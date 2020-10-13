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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3185 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3185 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 156946 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2765065 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2685 حالة.
وتم التأكد من 1964 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 131462.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
رحم الله الجميع.
هل نحن في ايام عادية لكي نعطل الفحوصات يوم الاحد
لك الله يا انسان المغربي روحك لا تساوي شيأ
الدولة اختارت مغامرة مناعة القطيع ومن قال لكم العكس فهو كذاب. جميع المؤشرات تذل على ذلك خاصة السماح بعودة الدراسة الحضورية بصلاة الجمعة.
قرار جرئء من الحكومة التاريخ وحده سيشهد بصحته.
3000 وفاة في أكثر من 6 أشهر
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