"الأوقاف" توحّد خطبة الجمعة في مساجد المملكة

هسبريس من الرباط

بعثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة جمعة موحّدة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية، مرفقة بمُذكرة أشارت من خلالها إلى ضرورة "تبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد المفتوحة، وحثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها، حذفا أو إضافة، بأي وجه من الوجوه".

وطالبت الوزارة مندوبي الشؤون الإسلامية، عبر المذكرة الموقعة من طرف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بـ"ضرورة إخبار مديرية المساجد بكل مخالفة للتعليمات المذكورة، عند الاقتضاء".

وتابع المصدر بأنه "يتعين على المندوبين الجهويين التأكد من توصل جميع المندوبين الإقليمية بهذه المذكرة وبنص الخطبة".