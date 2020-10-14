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الرئيسية | مجتمع | الربابنة يرفضون الإجهاز على "الجمعية" .. و"لارام": يخرقون القانون

الربابنة يرفضون الإجهاز على "الجمعية" .. و"لارام": يخرقون القانون

الربابنة يرفضون الإجهاز على "الجمعية" .. و"لارام": يخرقون القانون
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:00

احتج عدد من ربابنة الطائرات أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وذلك على هامش جلسة مخصصة للنظر في الشكاية التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) للمطالبة بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين.

وعبر عدد من الربابنة المتظاهرين عن رفضهم الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، رافضين الإجهاز على تمثيليتهم القانونية، خصوصا وأنها تضم ربابنة من مختلف الشركات المشتغلة في النقل الجوي وليس فقط العاملين في "لارام".

وشدد مصدر من داخل الجمعية رفض ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن حضورهم اليوم في هذه الجلسة، هو تعبير عن رفضهم "الإجهاز على العمل الجمعوي وحق الانتماء، وتعبير عن صمودنا كجمعية ضد هذه الأساليب".

وبحسب مصدر هسبريس، فقد دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط هذه القضية؛ إذ جرى الاتصال بين المسؤولين فيه وجمعية الربابنة، مشيرا إلى كون المجلس قد يراسل النيابة العامة لمعرفة حيثيات هذه القضية ورفض المساس بحرية الانتماء الجمعوي.

واطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نص الشكاية التي توجهت بها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى النيابة العامة ضد الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، والتي أشارت إلى كون هذه الأخيرة "قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى العارضة (الشركة) تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات".

وأضافت الشكاية أن "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات".

واعتبرت "لارام" أن هذا النشاط الذي تمارسه الجمعية المدعى عليها "غير مشروع"، فضلا عن أن المادة 4 من القانون الأساسي للجمعية بخصوص أهدافها، التي جاء فيها: "الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، مخالفة للقانون.

وشددت الشركة المذكورة، عبر دفاعها الممثل في المحاميتين أسماء العراقي وبسمات الفاسي الفهري، على كون "الجمعية المدعى عليها تربط اتصالات بأوساط نقابية وجمعواتية تنتمي لبلدان أخرى"، وخصت بالذكر الجزائر وإفريقيا الجنوبية، موردة أن هاتين الدولتين قامتا "بالاتصال بالعارضة (الشركة)".

وحيث إنها "تتضرر ماديا ومعنويا من النشاط اللامشروع للجمعية المغربية للطيارين المدنيين، ومن أهدافها المخالفة للقانون المعلن عنها في نظامها الأساسي والثابتة من النشاط الفعلي الممارس من طرفها"، تقول "لارام"، فإن هذه الأخيرة تكون بذلك "محقة وعلى صواب في تقديم طلبها الحالي الرامي إلى التصريح ببطلان الجمعية مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك وهو حل الجمعية".

واتهمت الشركةُ الجمعيةَ المذكورة بخرقها المادة 404 من مدونة الشغل، وذلك بالنظر إلى كونها "جعلت من أهدافها مناقشة جميع الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، وكذا مخالفتها المادة 15 من المدونة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - dr yazim bensaadoun الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:19
les pauvres pilotes, sont toujours en face de la solitude, le changement d'heures, la bouffe industrielle,,, oui je suis un pilote, quant tu es jeune oui ça te permet de voyager, de contempler les villes, les pays le Monde, rencontrer des gens allez dans des endroits partout au Monde, Mais à partir de 35 ans tu commences à t'en lacer et tu rentres dans la monotonie Dangereuse et très pesante : c'est la raison pour laquelle la majorité des pilotes ave des dents noircies par la cigarette et autres, car tu ne peux pas sortir de ce Vacarme sans ; donc je dis aux étudiants, SVP ne pensez pas à ce job dans le future c'est trop Lassant, et fatiguant et même l'argent que vous allez gagné ne pourra pas égaler, le plaisir de sortir à 18.30h chaque jour et avoir le temps d'aller faire du sport, des malls, prendre un café, restos,,, et surtout sans penser que demain tu seras à Hong Kong ou Brazzaville
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5
2 - hassan الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:23
يجب وضع حد للهطة التي يجري خلفها مجموعة من الاشخاص في هذا البلد من تعدد التعويضات الى الريع المالي الى الاجور الخيالية يجب على الدولة ان تضرب بيد من حديد كل العقليات الانتهازية مهما كلف الامر من اجل وضع البلاد في السكة الصحيحة للتنمية
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6
3 - عابر سبيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:28
اقترح انهاء خدمات ربابنة لارام. وتوظيف ربابنة من جنسيات أخرى تم التخلي عنهم في شركات طيران عالمية اخرى.
سيشتغلون بنصف الراتب وبدون صداع الراس.
للإشارة ربابنة لارام مقارنة مع الشركات الأخرى يأخذون أعلى رواتب في العالم تصل في بعض الأحيان الى أكثر من عشرين مليون شهريا. ومع ذالك دائما مضربون.
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4 - ayeeh الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:30
واش كاين شي حاجة سميتها النقابات ؟
هادوك اللي كاينين راه كايبيعو ويشريو ف les dossiers ...
الله يعفو على المغاربة من التخلويض و الربح على حساب الاخرين ....
اما الربابنة راهم كلاو وشربو زمان دبا الوقت تبدلات وعليهم غير بالصبر .... دوام الحال من المحال
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6
5 - واقعي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:32
أخدو تعويضات خياليةً و مازالو يتبجحون بحكم عملي في مجال الطيران المدني فلم يعد الربان ذا قيمة في الطائرة فالنظام المعلوماتي جد متطور و يقوم الربان بتسييره فالأحق بالتعويضات هم مهندسي أنظمة الطيران و ليس الشيافر
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0
6 - ibrahim-bis الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:34
هذه الفئة المحظوظة من المدللين اخذوا الدعم ومازال مابغاو يشبعو.

انا شخصيا تبرعت للدولة بأكثر من مليون سنتيم (والله على ما أقوله شهيد). لو كنت أعرف أن هذه التبرعات ستذهب للارام الي شبعانين فلوس والله العظيم اما نتبرع.

انشري يا Hespress
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1
7 - مراقب مروكي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:36
ما خفي كان أعظم بين لارام وبين الجمعية إلا أن المشاكل الداخلية للارام ستنكشف يوما بعد يوما وخصوصا فيما يتعلق بالتسيير المالي
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8 - Immigré hamdoulah الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:46
الى متى؟ حتى الربابنة تم قمعهم في هذا البلد الجميل...
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