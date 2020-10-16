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الرئيسية | مجتمع | أسرة ابن وزير سابق تعيش وضعية مزرية وتقاسي شظف العيش

أسرة ابن وزير سابق تعيش وضعية مزرية وتقاسي شظف العيش

أسرة ابن وزير سابق تعيش وضعية مزرية وتقاسي شظف العيش
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:00

في الوقت الذي يناقش فيه الرأي العام الوطني مسألة معاشات البرلمانيين وتعويضات المسؤولين، تعاني زوجة ابن وزير سابق وأسرتها الصغيرة شظف العيش منذ سنوات، وازدادت وضعيتها صعوبة بعد أن عصف فيروس "كورونا" برب الأسرة قبل أيام.

تقول زوجة مصطفى أرسلان الجديدي، نجل محمد أرسلان الجديدي، الوزير والأمين العام الأسبق للحزب الوطني الديمقراطي، المتوفي سنة 1999، إن زوجها شغل مناصب مهمة في عدد من مؤسسات الدولة، وتم تكليفه بمهام عديدة في الخارج؛ لكن التقاعد الذي حصل عليه بعد سنوات طويلة من العمل لم يتعد 3500 درهم شهريا.

قبل ثلاثة أسابيع، أصيب مصطفى أرسلان الجديدي بفيروس "كورونا"، ونُقل إلى مستشفى المامونية بمدينة مراكش، وهناك توفي. قيْد حياته كان يعاني من أمراض مزمنة؛ لكن أرملته تتمسك بكونه توفي "بسبب الإهمال"، مضيفة: "دخلناه للسبيطار وما لقينا تا بلاصة فين نعسوه. كنشوف فيه حتى مات قدام عينيا".

قبل أن يبلغ مصطفى أرسلان الجديدي سن التقاعد تعرض للتوقيف عن العمل لمدة أربعة عشر عاما، دون أن يعرف السبب، كما تقول أرملته سميرة الطهراني التي لجأت إلى الملك محمد السادس في رسالة سنة 2013، طالبة منه إعانة؛ لكنها تعتقد أن رسالتها لم تصل إلى الملك.

"أصبحنا في الوقت الراهن نعيش وضعية مزرية ومعوزة، ولا نوفر الحد الأدنى للمتطلبات المعيشية لأسرة متكونة من عدة أفراد، والمعيل الوحيد لنا هو زوجي المتقاعد والمريض والذي لا يتقاضى إلا مبلغ 3500 درهم من تقاعده حيث كان يعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، تقول سميرة الطهراني في رسالتها إلى الملك.

وتضيف بأن المشاكل الصحية لزوجها، آنذاك، "تفاقمت بصورة خطيرة، فهو يتناول أدوية دائمة ولازمة لأمراضه المزمنة، وهي الضغط الدموي والسكري والنقرس، وما يتطلبه ذلك من فحوصات وأدوية كثيرة ومتابعات طبية مستمرة"، مسترسلة: "لقد تقطعت بنا السبل، وإننا نعاني أشد المعاناة ومأساة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا نجد ما نصرفه على أبنائنا ونسد رمقهم به".

بعد وفاة مصطفى أرسلان الجديدي، يوم 22 شتنبر الماضي، ازدادت وضعية أسرته الصغيرة قتامة، كما تروي أرملته، لتتوالى بعد ذلك المصائب على الأسرة القاطنة في مدينة مراكش، حيث وجد الابن الذي يساعدها نفسه عاطلا عن العمل بعد إفلاس وكالة الأسفار التي يشتغل فيها جراء تداعيات فيروس "كورونا".

وتضيف سميرة الطهراني: "راجلي مات مْحگور، كان إنسان عفيف وخْدم بلادو بحال بإخلاص وتفان بحال بّاه اللي كان عزيز عند الملك الحسن الثاني، وكان الجزاء ديالو هو أنهم وقفوه من الخدمة، وملي مرض ما لقيناش تا باش ندّيوه عند الطبيب"، قبل أن تتساءل: "واش حْنا خونة باش نتعاملوا هاكا؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - ابراهيم الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:06
سياسة ديال والو دابا كديرو هكا باش تكسبو تعاطف المواطنين و يخليو ليكم داك المعاش ياك
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130
2 - أمور غريبة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:07
كنا نسمع بوزير كنا نظنه من علية القوم وهذا المشكلة تبين أن الأمر يجب مراجتعه
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-123
3 - snake الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:07
كاين لي كايشد فالتقاعد ديالو غير 1000 درهم وحامد لله، ماشي حيت اب راجلك كان وزير بغيتي الامتيازات والبيليكي على حساب المواطن، عقلية انا ومن بعدي الطوفان ،كرهتونا فهاد لبلاد
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153
4 - مومني الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:09
حسابكم مع المسؤولين الدين ظلموكم يوم لقاء الله ادعوا له بالرحمة والمغفرة أما أمركم فهو إلى الله الدي يتولاكم انه على كل شيئ قدير
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47
5 - حميد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:09
عدد كبير من الأسر المغربية تعيش أصعب من ذلك علاش زعما غير حيث هادي عائلة وزير. والسبب الرئيسي هو الوزراء نفسهم والحكومات المتعاقبة بفعل تدبيرهم السيء وفسادهم. ٠
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102
6 - rodeo الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:09
يجب أن يساهم الوزراء في صندوق التقاعد كما يساهم فيه كافة المستفيدين ! و الحصول على المعاش يجب أن يبدأ من سن 63 سنة كما يحصل عليه جميع الموضفين و إلا فكيف سيضرب المثل بالمواطنة من طرف أناس لا يتصفون بذلك ولا داعي لدغدة المشاعر بمثل هذه المواضيع الشعبوية
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70
7 - tata الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:11
Achnou ZAAMA, on doit donner aussi une retraite aux petis enfants des ministres et leurs epouses. BARAKA MN TANZ
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61
8 - marrakchi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:11
في بلادنا ماخاصش زوجة ابن الوزير وابن عم الوزير وابنة اخت الوزير وكل عائلة الوزير يعيشوا مشاكل مادية.
ياسلام على العدالة الاجتماعية!!!!!
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86
9 - zak الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:11
bon leçon a nos responsable, si vous n'améliorer pas la situation sociale des marocains vos petits enfant peuvent en souffrir comme tout le monde
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41
10 - مسمار جحا الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:12
سيدتي ما تعانيه يعانيه جميع المغاربة و ربما أكثر لأنكم أظن اسأنستم مع حياة الرفاهية لتعلمي سيدتي ان المواطن المغربي أجرته لا تتعدى 2200 درهم و ليس لهم لا ضمان اجتماعي و لا تقاعد و نحن الموظفين أجرتنا لا تتعدى 3000 درهم و مع ذلك راضيين بنصيبنا مادام الفاسدين يحكموننا، سيدتي نحن بدورنا نعاني الاهمال في مستشفياتنا و فقدنا الكثير من أحبائنا بسببه، الرضى بقدر الله نعمة لا يدركها الكثيرون و إن لله و إن إليه راجعون
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64
11 - عبد المجيد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:12
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، رحمه الله وغفر له. السياسيون يتحملون ذنب كل فقير ومسكين في الدولة، ولعل دعوات الفقراء قد وجدت إلى ربها سبيلا.
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21
12 - N.H الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:13
انت كتشدي 3500 درهم غير باركا و مقداتكش شنو نقولوا للناس لي خدامين كيضربو تمارا و كيشد 2000 ولا 2500 درهم في الشهر!!!؟؟؟
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14
13 - مواطن الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:15
اللي يرحم ابوه ويغفر الله ٫ ولكن كونك وزير او ابن وزير فذلك لا يعطيك الحق في ان تاخذ من اموال دافعي الضرائب ٫ ابناء الشعب كلهم يعانون ٫ فما الذي يميز ابن وزير او وزير عن ام تعاني في قمم الجبال و لا تجد حتى ما تروي به عطش ابناءها ٫ كان على ابيه و عليه حاليا ان يشتغل و يبحث عن وسيلة للاكتفاء ماديا مثل ما يفعل باقي المغاربة وليس اللجوء دائما لخزينة الدولة ٬ كفى من الريع قهرتونا،
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23
14 - محمد عبد الالاه الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:15
3500 درهم و ما عجبهاش و العسكري لي مات مدافع عن الوطن و مخلي 5 ديال النفوس و خلاو ليه غي 1000 درهم او اقل من ذلك لمدة سنوات مخصهومش يتعوضو ولا بان ليكم غي هاد الوزير السابق اللي توقف وعلم الله اشنو دار باش وقفوه
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21
15 - عبد الفتاح الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:15
متى فتح نقاش تعويضات البرلمانيين والوزراء يعاد التذرع بمثل هاته الأمثلة الشادة والقليلة لأناس عملوا في السلطة ودارت الأيام عليهم. الله يكون في العون ولكن الدولة ليست ضامنا لرفاهية الوزراء والبرلمانيين مدى الحياة.
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11
16 - مواطن غيور الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:15
كلنا سواسية نحن 40 مليون مغربي، علينا بالقطع مع سياسة الريع ولكل عمل أجره وجزاؤه، وكل شخص عليه ان يتماشى مع مستوى دخله تبعا لكفاءته.
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9
17 - Omaaar الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:15
شوف شحال ديال المواطنين كيعانيو اوضاع مزرية ... ماعندو حتى درهم باش اعيش .. كون كيشد ديم 3500 درهم هيعيش مخير ..
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8
18 - rozario 007 الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:17
الله يحسن لعوان و لكن دبا عاد وليتو تتحسوا بالوضع لتيعيشو المواطن المغربي منذ سنين راه هذي هي عيشت المغرب العميق اوا كيجاتك و لمن نتوما فوقت الرفاهية + ولد الوزير درتو لبغيتو افاش دار الزمان عاد وليتو تتحسو بالاخر والله الى تتشفو غير بغيت نقول للعموم اصحاب النخوة و النفود و الفلوس راه (الزمان دوار) . راه دكشي لجنيتوه غادي يحصدوه ولادكم فهمتوني ولا لا
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8
19 - haj الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:17
آلاف الاسر المغربية تعاني ما هو أسوء , من يتكلم عنهم و عن اوضاعهم و مآسيهم ؟ من يواسي ،كلنامغاربة ونعرف اناسا تعيش ب 1200 درهم في الشهر ونعرف اناسا تعيش فقط بالصدقات .
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20 - morssi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:17
و اش انتوما عندكم رب او حنا رب واش نتوما اصل فيه دم ماشي بحالنا وا الناس راه احنا عايشين غير بعشرين درهم في نهار تندواو غير باسبرو و زعتر او راضين ما ناكلو حق العباد ما نسرحو ايدينا الا لله الواحد
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21 - ياسر الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:19
كنطلب من الله اعاونكم اكيد الرسالة مواصلاتش ل صاحب الجلالة
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0
22 - Fouad الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:19
نتمنى من لله ان يفك ضيقتك و ضيقة الاف من المغاربة فهم اسوء من حالتك ولهم لله الرب الكريم
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23 - Saka Taza الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:19
اقول للاءخت المشتكية الله افرج عليك الاحول بالخير. وقول للمسؤولين في مناصب التسيير في المغرب، اذا لم تشتغلوا في مناسبكم ليل و نهار، من اجل الوطن والمواطن سيرجع ذلك يالخسران يما ما على من تحبه
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24 - منير الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:19
الماثرين ديال التواصل الاجتماعي هم لي بغاو اوقفو المعاش و رزق اسر البرلمانيين و الوزراء. دبا خصهوم اجمعو فلوس لإعانة هذه الأسرة.
الماثرين يطالبون بوقف المعاش ، أنتم ستكونون سبب في هادشي و المعانات ديال الاسر ، تعتدون على أرزاق الاطفال و أسر البرلمانيين.
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-2
25 - BEN LAHCEN Bouazza -Charleroi- الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:20
Triste parcours et une fin dramatique, malheureusement, il existe des milliers de citoyens dans la même situation. Généraliser la mutuelle et mettre en place des lois sociales qui viennent au secours aux personnes en difficultés de santé est la seule solution pour remédier à ce problème tant duré depuis l'indépendance du pays. Le capitale humain est une richesse inestimable, prenons en soins. Merci
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26 - rim الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:21
ما عساي أن أقول كمواطنة مغربية الله يلطف بحال بلادنا ما غادي نفيقو من كابوس كورونا حتى عدد كبير من مواطنين مغاربة غادي ينزل مستوى عيش ديالهم من متوسط إلى فقير اللهم نسألك اللطف بنا و رفع عنا هذا الوباء و أن يرزقنا الغيث يا مغيث أغثنا أغثنا .....أنت الغني عن عباداتنا و عن دعائنا .الطف بحال هذه الأسرة
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27 - سعيد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:22
رحم لله الفقيد وارزق الصبر الى اسرته والكين كيف اوقف عن الخدمة بيدون مبرار هد يحتاج لتوضيح ان خدام وطنه بى صدق الجزاء عند لله افضل من الجزء عند البشر
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28 - Moha الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:24
انت لباس عليك كشدي 70 الف . واش نقولو حنا . ملي كيوصل السوق كندورو بلاصتنا. خطرة نسوقو خطرة والو كنبغي نبيع شي دجاجة ونلقها كتبيض ونسمح فيها .
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29 - غيثة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:24
هدا ابن الوزير بمعناه يقوم يشمر على أكتاف و يشتغل ليزيح عن الفقر و الحاجة ..اما كان ابوه وزير فلا يعني أن له الحق أن يشغل منصب أبيه أو أن الدولة تورتها له او تدفع له راتب لقضاء مآربه..كل هدا من أجل تغطية ما يحصل من تصريحات غير لائقة بكدا مسؤول
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30 - فارس بلا جواد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:26
وما المشكل راه شضف العيش والحرمان والقهر والفقر تيعنو من. المغاربة كاملين شنو فيها زعمة تا هدو يولو بحال الشعب والي حيت كان عندهم وزير في الدول التي تحترم نفسها وزير ولا برلماني تدير خدمتك وتخرج مكاين لا معشات ولا تقاعد مدى الحياة والي معجبوش ميترشحش انتهى الموضوع
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31 - khadija الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:27
الوقاحة في اقبح تجلياتها. دابا هي باغا معاش لانه والد زوجها كان وزير؟!؟ طيب ا سيدي و يا للا انا جدي الأكبر هو السلطان الغازي محمد الفاتح. حتى انا بغيت تعويضات. راه جدي الأكبر قدم الكثير لكل البلدان الإسلامية
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32 - أسامة حميد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:27
كون المرحوم ابن وزير سابق لا يخوله القانون أي حق استثنائي فوق عموم الشعب. هناك ملايين الأسر تعيش حياة التقشف بأقل من 3500 درهم بكثير كان الله في عون الجميع.
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33 - zlatt الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:27
فاش كان خدام في صندوق الضمان الاجتماعي مشافش ناس عندهم 100dh لشهر اعيشين بي سلام اغلب المغاربة يتقاضوا مابين 100dh او 1000dh حتى واحد ممسوق ليهم هم من يستحق 8000dh ولاكن ينعت بالطبقة الكديحة
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34 - جلول الجيلالي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:27
ذكرت في شكايتك أن زوجك تم توقيفه
عن العمل، وهذا حدث كبير جدا في مسار
حياة اسرتك ،الا أنك مررت عليه مر الكرام،
فما هو سبب توقيف زوجك عن العمل؟؟؟
ولا شك أن هذا التوقيف هو سبب ما
تعانيه من مشاكل!!!!
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35 - هشام الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:28
اه حتى اناتنعرف عشرات الالف من ألأسر المغربية تعبش اوضعا مزرية.
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36 - متتبع الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:30
زوجة جندي متقاعد رحهه الله تتقاضى 20 درهما في الشهر ولا احد يعرف اسمها ولم تشتكي لانها محكورة ولا تستطيع ايصال صوتها لاحد لان الجنود في هذا الوطن يعملون بؤجور زهيدة وليس من حقهم الدفاع عن حقوقهم.
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37 - موحا الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:30
ما نريده في هذا الوطن هو ان لا احد يكون محروما. وهذا يتطلب من الجميع العمل الجاد لمحاربة ظاهرة الحرمان حتى نصون كرامة الانسان المغربي.
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