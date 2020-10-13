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كُتّاب وآراء
أسرة الأمن تستفيد من وحدة لكشف "كوفيد-19"
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إنشاء وحدة متخصصة في الكشف المخبري (PCR) عن فيروس "كوفيد-19"، على مستوى المركز الصحي، بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بمدينة الرباط، "وذلك في إطار المجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها المديريتان لتدعيم وتنويع الخدمات ذات الطابع الاجتماعي عموما، والصحي على وجه الخصوص، التي توفرانها لعموم الموظفات والموظفين".
وأوضح بلاغ مشترك للمديريتين أن إحداث هذه الوحدة الطبية المتخصصة "يأتي في سياق تعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لضمان الأمن الصحي لمنتسبيها، ودعم الآليات الوقائية الكفيلة بتفادي انتشار الوباء بين أفراد الشرطة بمختلف وحداتهم ومصالحهم، وذلك باعتبارهم يعملون ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة".