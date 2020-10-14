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الرئيسية | مجتمع | وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا"

وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا"

وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا"
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:00

قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة السابقة والناشطة الحقوقية المعروفة، إنّ إرغام الطفلات الصغيرات على ارتداء الحجاب أو الخمار، وكذا تزويج القاصرات، "يُعد نوعا من البيدوفيليا".

وتساءلت الصقلي، في ندوة رقمية نظمها فريق البحث قانون الأعمال والاستثمار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير، مساء الثلاثاء، حول موضوع عقوبة الإعدام: "واش هاداك الراجل اللي كيتسلط على طفلة صغيرة وكيقولها تمشي تعمل الحجاب ولا الخمار لأنه كيشوف فيها أنها مثيرة للشهوة، واش هادا ماشي بيدوفيليا؟".

وأدرجت كذلك تزويج القاصرات ضمن هذا الإطار، بقولها: "تزويج القاصرات هو نوع من البيدوفيليا المقننة. ملي الواحد كياخد بنت عندها اربعة عشر أو خمسة عشر أو ستة عشر عاما وكيخلص عليها الفلوس باش ياخدها ويعمل بها ما بغا بزواج الفاتحة، هادا ماشي بيدوفيليا مقننة".

من جهة ثانية، اعتبرت الصقلي، التي تحدثت في الندوة بصفتها منسقة شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، أن المطالب التي أعقبت قتل واغتصاب الطفل عدنان في طنجة، بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، انبثقت من "شعور عاطفي".

وأضافت أن المطالبين بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام "أطلقوا العنان لشعورهم، بدون استحضار التشبث بحقوق الإنسان وتضحيات القوى الديمقراطية والحقوقية للارتقاء إلى احترام حقوق الإنسان التي لا يمكن تجزئتها"، معتبرة أن "البعض استغل جو الاستنكار الذي تلا الفاجعة من أجل التأثير على الرأي العام".

وترى الصقلي أن الاهتمام ينبغي أن يصب في اتجاه استئصال أسباب الجريمة من المجتمع، بدل المطالبة بإعدام مرتكبيها، معتبرة أن المجتمع يتحمّل نصيبا من المسؤولية في جرائم الاغتصاب التي تقع؛ "لأن الإحباط الجنسي الناتج عن غياب قنوات لصرف الغرائز الجنسية "يدقع الشباب إلى الممارسة مع الكائنات الضعيفة".

وذهبت إلى القول إن عقوبة الإعدام "هي انتقام ولا فعالية لها وهي غير ذي أثر ردعي، والدليل هو أن الدول التي تطبقها لم تتراجع فيها الجريمة، وفي المقابل هناك دول ألغتها انخفضت فيها الجريمة بمعدل النصف مثل كندا".

وأضافت أن الجناة المرتكبين للجرائم التي يُحكم فيها بالإعدام في المغرب، مثل جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، "يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة، وأن يجري بحث معمق لمعرفة الظروف التي جعلت ذاك الإنسان يتعامل بطريقة لا إنسانية"، متسائلة: "ألا يتحمل المجتمع مسؤولية في هذه الجرائم؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Amine de fes الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:06
اختلطت عليك الأمور ما دخل الحجاب في البيدوفيليا ومن جهة أخرى لم نرك حركت ساكنا في موضوع حماية الخادمات الصغيرات في البيوت من الاستغلال عندما كنت وزيرة للأسرة و التضامن الأفضل لك أن تسكتي
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131
2 - كمال المنصوري الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:08
و نحن نقول لك و هذا مِن باب حرية الرأي أيضا.
قال تعالى كلُّ ما يلفظ من قولٍ لديه رقيب عتيد.
سوف تحاسبين على كل كلمة تنطقين بها و لن تنفعك لا الجمعيات لا الأمم المتحدة لا العلمانيون لا الحداثيون....
أَعِدِّي نفسك للسؤال بين يديْ رب العالمين إذا كناِ تؤمنين به أصلا
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74
3 - مابقينا فاهمين والو معكم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:08
كلام صحيح يجب ارغامهن علی ارتداء ميني جيب ،
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34
4 - مسلم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:09
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...
أكره السياسة و السياسيين في المغرب.
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23
5 - هشام الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:09
والمصاحبة والمعانقات امام كل اعداديات المملكة شنو هيا ؟؟؟؟ في واضحة النهار بل وفي بعض المدن اما اعين الاباء والامهات. طفلة 12 سنة تتصاحب وتتعانق في الشارع العام. شنو سميتو هذا ؟؟؟؟
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23
6 - سهيم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:09
نحن ضد البيدوفيليا ومع تزويج الفتيات فوق سن 14 سنة وبارك من التخربيق
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12
7 - السؤال الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:09
السؤال المطروح :من أين تأتينا هذه النماذج؟ ومن الذي إنتخبها أو صوت عليها؟ والخلاصة هي:إذا كنت متشبعة بكل ما هو فرنسي،فترشحي واشتغلي بالبرلمان الفرنسي، أما هذه ليست فرنسا، بل المغرب وهو بلد غالبيته مسلمين ويحكمه أمير المؤمنين، ولكن لو درست في المغرب مادة التربية الإسلامية لعرفت بأن المغرب مغرب وفرنسيتك فرنسا.
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14
8 - محمد الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:09
هذا كلام ليس بغريب على إمرأة معروفة بعدائها للاسلام وللتقافة المغربية واعراف الامة
مشكلتها ان لا احد يستمع لها فخرجت لنا الان
وما يزيدها دلك الا عزلة وسبات
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14
9 - Fellah الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:10
وإلباسها minijupe و decolté, وإعطاءها ماكياج ,نوع من ....، أتتم من رأسك...
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6
10 - جمال Gouda holland الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:10
أونتي الي فعمر جدتي مازال ملبساس الحجاب فوقاش تلبيسه!!
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9
11 - Abderrahim الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:10
Une petite fille est d'abord un enfant.
Un enfant garçon ou fille est la pour jouer.
En jouant il grandit normalement.
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0
12 - رضوان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:11
تزويج القاصرات نوع من البيدوفيليا..هذه معلومة جديدة...اذن كل جداتنا اللائي تزوجن صغيرات السن مارس عليهم اجدادنا البيدوفيليا....انك سيدتي " تخرمزين" وتبحثين عن الاضواء بعد نسيان طويل في الظلمة..
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7
13 - عبد الله الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:11
ومادا ننتظر من العلمانيين غير هدا وأكثر ؟؟
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7
14 - Hijab الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:12
حسب علمنا والله اعلم ان الحجاب يستر المفاتن ويحجب عنه النظرات الماكرة. وعليه أن هذه الفتوى وهذا الاجتهاد غير منطقي.
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2
15 - هشام الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:12
العلاقات الجنسية الرضائية او غير الرضائية بين المواطنين الذي لم يتجاوز سنهم 18 سنة ماذا تسمونها في نظركم، وعددها اكثر بكثيييييير من تزويج القاصرات ومن لبس الخمار ....
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7
16 - هشام الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:12
اولا ايتها الوزيرة السابقة لابد أن تفهمي طبيعة الامر بارتداء الحجاب اصبح المسلمون انفسهم يحاربون الاسلام.. خاصك تعرفي عقلية كل اب ماشي اي اب كيلبس بنتو حجاب راه كيشوفها مثيرة الشهوة هذي من جهة من جهة تانية كاينين اباء لكيبغيو يعودو بناتهم على الحجاب منذ الصغر لان الالة الى ربيتي ولادك من صغر تربية حسنة ماشي توكليه وتقولي ربيتو هنا كتسمى علفتيه بحال العجل كنهضر على تعليم الاصول والاخلاق والاداب هدا هو قصد بعض الاباء. نت حرة ديري حجاب ولا لا هداك شغلك ولكن لي ماشي شغلك هو تعطي اراء وتسبب ناس حيث مداروش بحالك وحيث انهم متبعوش الخارجين عن الاداب والاخلاق. هدا هو مشكل وزرائنا في اول كيبانو مخلصين ومسلمين غير يشدو منصب يوليو لصين و لمين للشعب لي صوت عليهم.
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17 - مول الفول الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:12
سيماهم في وجوههم والسلام على من اتبع الهدى
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5
18 - السلاوي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 12:13
ملي تشوف هدي ولات وزيرة ... عرف ان القضية فيها إن .
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3
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