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الرئيسية | مجتمع | "الأوقاف" توحّد خطبة الجمعة في مساجد المملكة

"الأوقاف" توحّد خطبة الجمعة في مساجد المملكة

"الأوقاف" توحّد خطبة الجمعة في مساجد المملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:40

بعثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة جمعة موحّدة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية، مرفقة بمُذكرة أشارت من خلالها إلى ضرورة "تبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد المفتوحة، وحثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها، حذفا أو إضافة، بأي وجه من الوجوه".

وطالبت الوزارة مندوبي الشؤون الإسلامية، عبر المذكرة الموقعة من طرف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بـ"ضرورة إخبار مديرية المساجد بكل مخالفة للتعليمات المذكورة، عند الاقتضاء".

وتابع المصدر بأنه "يتعين على المندوبين الجهويين التأكد من توصل جميع المندوبين الإقليمية بهذه المذكرة وبنص الخطبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يونس الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:54
نتمنى من الله ان يصرف هذا الوباء عنا
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9
2 - مواطن الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:56
9 أشهر وحنا بلا صلاة ولاخطبة الجمعة ونمشيو دبا داكشي لي بغات الوزارة والله حتى عياقتو بزاف
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5
3 - باسم الله مجراه الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:57
يوم الجمعة لصلاة الجمعة سيكون لنا باختصار يوم عيد، الحمد لله ؛سندعو اللطيف ليرفع عنا الوباء وان يعجل بالدواء انشاء الله
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4 - mansour الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:58
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اما بعد يأيها الذين آمنوا إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أقم الصلاة
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5 - حسنا... الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:58
كما يجب التنبيه بالاختصار في ما دل بخطبة الجمعة من طرف الأئمة ...لأن هناك من يقوم بمحاضرة و ليست بخطبة ؟
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