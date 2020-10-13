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"الدكاترة المعطلون" يعودون إلى الشارع لطلب الحوار وفتح المباريات

"الدكاترة المعطلون" يعودون إلى الشارع لطلب الحوار وفتح المباريات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:00

رافضة أن تفارق وزارة التربية الوطنية، عادت الاحتجاجات لتؤثث جنبات ساحة مقر باب الرواح بالعاصمة الرباط، عقب استقبالها وقفة ظهيرة اليوم للدكاترة المعطلين، حيث طالبوا الوزير أمزازي بفتح باب الحوار وإيجاد حل لأزمة تلوح في الأفق.

وبمنطق التمثيليات، وفي سياق جائحة كوفيد 19، حضر العشرات من الدكاترة (قرابة 70)، لإعلان تشبثهم بمطلبهم الرئيسي، وهو فتح المباريات أمام الدكاترة المعطلين كذلك، بعدما اقتصر الأمر على الموظفين دون غيرهم.

ورفضت السلطات العمومية تحويل وقفة الدكاترة المعطلين إلى مسيرة احتجاجية تجوب شوارع العاصمة صوب مقر البرلمان المغربي؛ فيما يصر المحتجون على السير غدا الأربعاء من مقر الوزارة مجددا صوب البرلمان صباحا.

ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب "المناصب المحولة"، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي، بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.

وأوضح بيان لتنسيقية الدكاترة المعطلين أن هذا الأمر "خلف سخطا عارما لدى أساتذة وأعضاء نقابة التعليم العالي الرافضين لهذا الخرق القانوني والفعل اللاأخلاقي، الذي يمنع التنافسية الشريفة ويؤثر سلبا على مكانة البحث العلمي بالمغرب".

وجدد الدكاترة المعطلون مراسلاتهم وتقديم طلبات الحوار مع الجهات الرسمية، مع إخبار الرأي العام بـ"الحيف الذي يتعرضون له في أوج زهرة شبابهم وحماسهم وعطائهم العلمي"، وفق المنشور الداعي إلى خوض احتجاجات ميدانية.

وقالت رشيدة بوشتى، عضو مكتب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن المحتجين عازمون على مزيد من التصعيد في ظل الصمت المطبق على مطالبهم من لدن وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن سياسة المراسلات لن تستمر في حالة لم يكن هناك جواب.

وأوضحت بوشتى، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتجاجات ستستمر إلى غاية تحقيق المطالب، مؤكدة أن أولى بوادر إصلاح الأمر هي الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الإطارات المحتجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Nadorcity الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:22
أنصح الأطباء و الدكاترة و الممرضين لترك هذه المهنة و الاهتمام بالرقص و الفضائح اذا ارادو الدعم و الالتفاتات ...
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2
2 - جميل الأمزون الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:27
دكاترة معطلون! بما أنكم لازلتم معطلون لا تستحقون الدكترة. عندما أنهيت دراستي لإسراري وبحتي المستمر استطعت الحصول على وظيفة دون معرفة ولا رشوة. اجتزت الكتابي الشفوي فأخذوني رغم تواجدي بين أصحاب المعرفة والمال. فقط لا تيأسوا ولا تفكروا في الوظيفة فالدولة قريبا ستبيع كل شيء
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-4
3 - سعيد البعيد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:35
الحل ساهل و هو اطلاق عملية مغادرة طوعية من جديد و تشجيع القدماء على الذهاب الى التقاعد لافساح المجال للشباب من اجل التشغيل و الا ما معنى الاستمرار في فتح الدكتورات في مجالات شتى و غالبا ليست ضرورية.
باركا يا حكومة من الحلول الترقيعية
خيرة الشباب في عطالة ؟ شيئ لا يصدق؟ ثم الى متى؟ ان يفوت الاوان و يصلوا الشيخوخة؟؟؟؟
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4 - الصورة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:38
سياسة الدولة لا يهمها البحث العلمي و الدليل تخصيص مباراة توظيف الأساتذة الباحثين للموظفين مع إقصاء حاملي الدكتوراة الغير موظفين ، فيكفي أن تكون موظفاً بدون أبحاث في مجلات علمية لكي تصبح أستاذأ باحثاً. أسهل طريقة لولوج الجامعة أن تبحث أن تكون موظفاً لا أنتقوم بالبحوث العلمية،مع العلم أنه لكي تلج الجامعة يجب أن تكون لديك منشورات في مجلات علمية مرموقة. فهل يمكن لأستاذ دخل الى الجامعة بدون أبحاث علمية أو أبحاث علمية منشورة في مجلات كالصحف أن يؤطر الطلبة ؟ و نجد هذا الأستاذ في لجنة إنتقاء أساتذة باحثين، !!فاقد الشيء لا يعطيه.
بهذه السياسية أصبحث الجامعة المغربية كاالثانوية او الإعدادية او الإبتدائية تقوم فقط بالتدريس و الأستاذ الجامعي فقط أستاذ سلك ثاني أو إعدادي أو إبتدائي لأن الأستاذ الجامعي لابد ان يدرس مادته معتمدا على أبحاثه العلمية المتراكمة و المستمرة.
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6
5 - الدكتور MINS الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:39
الدكتور المعطل أفنى عمره في البحث العلمي عكس الموظفين والله حرام هدشي اللهم إن هذا منكر يجب توظيف الدكاترة المعطلين كأساتذة باحثين وإلا سنستمر في الاحتجاجات
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3
6 - خلاصة القول الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 23:52
البحث العلمي لا وجود له في المغرب حاليا لمن اراد كرامته من الدكاترة ان يهاجر حتى يتمكن من مهنته عندها يقرر ان يرجع الى المغرب في حال اراد اضافة شيء لهذا البلد... الحاجة لي كاتدي بزاف د الفلوس و ماعندهاش نتائج مباشرة او سريعة لن تستهوي حكام دولة متخلفة مثل المغرب...
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