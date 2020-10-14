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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3387 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3387 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 160333 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2786126 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2726 حالة.
وتم التأكد من 2497 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 133959.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
الفرق فقط في أن العلم لم يتوصّل للقاح لحد الساعة (والله أعلم). احمي نفسك وخذ بالأسباب و اعلم أن القدر محسوم
رغم الأعداد الكبيرة فنحن المغاربة شعب التحدي لكل الأزمات والمحن.
إستعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
بإذن الله سنخرج منها سالمين. يكفي أن نؤمن بالله وبالقدر خيره وشره. وكونوا متفائلين واحسنوا ظنكم بالله.