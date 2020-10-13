الحالات الخطيرة للفيروس ترتفع بالمغرب .. 131 خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

ارتفعت الحالات الخطيرة أو الحرجة بسبب فيروس كورونا بشكل مثير في آخر 24 ساعة الماضية، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 131 حالة خطيرة في ظرف يوم واحد، لتبلغ 535 حالة خطيرة أو حرجة، منها 50 تحت التنفس الاصطناعي.

وعلى ضوء ذلك، ارتفع أيضا معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 إلى 26 بالمائة، وهي نسبة تدق ناقوس الخطر على مستوى التحكم في الوضعية الوبائية.

الحالات المؤكدة الجديدة، وعددها 3185، سجل نصفها في جهة الدار البيضاء سطات بـ 1667، منها 1306 بالبيضاء، و68 بالنواصر، و65 بالمحمدية، و59 بسطات، و55 ببرشيد، و54 بمديونة، و45 بالجديدة، و14 ببن سليمان، وحالة بسيدي بنور.

جهة الشرق سجلت ارتفاعاً جديداً في الحالات المؤكدة بـ 352 حالة، منها 128 بوجدة أنجاد، و57 بالناظور، و43 ببركان، و42 بتاوريرت، و36 بجرسيف، و25 بفكيك، و16 بجرادة، و5 بالدريوش.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فسجلت 277 حالة، منها 64 بالصخيرات تمارة، و53 بالقنيطرة، و48 بالرباط، و46 بالخميسات، و37 بسلا، و23 بسيدي سليمان، و6 بسيدي قاسم؛ بينما سجلت جهة سوس ماسة 189 حالة، منها 96 بأكادير إدوتنان، و78 بإنزكان آيت ملول، و6 بتزنيت، و5 بتارودانت، وحالتان في كل من طاطا واشتوكة آيت بها.

وشهدت جهة مراكش آسفي 171 حالة، منها 119 بمراكش، و14 بالرحامنة، و11 في كل من اليوسفية وشيشاوة، و10 بقلعة سراغنة، و4 بالصويرة، وحالتان بأسفي. أما جهة بني ملال خنيفرة فسجلت 164 حالة، منها 77 بخريبكة، و37 ببني ملال، و33 بالفقيه بنصالح، و11 بأزيلال، و6 بخنيفرة. كما سجلت 139 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 60 بطنجة أصيلة، و41 بتطوان، و14 بالحسيمة، و10 بالعرائش، و9 بالمضيق الفنيدق، و5 بشفشاون.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 107 حالات، منها 60 بالرشيدية، و20 بميدلت، و15 بتنغير، و7 بورزازات، و5 بزاكورة،. كما سجلت 46 حالة في جهة فاس مكناس، منها 14 بمكناس، و13 بفاس، و6 بتازة، و4 في كل من إفران والحاجب، و3 بصفرو، وحالتان ببولمان.

وسجلت 33 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 16 بكلميم، و9 بسيدي إفني، و7 بأسا الزاك، وحالة واحدة بطانطان. كما سجلت 31 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء بالعيون، ثم 9 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب.

الوفيات الـ 49 سجلت في كل من البيضاء بـ 12 وفاة، و4 بمراكش، و3 بأكادير إداوتنان وخريبكة، مع حالتي وفاة في كل من سطات والجديدة ووجدة-أنجاد والناظور والخميسات ومكناس، ثم وفاة واحدة في كل من المحمدية وجرسيف والصخيرات-تمارة وسلا وإنزكان آيت ملول وتارودانت والرحامنة والصويرة وأزيلال وبني ملال وطنجة-أصيلة والعرائش وتازة وكلميم والعيون.