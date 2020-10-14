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كُتّاب وآراء
تنديد بـ"إقصاء أطر عليا" لممرضين وتقنيي الصحة
عبّر المكتب المحلّي للجامعة الوطنية للصحة بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بأكادير، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن القلق الشديد والاستياء المتنامي الذي خلفه إقصاء المرسوم 535-17-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين لـ"فئات عديدة من بينها خريجو السلك الثاني وسلك الماستر".
بيان صادر عن التنظيم النقابي سالف الذكر، عنونه بـ"الإطار والتخصص والتعويض حق مشروع"، اعتبر أن صيغة المرسوم "اختزلت هيئة الممرضين وتقنيي الصحة في خمسة أطر، ولم تُقر بأي إطار عالي متخصص بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني وسلك الماستر".
ودعا المكتب النقابي، ضمن البيان الذي تتوفر عليه هسبريس، وزارة الصحة إلى "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمرضين خريجي السلك الثاني وسلك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة"، والمتمثلة في "إحداث إطار عال جديد بتخصصين حسب الشهادة المسلمة، وإقرار تعويض عن ذلك".