك و عينيهم تايحرقوهم كنتي الجلدا على العظم مشات على عينيك عجاجة ماشي غير ضبابة ولا السيكلون تاع مانعرف اش كايسميو كايضرب الماريكان ديما . وعاونوني فسميتو الله يعطيكم الدّل تاع لݣنافد . آ الحݣارة .
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25 - boui الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 22:25
مشاكل الاحكام في التنفيد .سؤال للقراء هل قانوني ان تتابع قضائيا عرقلة وتماطل تنفيد حكم . لكم جزيل الشكر.
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