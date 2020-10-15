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الرئيسية | مجتمع | معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية

معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية

معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية
هسبريس - أمال كنين
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:00

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب مع حلول نهاية السنة، موردة أن ترقب الإصابات الجديدة يكشف عن حالة وبائية "مقلقة" مع إمكانية ظهور موجة أقوى من التكاثر في حالة رفع إجراءات الاحتواء الحاجزي.

وفي بحث بعنوان "الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 وآفاق تطوره في المغرب بحلول نهاية 2020"، قالت المندوبية إن تطور الوفيات سيستمر بمعدل 1.9 بالمائة، "مما ينذر بحالة وبائية صعبة مع إمكانية اعتبار الوضع الصحي المرتبط بكوفيد-19 قابلا للاحتواء على المستوى الاستشفائي باحتمالية كبيرة".

وتوقعت المندوبية أن يبلغ الحد الأدنى للإصابات التي يمكن تسجيلها بنهاية دجنبر 229006 حالات، وأن يصل الحد الأقصى إلى 475377 حالة. بينما قام البحث بتجزئة المملكة إلى ثلاث مجموعات، تهم المجموعة الأولى جهة الدار البيضاء سطات التي تم وصفها بـ"عالية المخاطر".

وقالت المندوبية إنه من المنتظر أن تعرف هذه المجموعة زيادة كبيرة في الحالات المصابة مع احتمال تجاوز 2000 حالة يوميا في نهاية دجنبر، معتبرة أن الأمر "قد يشكل إشارة إلى وضع حرج، مما سيتطلب تدابير صارمة".

المجموعة الثانية تضم جهتي الرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، ووصفتها المندوبية بأنها "في وضع غير مستقر"، موردة أنه من المرتقب أن يكون معدل التكاثر الفعال بالنسبة للجهة الأولى أقل حدة مقارنة بجهة الدار البيضاء سطات، مع مجال تقلبات واسع، متوقعة أن يصل الحد الأقصى لعدد الحالات التراكمية بها في نهاية دجنبر إلى 3759 حالة.

أما بالنسبة لجهة مراكش آسفي، فقالت المندوبية: "هناك اتجاه متقلب في الحالات اليومية المسجلة يصعب معه تباث الوضعية الوبائية"، في حين أضاف المصدر ذاته أنه "على مستوى الجهتين، يمكن أن تنطلق موجة من الوباء في أي وقت، مما يتطلب الإبقاء على إجراءات الاحتواء الجزئي الحالية".

وحددت المندوبية السامية للتخطيط المجموعة الثالثة في جهتي فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، موردة أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بهذه المجموعة مستقر، مع "احتمالية التحكم الشامل في انتشار الفيروس إذا تم الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية والحواجز".

وتضم المجموعة الرابعة، بحسب البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، باقي الجهات، حيث "ظهور بؤر جديدة يمكن أن يولد موجة من العدوى، خاصة في حالة عدم الامتثال لتدابير الحماية الذاتية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - samir الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:06
هناك تناقض في الروايات.
اغلب الاخبار المتداولة هي ان اللقاح سيصدر قبل نهاية السنة وسينتهي كل شيء له علاقة بالكوفيد
للاشارة الارقام الوهمية التي نسمع الان في الاعلام الدولي عن اصابات كورونا هي فقط لاعداد الناش ليقبلوا بشراهة على اللقاح الغامض
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23
2 - سباتة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:09
أكثر من هاد وضعية لي عايشين فيها.
ماذا عن الصحة المدرسية.
وزارة الصحة هي مصدر رزق على منعدمي الضمير فلا تقطعوا الأرزاق.
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8
3 - Anas الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:10
فرنسا تطبق حدر التجوال ابتداء من يوم السبت المقبل في باريس وبعض المناط، والمغرب يمهد لنفس الموال، شخصيا، صرت أتتبع ما يصير في فرنسا حتا أستبق فهم أحداث هذا البلد..
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53
4 - مغربي مهاجر الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:11
تفاءلوا بالخير تجدوه ... لكم توقعاتكم و لنا رحمة رب العالمين.. أسأل كل من يقرأ المقال ان يرفع يديه للسماء و يسأل الله ان يفرج عنا هذا البلاء
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73
5 - مواطن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:14
وا عباد الله را عيينا من هادشي
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12
6 - abdelmajid الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:18
خلاصة القول هي العلم لله كل المغاربة عارفينها
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17
7 - fixible الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:18
المندوبية السامية للتخطيط تستنزف أموال الدولة مقابل القليل من التنجيم و علم الأبراج.
حكمة البسطاء تقول أن النبتة التي لا تثمر و لا تُستغل للزينة و لا علفا للماشية تعتبر نبتة ضارة وجب إستئصالها و حرقها.
نحن في غنى عن هذه المندوبية و المهرجانات و الكثير من وزارات الموظفين الأشباح.
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24
8 - Maestro الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:21
أين الله في قلوبكم .
كل توقعاتكم كانت خاطئة ومغلوطة وستضل كذلك مستقبلا .
كل التدابير والحيل لم تنفع لان هذا الوباء من عند الله وليرفعه ويدفعه الله عنا يجب من توبة صادقة ودعاء خالص واللجوء الى رب العالمين .
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19
9 - F.Belhaj الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:23
Extrapolations basées sur des variables et paramètres non identifiés, c’est quasiment impossible de prévoir l’évolution de la situation
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17
10 - abouama الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:25
هذه التخمينات لا يمكن أن تكون صحيحة 100 في 100 اذا تمكنت السلطات من تشديد المراقبة على المعامل و المصانع التي هي أصل البؤر أما المواطن فهو مغلوب على امره.
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4
11 - امازيغ سوسي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:28
الشيء الاكيد هو ان سياسة الحزب الحاكم حزب الندالة تعتمد كليا على انتشار الوباء على اقصى الحدود الشيء الدي سيجعل اجراء الانتخابات مستحيلا وهو الضامن الوحيد. للاستمرار في الحكم يقينا منهم انهم لن يفوزوا في الانتخابات المقبلة بعد كل ما عاناه الشعب وكل ما داقه من مراهقة هدا الحزب سياسيا واجتماعيا واخلاقيا وتسببريا وماديا .
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2
12 - المشكل هو الشعب الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:30
المشكل في الشعب الدي لا يريد إستعمال الكمامة واحترام التباعد الإجتماعي ونظافة المستمرة أنا قطاع الصحة فكله مشاكل قبل كرونا بعشرات سنين ومستمر في التدهور .
المغاربة كالأمريكيين في بداية الوباء لا يتحترمون الاحتياطات ونتيجة ملايين الاصابات و مئات الألاف الوفياة وتدهور إقتصاد ي و ارتفاع الجريمة والبطالة بأمريكا
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-7
13 - meri الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:31
عدد الوفيات ليس محسوبين على كوفيد كل يوم بلا كوفيد يموت العشرات في كل مدينة بأمراض القلب او أمراض أخرى و يموتون بحوادت السير من وجهة نظري اعطيتم هذا المرض اكثر من حجمه فالمرجوا إعطاء عدد الإصابات الصحيحة وليست كما تريدون و شكرا
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6
14 - مواطن ساخط الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:32
دابا غير سمعوا هاداك ماكرون قاليهم راه الفيروس غادي يبقا حتا للصيف او هومايا اينقلوا اكلامو.المغرب ليس هو فرنسا لا من ناحية الكثافة السكانية ولامن ناحية تركيبة السكان ولا حتى من تركيبات الجينات.ثانيا الرئيس الفرنسي أمر بان تعطى كل عاىلة مكونة من أربعة أشخاص خمسة ماىة اورو علاوة على راتب فقدان الشغل.هاد المندوبية السامية للتخطيط ما خططاتش الهادشي .اوما خططاتش انه الى ما اترفعش الحجر راه غادي اتنوض شي فوضة افابلاد؟؟؟؟؟؟؟
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8
15 - مندوبية لحليمي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:35
أقسم بالله أن أرقام هذه المندوبية عشوائية و كلامها كله فارغ و لا أساس علمي له و لا مصادر علمية تشتغل معها فقط أرقام من وحي الخيال لا علاقة لها بالواقع و تنجيم رديء مثلا أنظروا هذين الرقمين 229 الف و 457 ألف ما هو الرابط بينهما و كيف تم استخلاصهما، خلاصة القول هذه إدارة تلتهم المال العام طبعا فهو غنيمة للمخزن يوزعها كيف شاء.
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4
16 - Yoyo الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:39
أصبح المغرب بلاد التوقعات،وأتساءل لوحدي كالاحمق لماذا ليس لدينا توقعات بأن تكون لنا مختبرات علمية في مستوى عال وعلى رأسه أطباء وأساتذة أكفاء ليبشروننا بإيجاد حل سواء كان دواء الوقاحة زورونا والأمراض آخرى، توقعات بالاهتمام بالبحث العلمي الحقيقي،مع توقعات تحسن الظروف المعيشية للمواطن
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4
17 - abdel الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:40
ces prévisions que le virus va sévir encore et encore et que la situation sanitaire va s’empirer,devraient être prises au sérieux, il faut que tous les gens réagissent et ressaisissent .mesures d' hygiènes,distanciation sociale, réduction des contacts et port de masques, mais seulement si nous respectons ces mesures ensemble qu'on pourrait réaliser un bien commun à savoir diminuer la propagation du virus et éviter une surcharge des hôpitaux et protéger les gens à risque
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0
18 - مغربي ريفي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:44
التوقع الممكن بلاكثرة الخبراء هو أن كوفيد 19 سيتفاقم مع دخول البلاد في أواخر فصل الخريف ودخول فصل الشتاء. أولا نسأل الله السلامة. ثانيا، لا بد من الاستعداد لهذا الاحتمال، وذلك بالأكل الطبيعي الجيد والرياضة في المنزل أو الهواء الطلق مع اللباس جيدا، وكذلك تجنب البرد والجلوس في الأماكن الباردة، ويجب ثم يجب ثم يجب تجنب الاختلاط بين الناس وتجنب المناسبات. أما من جهة الدولة فهي مسؤولة عن تأطير المدارس صحيا، ومراقبة المصانع ونقل العمال ، ومراقبة وسائل النقل العمومية، ومراقبة المقاهي والحمامات والأسواق ... للأسف ذولتنا عطلت المدارس والجامعات والجوامع وأشغال الناس وأرزاقهم حين كان كوفيد أقل خطورة ... وحين توسع انتشار المرض ودخل البرد فتحت المساجد والمدارس والجامعات ... يجب أيضا حسب رأيي تكثير العطل للأطفال الصغار حتى يستريحوا ويتجنبوا كثرة البرد ونزلات الشتاء مع إعذائهم تمارين مختلفة وكثيرة للإنجاز بالمنازل. يجب عدم السقوط في فراغ المرة السابقة، كان من المفروض تزويد الأطفال والتلاميذ بسلسلات من التمارين المنزلية على الورق... لتفادي الخسائر الدراسية..
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-1
19 - متى نعتمد على ... الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:54
... انفسنا ونثور على الاتكال وانتظار ان يأتي الانقاذ من الاخرين.
نحصى ونحسب ونتوقع ولا نفعل شيئا للبحث عن الدواء او اللقاح.
فكما وقعنا اتفاقا مع الشركة الصينية لتوفر لنا اللقاح ضد الوباء يجب الاتفاق مع أحد المختبرات العالمية للبحث عن الدواء .
نريد ان نسمع يوما أن خبراء مغاربة توصلوا الى ابتكار دواء ناجع يقي من وباء كورونا او يعالجه.
طريق البحث العلمي في جميع المجالات هو الطريق الصحيح الكفيل بتحقيق التقدم لمجتمعنا.
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0
20 - يونس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 13:56
الله وحده له القدرة عن رفع الوباء عنا
ونرجو منه ان ينزل علينا رحمته الواسعة ويحفظنا من كل شر
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0
21 - majd الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:00
الشعب يقول ان كورونا اصبحت عادية والفها الناس وانها زارت بيوتا وجموعا حثى قبل ان تعرف وعلاماتها كلها ظهرت في اغلب الافراد ولم يمت منهم احد الا ناذرا مثلها مثل كل الامراض ...
لكن ما تقوم به الدولة من تضخيم للارقام وتهويل للامور مرده الى ضغط اللوبيات الصحية الدولية الثي تنتظر بحذر ان تشتري دول العالم الثالث ملايير الاطنان من القاحات نعرف مسبقا انها اخطر من المرض نفسه...الم تقتني وزارة الصحة ملايير الدولار من لقاح سارس وفي الاخير القي به في زبالة النسيان وتناسى الناس سارس واكش وان ان وان نفسه ...
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22 - nour الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:11
توقعات مبنية على أسس رياضية. بينما تطور الوضعية الوبائية يعتمد على كثير من المتغيرات.
حتى العلماء لم يستطيعوا التنبؤ بمستقبل الفيروس. فكيف بالمندوبية التي تعتمد على إحصائيات. و قد بين الواقع في دول أخرى أن التوقعات المبنية على خوارزميات كانت خاطئة 100%.
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0
23 - هشام متسائل الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:12
كيفاش "تطور الوفيات سيستمر بمعدل 1.9 في 100" ؟
معدل الوفيات انخفض من 1.80 من منتصف سبتمبر إلى 1.70 يوم أمس
وأعلى نسبة وفيات كانت 1.89٪ في 5 سبتمبر وفي انخفاض منذ ذاك اليوم
ٱويلي المندوبية السامية للتخطيط ما عندهاش الأرقام الصحيحة.
هذا من جهة
من جهة أخرى أعيدها للمرة الألف: نسبة الوفيات الحقيقية لا تتعدى 0.2 في 100 من العدد الحقيقي للمصابين والذي يفوق بكثير ما يتم الكشف عنه بالتحاليل والتتبع

واش 0.2٪ تبرر كل هاذه "القيامة" ؟
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