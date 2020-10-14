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جامعة أمريكية تتكفّل بدراسة تلميذة قروية مغربية

جامعة أمريكية تتكفّل بدراسة تلميذة قروية مغربية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:35

تكفّلت جامعة أمريكية بمنحة شابة مغربيّة قصد تعليمها اللغة الإنجليزية بولاية تكساس، بعد حملة نظّمتها مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، بمناسبة أربعينية "شهيدة لقمة العيش غزلان".

وكانت غزلان تلميذة تشتغل عاملة زراعيّة، نواحي تيزنيت، قبل أن تودي بحياتها حادثة سير وهي في طريقها إلى عملها، بعدما كان هذا الشغل وسيلة لشراء لوحة إلكترونية تعينها على التعلّم، على أمل إتمام دراستها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المرتقب أن تستفيد من هذه المنحة شابة من شابات دوار الفقيدة غزلان، نواحي مدينة تيزنيت، لمدّة سنة، بمبادرة مِن مؤسسة "Hoft Institute"، بتكساس.

جاء هذا في إطار "حملة يودا الجهوية" و"تخليدا لذكرى شهيدة لقمة العيش غزلان"، إذ "تمّت زيارة العائلة، ثم زارت المشاركات قبر الشهيدة، وأشرفن على تجهيز خزانة كتب باسمها في مقر جمعية الحي بدوار الزاويت اثنين اكلو، في يوم تخلَّلَتْه استفادة تلميذات الدوار مِن ثلاث ورشات تحسيسية حول الحقوق، والقوانين، والتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتقول بشرى الشتواني، منسقة مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، إنّ "شاهد قبر غزلان يُقرَأ فيه الآن أنّها شهيدة لقمة العيش، وهو تجديد رافقته دورات تحسيسية لمجموعة من الشابات المشتغلات في العمل الزراعي، حتى يعرفن أشكال الحماية".

وتقدّم الشتواني، في حديث مع هسبريس، مثالا على الظروف الصعبة التي تعيشها هؤلاء الفتيات، قائلة: "وجدنا أنّ بنت عمّ غزلان، الشابة، توفيت أثناء الولادة، وسمّيت مولودتها باسم الراحلة غزلان".

وتزيد المتحدّثة: "أغلب التلميذات في هذا الدوار عاملات زراعيات، ويشتغلن في أيّ فرصة، ولو كانت يوم عطلة واحدا؛ لأنّ الفقر وصل مداه".

وتشدّد المتحدّثة في ختام تصريحها على الحاجة إلى "فتح نقاش عمومي حول وضع العاملات الزراعيات بالمغرب"، مع تأكيدها على ضرورة "الترافع من أجل تغيير القوانين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الوجدي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:12
اللهم تغمد الفقيدة بالرحمة الواسعة وأسكنها فسيح جناتك .واقبل هاته المنحة من هؤلاء ناس العدل والحق .واهدي مسؤولي بلادها الطغاة الظالمين إلى الصواب
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2 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:15
غزلان تغمدها الله برحمته ويا اخواتي الشغل ليس عيبا انا الان ابنة 64 عاما ذقت من الاشتغال لأجل توفير أدوات المدرسة المر اشتغلت غسالة للالبسة في بيوت اهل فاس وما أقسى شغلهم ابدأ من السابعة صباحا إلى الخامسة او السادسة وأحيانا اكثر عندما اوضب المنزل اشتغلت في جني الزيتون اشتغلت في حصد البرسيم للعلف وفي طقس الشرق البارد شتاء واووو. ولكن هذا لم يضرني لأنني كنت دائما اقول ان الله خلق الغني وخلق الفقير ليرى مدى قوة هذا الأخير على التحمل المسافة التي تفصلني عن المدرسة 5 كلمترات امشيها 4 مرات في اليوم على رجلي احيانا ولا شيء يؤكل ولكن أعود للمنزل. بالصبر بقوة الارادة بتحدي بعض أبناء الأغنياء الذين كانوا يدرسون معنا استطعت ان اضع قدمي بينهم ولو بالجوع والعطش نسيت ان اذكركم كنت اشرب من الساقية واضيء بالشمع اذن الفقر كان موجودا وبحدة اكثر من الان فقط تبقى العزيمة هي رب الموقف حظ سعيد لمن ستتنقل للدراسة في أمريكا لمدة سنة ولا تنسي ابنتي انك ستضيعين مقررك الدراسي في المغرب لأنك إن عدت ستبدئينه من جديد
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