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كُتّاب وآراء
معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب مع حلول نهاية السنة، موردة أن ترقب الإصابات الجديدة يكشف عن حالة وبائية "مقلقة" مع إمكانية ظهور موجة أقوى من التكاثر في حالة رفع إجراءات الاحتواء الحاجزي.
وفي بحث بعنوان "الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 وآفاق تطوره في المغرب بحلول نهاية 2020"، قالت المندوبية إن تطور الوفيات سيستمر بمعدل 1.9 بالمائة، "مما ينذر بحالة وبائية صعبة مع إمكانية اعتبار الوضع الصحي المرتبط بكوفيد-19 قابلا للاحتواء على المستوى الاستشفائي باحتمالية كبيرة".
وتوقعت المندوبية أن يبلغ الحد الأدنى للإصابات التي يمكن تسجيلها بنهاية دجنبر 229006 حالات، وأن يصل الحد الأقصى إلى 475377 حالة. بينما قام البحث بتجزئة المملكة إلى ثلاث مجموعات، تهم المجموعة الأولى جهة الدار البيضاء سطات التي تم وصفها بـ"عالية المخاطر".
وقالت المندوبية إنه من المنتظر أن تعرف هذه المجموعة زيادة كبيرة في الحالات المصابة مع احتمال تجاوز 2000 حالة يوميا في نهاية دجنبر، معتبرة أن الأمر "قد يشكل إشارة إلى وضع حرج، مما سيتطلب تدابير صارمة".
المجموعة الثانية تضم جهتي الرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، ووصفتها المندوبية بأنها "في وضع غير مستقر"، موردة أنه من المرتقب أن يكون معدل التكاثر الفعال بالنسبة للجهة الأولى أقل حدة مقارنة بجهة الدار البيضاء سطات، مع مجال تقلبات واسع، متوقعة أن يصل الحد الأقصى لعدد الحالات التراكمية بها في نهاية دجنبر إلى 3759 حالة.
أما بالنسبة لجهة مراكش آسفي، فقالت المندوبية: "هناك اتجاه متقلب في الحالات اليومية المسجلة يصعب معه تباث الوضعية الوبائية"، في حين أضاف المصدر ذاته أنه "على مستوى الجهتين، يمكن أن تنطلق موجة من الوباء في أي وقت، مما يتطلب الإبقاء على إجراءات الاحتواء الجزئي الحالية".
وحددت المندوبية السامية للتخطيط المجموعة الثالثة في جهتي فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، موردة أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بهذه المجموعة مستقر، مع "احتمالية التحكم الشامل في انتشار الفيروس إذا تم الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية والحواجز".
وتضم المجموعة الرابعة، بحسب البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، باقي الجهات، حيث "ظهور بؤر جديدة يمكن أن يولد موجة من العدوى، خاصة في حالة عدم الامتثال لتدابير الحماية الذاتية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
اغلب الاخبار المتداولة هي ان اللقاح سيصدر قبل نهاية السنة وسينتهي كل شيء له علاقة بالكوفيد
للاشارة الارقام الوهمية التي نسمع الان في الاعلام الدولي عن اصابات كورونا هي فقط لاعداد الناش ليقبلوا بشراهة على اللقاح الغامض
ماذا عن الصحة المدرسية.
وزارة الصحة هي مصدر رزق على منعدمي الضمير فلا تقطعوا الأرزاق.
حكمة البسطاء تقول أن النبتة التي لا تثمر و لا تُستغل للزينة و لا علفا للماشية تعتبر نبتة ضارة وجب إستئصالها و حرقها.
نحن في غنى عن هذه المندوبية و المهرجانات و الكثير من وزارات الموظفين الأشباح.
كل توقعاتكم كانت خاطئة ومغلوطة وستضل كذلك مستقبلا .
كل التدابير والحيل لم تنفع لان هذا الوباء من عند الله وليرفعه ويدفعه الله عنا يجب من توبة صادقة ودعاء خالص واللجوء الى رب العالمين .
المغاربة كالأمريكيين في بداية الوباء لا يتحترمون الاحتياطات ونتيجة ملايين الاصابات و مئات الألاف الوفياة وتدهور إقتصاد ي و ارتفاع الجريمة والبطالة بأمريكا
نحصى ونحسب ونتوقع ولا نفعل شيئا للبحث عن الدواء او اللقاح.
فكما وقعنا اتفاقا مع الشركة الصينية لتوفر لنا اللقاح ضد الوباء يجب الاتفاق مع أحد المختبرات العالمية للبحث عن الدواء .
نريد ان نسمع يوما أن خبراء مغاربة توصلوا الى ابتكار دواء ناجع يقي من وباء كورونا او يعالجه.
طريق البحث العلمي في جميع المجالات هو الطريق الصحيح الكفيل بتحقيق التقدم لمجتمعنا.
ونرجو منه ان ينزل علينا رحمته الواسعة ويحفظنا من كل شر
لكن ما تقوم به الدولة من تضخيم للارقام وتهويل للامور مرده الى ضغط اللوبيات الصحية الدولية الثي تنتظر بحذر ان تشتري دول العالم الثالث ملايير الاطنان من القاحات نعرف مسبقا انها اخطر من المرض نفسه...الم تقتني وزارة الصحة ملايير الدولار من لقاح سارس وفي الاخير القي به في زبالة النسيان وتناسى الناس سارس واكش وان ان وان نفسه ...
حتى العلماء لم يستطيعوا التنبؤ بمستقبل الفيروس. فكيف بالمندوبية التي تعتمد على إحصائيات. و قد بين الواقع في دول أخرى أن التوقعات المبنية على خوارزميات كانت خاطئة 100%.
معدل الوفيات انخفض من 1.80 من منتصف سبتمبر إلى 1.70 يوم أمس
وأعلى نسبة وفيات كانت 1.89٪ في 5 سبتمبر وفي انخفاض منذ ذاك اليوم
ٱويلي المندوبية السامية للتخطيط ما عندهاش الأرقام الصحيحة.
هذا من جهة
من جهة أخرى أعيدها للمرة الألف: نسبة الوفيات الحقيقية لا تتعدى 0.2 في 100 من العدد الحقيقي للمصابين والذي يفوق بكثير ما يتم الكشف عنه بالتحاليل والتتبع
واش 0.2٪ تبرر كل هاذه "القيامة" ؟