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الرئيسية | مجتمع | وباء كورونا يحرك "قوارب الموت" بالمغرب صوب الضفة الأوروبية

وباء كورونا يحرك "قوارب الموت" بالمغرب صوب الضفة الأوروبية

وباء كورونا يحرك "قوارب الموت" بالمغرب صوب الضفة الأوروبية
هسبريس - مصطفى شاكري
السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:00

تواترَت أخبار إحباط السلطات الرسمية لعمليات الهجرة غير النظامية في المناطق الشمالية خلال الفترة الأخيرة، وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأشرطة توثّق لنجاح مئات المهاجرين المغاربة في بلوغ السواحل الإسبانية والإيطالية، في إشارة واضحة على انتعاش الهجرة السرية صوب الضفة الأوروبية بعد فترة الهدنة المؤقتة.

بذلك، عاد نشاط "قوارب الموت" مجددا بالمملكة، حيث يُحاول "الحرّاڭة" استغلال الظرف الصحي القائم من أجل مغادرة التراب الوطني، لا سيما أن الظاهرة تنتعش في هذه الفترة السنوية، بدءا من شتنبر إلى غاية نونبر، ولا يقتصر الأمر على الرباط فحسب، وإنما يشمل النشاط جميع العواصم المغاربية.

وفي هذا الصدد، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن "ظاهرة الهجرة غير النظامية عادت من جديد إلى السواحل المغربية، حيث يحلم الشباب بعبور البحر الأبيض المتوسط صوب الضفة الأوروبية، ومرد ذلك إلى الظروف الاقتصادية التي تمرّ منها البلاد".

وأضاف بنعيسى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العوامل الاقتصادية تساهم في تنامي الهجرة غير النظامية بالدرجة الأولى، بعدما أدت الجائحة إلى تأزيم الوضعية العامة بالبلاد، فارتفع بذلك معدل البطالة وفقدان مناصب الشغل في الفترة الأخيرة".

وأوضح الحقوقي المغربي أن "هناك عاملا إضافيا يساهم في تزايد وتيرة قوارب الموت، يتعلق بفقدان الأمل لدى الشباب المغربي في تحسن الأوضاع المعيشية، باعتبار أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة من لدن الجهات الرسمية تفيد بأن المغرب سيعرف نموا اقتصاديا ضعيفاً إلى غاية 2023".

وشدد المتحدث لهسبريس على أن "غياب المؤشرات الإيجابية يدفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت، في ظل توفر عوامل الجذب في الضفة الأوروبية، حيث يتم تداول عشرات الأخبار التي تفيد بأن الوضعية الاقتصادية للمهاجرين تتحسن أكثر فأكثر بفعل وجود مناصب الشغل، وغيرها من الامتيازات".

ولفت المصدر عينه إلى أن "منصات التواصل الاجتماعي تؤدي بدورها إلى رفع معدلات الهجرة غير النظامية، نتيجة مقاطع الفيديو التي تُبثّ عليها بين الفينة والأخرى، تظهر مهاجرين يسجدون عند وصولهم إلى السواحل الأوروبية؛ ما يسوّق صورة خارجية للشباب بأن الهجرة تعني تحقيق الآمال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - هشام السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:06
انها تجارة مافيات التهريب وهي تذر ارباح طائلة جدا لا يمكن تخيلها، وان من يتم القبض عليهم او رميهم بالرصاص الحي، هم هؤلاء المهربين الذين يطمعون ولا يريدون شراء الطريق يريدون الربح مائة بالمائة. دون دفع ثمن الطريق. وبالتالي يتم معاقبتهم.
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-21
2 - حكيمdz السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:10
مكان لا عوامل اقتصادية لا فقر لا بطالة معضمهم يهاجرون من اجل ملذات الحياة شفت انسان تاقي وصالح ومواضب علي المسجد والصلاة حرق غالبيتهم اصحاب سوابق وتجار مخدرات ومهلوسات
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-31
3 - omar السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:10
هههههههههه ليست كورونا هي السبب ولماذا يهاجرون الشباب قبل كورونا خلاصة الكلام نهب مال العام والقوي يأكل الضعيف هي السبب الحكرة والشفرة هما السبب
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55
4 - ana السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:15
الظروف الاقتصادية التي تمرّ منها البلاد".
الاصح الظروف الاقتصادية التي في البلاد من زمان
الهجرة السرية ليست وليدة اللحظة
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29
5 - مهاجرة السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:15
سؤال محير
لمادا يهرب اعز رجال المغرب الى اوروبا%¿
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21
6 - رشيد من المانيا السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:15
وراه اوربا مكرهوش يحركو للمغرب. راه البطالة مكاين غا الله يحطيك صحيحتك.. خليهم يجيو باش يعرفو اش تابعهم ...
فوق هادشي، راه الحال برد والمباتة برا ولات مستحيلة ..
نعلو الشيطان راه اوربا عندها ازمة بحالها بحال قاع الدول ..
لازم التوعية من السلطان لتقريب الصورة للشباب اليائس..
شوفو غير يوتوب راه خير الله ديال الفيدهوات ديال الحراقة..
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-27
7 - يوسف السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:17
وزر من توفي منهم على من يمثل الامة و تلقيه رواتب متعددة سمينة ويدافع عليها و لا يحب العمل (بيليكي)
في حين هناك من لا يجد ولا عمل واحد يقتات منه.
الله ياخذ الحق فيكم يا ممثلي الامة و السياسيين جميعا.
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13
8 - محمد امين السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:18
السلآم عليكم ياريت شكون اسعدني نهاجر كان خدامين دارو لنا طرد تعسفي عندنا الاولد الله يصب لنا في هد الارض سعيدة
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3
9 - Libre السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:19
ليس وباء كورونا من أجبر الشباب إلى الهجرة بل الفساد برعاية أمير الفساد
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17
10 - هشام السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:21
انا عندي سؤال امني، اذا كان باستطاعت الافارقة الدخول للمغرب وبامكانهم الهجرة لاروبا مع المغاربة، فهذا يطرح تساؤل خطير اذا كان بامكانهم الدخول للمغرب والخروج نحو اروبا فيمكن للارهابيين وداعش الدخول باسلحتهم للمغرب عبر طريق الافارقة والمرور الى اوروبا.

اذا بما ان المغرب جد متطور في مكافحة الارهاب فهذا يعني انه يعرف انه لا وجود للارهابيين ولا لاية اسلحة تدخل المغرب. يعني انه يعرف هوية كل افريقي دخل للمغرب بطريقة غير شرعية.

وبما انهم يستطيعون الوصول لاروبا وانه لحد الساعة لم تسجل اية عملية ارهابية نفذها شخص مجهول بدون وثائق. يعني داعش لم تصل لاروبا، وبالتالي اروبا تعرف هوية كل من يهاجر بطريقة سرية لأروبا.

يوجد شيء مشي هو هذاك
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-2
11 - جواد السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:21
انا نيت عطيت الف درهم عربون هنا فقنيطرة الواحد اتجمعو الدراري انمشيو علا الله انوصلو اولا نموتو اولا نتشدو غير بنادم احيد من من حدا الادارة المغربية يرتاح
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9
12 - الاوضاع سوداء بكورنا وبدونها السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:28
زعما قبل من كورونا كنا مطفرينو نحن نعيش حيات مزرية من سوء الى اسوأ بكورونا او بدونها وهاذا من يوم خلقينا في هذا البلد الامين لسوء حظنا
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5
13 - jazuli السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:29
أودي الله يهدي ولاد بلادنا،راه حتى اروربا دابا كاتعيش أزمة مزمنة،والأروبيون براسهم مساكن أصبحو عاطلين عن العمل و يشتكون من الجوع،و يأخدون مساعدات بالصف،من الأحسن بقاو فبلادكم راه قدالعمل والو و الكراء والو و البرد القارص فالشوارع ولا أحد يرحمك.
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-3
14 - زائر السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:48
غادي ان شاء الله في نهاية هذا الشهر او أوائل الشهر المقبل، على متن كاياك او سباحة، ادعوا لنا بالتوفيق.
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0
15 - Samuel Adams السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:53
Ni d'ici 2023 ni 2050 les choses resteront les mêmes la prolifération de la mendicité numérique youtube et Cie en aucune année le maroc a été sans dettes le maroc est un parasite dettes hashish blanchiment d'argent touristes pédophiles mendicité. Nous voulons que les 800.000 marocains qui sont en Algérie, qu'ils rentrent chez eux. Tous des analphabetes cupides avares sans dignité ni autoestime. Nous nous ni freres ni voisins ni rien arrêtez vos stupides slogans de khawa khawa et voisins et islam etc.
S'ils ne retournent pas à leurs gré au maroc. Ils rentrent en dépouilles et cadavres.
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0
16 - حسان السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:53
ليست كورونا هي التي تحرك قوارب الموت بل البطالة والفقر و الكوارث الانسانية التي يتعرض لها المواطن المغربي
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