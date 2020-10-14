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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3387 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3387 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3387 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3387 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 160333 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2786126 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2726 حالة.

وتم التأكد من 2497 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 133959.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - محمد الجابر الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:12
لو زادو عدد التحاليل اليومية لرأيتم العجب العجاب
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38
2 - kjkjkj الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:13
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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10
3 - Marocain du denmark الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:13
Ou est il le gouvernement ???
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4
4 - said الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:13
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا ويسر أمورنا وأمور جميع المغاربة انك على كل شيء قدير التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر و التفاؤل وكل شيء سيزول بإدن الله
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25
5 - مبروك الغازي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:14
مبروك علينا ألف مبروك إنشاء الله اللقاح سيكون فعالا وينهي كل هذه المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا
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-32
6 - حسين عمري الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:16
الله يلطف وصافي...كلما توسعت قاعدة التحليلات إرتفع عدد المصابين...اللهم إرفع عنا الوباء والبلاء
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11
7 - متعلم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:16
أزيد من 3300 إصابة ، نصفها تقريبا بالدار البيضاء و لم أسمع مرة واحدة عن إصابة أحد الأشخاص في الحي الذي أسكن فيه و الذي يعرف اكتضاضا كبيرا وكثافة سكانية كبيرة ، غريب و الله غريب
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2
8 - يقين الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:17
والله تم والله لاهبطات على 3000, وملي تمشي منهنا خمسطاش ليوم ل4000 ماغادي تحيد منها حتى من بعد خمسطاش ليوم خرى ل5000 وهكذا دواليك
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9
9 - البهجة الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:18
المشكل دابا ابقا غير فالدار البيضاء اما المدن الاخرى فالارقام عادية .يجب اعادت تصنيف مراكش فالوضعية الاجتماعية لساكنته لم تعد تحتمل وقد تخرج عن السيطرة.
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4
10 - Accord الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:18
Est ce que c est une coïncidence ou bien une équation mathématiques chaque période on a un moyen fixe qui augmente par le temps on a passé de 600 a 1300 après 2400 et maintenant 3200 quand on aura l ordre d arrêté cette chouha
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1
11 - يارب رحمتك الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:20
يا رب ارفع عنا هذا الوباء ليس لنا سواك
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0
12 - مراقب الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:20
21061 تحليل خرج منها 3334 حالة إيجابية !! وعدد التحاليل المنجزة تستحوذ منها الدار البيضاء و الرباط حصة الاسد والباقي موزع بشكل محتشم وضعيف على باقي مدن المغرب !! هل سنبقى في هذا العدد المحتشم من التحاليل كل يوم والتي لا يتعدى عددها 20 الف تحليلة ؟؟ اهكذا تظنون محاصرة الوباء ؟؟
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0
13 - Prof. de microbiologie الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:21
Certains disent que ce virus a muté est devenu plus dangereux qu’avant, Le Sars Cov 2 est un virus à ARN qui est beaucoup plus long que les virus à ARN classiques. Il compte 30.000 bases azotées là où la grippe en a une bonne dizaine donc il est beaucoup plus stable. Cette stabilité peut présenter des avantages et des inconvenants. L’un des inconvénients c’est qu’il ne va pas disparaitre rapidement donc il faut vivre avec et prendre toutes les précautions pour minimiser les dégâts en attendant un vaccin, qui va bientôt arriver c’est juste une question de temps. L’avantage c’est quand on aura le vaccin, il sera efficace assez longtemps à l’inverse du vaccin de la grippe qu’il faut changer chaque année. En ce qui concerne l’immunité de groupe personne n’en sait grand-chose car plusieurs personnes sont guéries et ne présentent aucune trace des anticorps. Certains individus ont nouvellement été infectés
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1
14 - ما يصيبنا الا ماكتب الله لنا الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:22
الله يلطف بينا وصافي ربي كبير وعمرو ميخيبنا خصنا نلتجأو لله سبحانه وتعالى ماشي بحال لي كيمشيو للأضرحة ...... سبحان الله
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0
15 - Jamal الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:24
هذا هو نتيجة عدم انضباط الشعب وعدم كفاءة الحكومة. تُصنف الرعاية الصحية ، كغيرها من المجالات الرئيسية ، بين أفقر الدول ، وقد كشفت هذه الأزمة عن عجز المؤسسات والسياسات.
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-1
16 - naruto kun الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:29
الى 7 متعلم : أدعوك الى زيارة منطقة سباتة بالدار البيضاء هناك كثير من أحياء مغلقة بسبب بؤرة كوفيد . و أدعوك بالخصوص لزيارة زنقة بدرب الدوم شارع الداخلة قرب مقهى ويندي حي بأكمله كوفيد توفي فيه 8 أشخاص بسبب كورونا في الأيام الأخيرة أخرهم سيدة و إبنتها
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0
17 - نتاسف لعدد الوفيات الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:29
كلما ارتفعت حصيلة كوفيد، كلما ازدادت الحالات الخطرة والحرجة كلما ارتفعت حصيلة الوفيات، هنا المزيد من الحدر والاحتراز مع احترام بشكل ضروري التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واجتناب الأماكن المغلقة والمكتظة، ،،،،رحم الله المتوفين واسكنهم فسيح جناته ،،،،،وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ،،،
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0
18 - الخبز واتاي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:30
بلغة الأرقام و بالمقارنة مع الحالات المؤكدة و الحالات المستبعدة و الوفيات و حالات الشفاء ألاحظ أن هذا الفيروس قد تمّ النّفخ فيه أكثر من اللازم !!!!!

الفرق فقط في أن العلم لم يتوصّل للقاح لحد الساعة (والله أعلم). احمي نفسك وخذ بالأسباب و اعلم أن القدر محسوم
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19 - ممرض متقاعد الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 18:31
كل شيء على أحسن ما يرام .
رغم الأعداد الكبيرة فنحن المغاربة شعب التحدي لكل الأزمات والمحن.
إستعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
بإذن الله سنخرج منها سالمين. يكفي أن نؤمن بالله وبالقدر خيره وشره. وكونوا متفائلين واحسنوا ظنكم بالله.
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