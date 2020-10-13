24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ندوة تناقش تحديات إصلاح المدرسة المغربية‎ (5.00)

  2. "النواب" يُجمعون على التصفية النهائية لـ"ريع" معاشات البرلمانيين (5.00)

  3. برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين (5.00)

  4. حماية المستهلك تحذر من خطر استيراد أرز ملوث (4.50)

  5. صلاة الجمعة تعود إلى مساجد المملكة ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري (4.29)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3185 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 156946 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2765065 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2685 حالة.

وتم التأكد من 1964 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 131462.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مواطن حائر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:14
البارح 1300 و اليوم 3000 لم نعد نفهم شيئ ..!! هل اليوم العدد أكتر من البارحة نظرا للفحوصات!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - lahnine ahmed الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:15
سلام الله احد الباس اومابقا لينا ميتقال البارح ماشي هو اليوم الله اشافي جميع المرضى اوالناس مزيدا من الحيطة والحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - meknassiya الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:15
.الهي اليك التجانا واياك سالنا ارفع عنا هذا الداء و انزل علينا الدواء يا من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يا كريم العطاء..اللهم ارحم الموتى اجمعين..اللهم امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
4 - Fouad الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:15
ارقام مخيفة نسأل الله العافية ورفع الوباء عنا انت القادر الذي قلت له كن فيكن و رحمة الله تعالى على الموتى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - Kamal الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:15
يارب رحمتك بعبادك لقد عجز الطبيب فداوينا عليتا ان نتمسك برحمة الله فالله ارحم بعباده تراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واكثرو من الصدقات واستغفرو الله يرحمكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - hassan الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:16
إذا سارت الأمور في اتجاه تزايد أعداد المصابين على هذا المنوال فسيصاب جميع المغاربة وبالتالي ستكون هناك مناعة جماعية أو مناعة القطيع كما يسمونها، لكن هل مستشفياتنا قادرة على ذلك ؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
7 - naruto kun الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:16
لا نريد أرقام فقط نريد تقرير عن ما يقع في المستشفيات و كيف يتم التعامل مع حالات كوفيد و نريد أن نعرف لماذا توفي 49 شخص في يوم واحد ألم يقل سيادة الوزير أن لا يتم ملئ الا 23 في المائة من أسرة الإنعاش إذا لماذا توفي 94 شخص في يوم واحد . نريد أن نعرف أين الخلل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
8 - said الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:17
حصيلة يومي السبت والأحد وارتفاع في حالات الوفيات اللهم ارفع عنا هذا الوباء و ماندري ما سيحصل في الأيام القادمة الالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة وجزاكم الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - الشريف الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:19
الشركات العالمية الكبرى باركة كتضرب فالصرف امع رستها اوميتغلة الأزمة والمغرب امسيكين اللي الاقتصاد اضعيفة اوكيعتامد بالكامل اعلى الفلاحة والسياحة والخدمات امساعفهم.اوا ابقاو امساعفين كورونا السويد لثالت يوم صفر حالة .مول لمليح باع اوراح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
10 - الملل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:19
شرحو لنا علاش كثرة الوفيات يوميا عندنا واش اهمال ولا الحالات الحرجة كثيرة عليكم ولا الاسيرة غير كافية باراكا علينا من هذ الروتين القديم منهار ظهر الفيروس ماغيرتو فيه والو يخرج المسؤول ويوضح للمواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
11 - جمال الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:21
راه كاين جوج حلول لوقف إنتشار هد فيروس 1 القاح أو مناعة القطيع غير هدشي راه عي كانخربقو ونديعو وقت فالأرقام وإحصائيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
12 - مغربية تحب بلدها الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:21
من الثلاثاء إلى الجمعة 3000 حالة السبت 2000 حالة والأحد 1000 حالة ، يجب تكثيف التحاليل للحد من إنتشار الفيروس حتى يومي السبت والأحد، كلما كثفنا نسبة التحاليل كلما ظهر المصابون بكرونا .اللهم ارفع عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
13 - أمين لحريزي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:22
على هاذ لحساب .. سكان كازا كلهم مُخالطين .. خاصهم يضاوبلو الكمامات .. ويديرو كلهم التحليلة بحال الصين .. يااااااربي السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
14 - Observateur الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:25
اجتماع لمجلس كورونا داخل خلية محصنة من جسم إنسانٍ في مكان ما في العالم. الإجتماع لم يسفر عن أي جديد فيما يتعلق بتاريخ نهاية المهمة التي جاء من أجلها سارس-كوف-2 إلى كوكبنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
15 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:29
ارتفاع الوفياة أمر عادي لأن الوباء قاتل. اهم شيء هو الدعاء والصلاة في انتظار الأجل.
رحم الله الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - مصطفى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:29
عدد امس قليل لانه يوم عطلة
هل نحن في ايام عادية لكي نعطل الفحوصات يوم الاحد
لك الله يا انسان المغربي روحك لا تساوي شيأ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
17 - miloud الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:31
مرضى كرونا هاهم امامى هنا في الحجر بيننا شباك بعلو مترين انهم بصحة جيدة لايشكون من اي مرض ولاشيئ والمخالطون كذالك اصحاء وانا انتضر دوري بعد خروج الاختبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
18 - يويو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:32
هدشي كله من قبل كرة القدم تظاهرات بين فريقين هما لي حتى واحد مدير كمامة ولا تباعد إلا بقينا على هد حال مغرب غادي يمشي فيه نص والله يحفظ وصافي ويرفع علينا هد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
19 - Omar الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:34
نصيحة للمصلين الجمعة القادمة انشاء الله و خصوصا سكان البيضاء و ان المساجد ليست كلها مفتوحة وجب اخد اقصى درجات الحدر فالظرف غير ملاءم تماما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
20 - ابو شعالة الكازاوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:34
وكا العادة اغلب الحالات بكازا شيئ طبيعي شعب محور كازا يضرب عرض الحائط خطر التجوال ليلا ويحتفل بفوز الرجاء بالبطولة امام انظار السلطات في الايام المقبلة سيرتفع عدد الحالات بشكل صاروخي ما لم تتدخل الحكومة لفرض منع التنقل من والى كازا وفرض حجر صحي صارم لا يعقل سكان اكبر بؤرة في العالم يصولون ويجولون المغرب طولا وعرضا بحرية تامة بينما سكان طنجة ممنوع عليهم السفر الا بالرخص الاستثنائية وكان السلطات تساعد كازاوا على نشر الفيروس في باقي ارجاء المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - ابو حمزة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:37
بنادم باقي تابع الكرة ونسا الفيروس الدار البيضاء الاسبوع المقبل غير الله يحفظ الشعب جاهل وممسوقش كيفاش بغيتي الدولة دير ليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
22 - تغمدهم الله بواسع رحمته الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:41
المحزن و المقلق هم الوفيات...جعلهم الله من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
23 - مواطن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:43
نسأل الله ان يرفع عنا هاده الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
24 - حكيم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:43
اخوتي المغاربة بعيدا عن الخلافات حول كورونا.
الدولة اختارت مغامرة مناعة القطيع ومن قال لكم العكس فهو كذاب. جميع المؤشرات تذل على ذلك خاصة السماح بعودة الدراسة الحضورية بصلاة الجمعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
25 - أحمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:47
الدارالبيضاء أصبحت مدينة موبوئة بجميع المقاييس.اليوم 1300 إصابة جديدة (شفاهم الله ) و 17 وفاة (رحمهم الله جميعا ) .أرقام قياسية أصبحت الدارالبيضاء تسجلها توازي إصابات في دول وليس مدن. ولا حكومتنا ولا لجنة اليقضة ولا والي الجهة أعطونا تفسيرا عن الإجراءات التي ستتخد أم أنهم مازالوا في سبات عميق .ليست لهم رؤيا مستقبلية بخصوص هذه المدينة الموبوئة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - احسان الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:55
ضربة قاضية أخدها المدافعون عن اللقاح "الفعال" المزعوم. ها هو المغرب وعلى غرار جميع الدول يسير نحو مناعة القطيع.
قرار جرئء من الحكومة التاريخ وحده سيشهد بصحته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - عنترة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:57
نستقبل باستغراب كبير اتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات يوميا. امام صمت الاعلام الذي تلقى الدعم بالملايين. الا تفتح الجهات المعنية تحقيقا واقعيا لمعرفية كيف تشتغل المستشفيات خاصة بالدارالبيضاء. ؟ ام ان خلل قطاع الصحة يحجبونه بحجة الكمامات؟ الا تلتفتوا قليلا الى ما يقع داخل المستشفيات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - علينا بالدعاء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 18:59
سيصلى صلاة الجمعة في المغرب يوم الجمعة المقبل، دعواتنا إلى شفاء كل مرضى كورونا وغير كورونا، وان يتغمد الله جميع المرحومين فسيح جناته، وان يرفع عنا العلي القدير جل جلاله هدا الوباء، انه سميع مجيب الدعوات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - هشام متسائل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 19:01
نسبة الوفيات أقل من 1.8 في 100
3000 وفاة في أكثر من 6 أشهر
المستشفيات المغربية المهترئة والمدمرة بدون كورونا تقتل أكثر من هذا الرقم 20 مرة

طلقوا على الناس تسترزق على وليداتها و واليديها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.