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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3498 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3498 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3498 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3498 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 167148 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2826340 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2818 حالة.

وتم التأكد من 2953 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138989.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Hafid Bouchikhi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:13
لطفك يا الله .. لطفك يا أرحم الراحمين
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31
2 - يونسيف الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:13
الزكام اصبح اخطر من كورونا لانه ببساطة يجعلك طريح الفراش لاكثر من اسبوع اما الاناس المصابين بكوفيد يتجولون في المقاهي والشوارع .
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27
3 - said الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:14
الأعمار بيد الله اللهم ارحم الموتى واشفي المرضى وارفع عنا هذا الوباء اللهم احفظ جميع المغاربة من هذا المرض التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر نسأل أن يكون هذا الرقم هو الأخير ويبدأ العد التنازلي وتشبثوا بالله انه على كل شيء قدير
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30
4 - يوميات كورونا الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:14
الثلاثاء 3100
الأربعاء 3100
الخميس 3300
الجمعة 3400
السبت 3500
الاحد 1400
الاثنين 1100
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28
5 - hassan الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:15
إنه وباء عالمي كغيره من الأوبئة السابقة سيقتل البعض ويصيب البعض الآخر ويتعافى منه آخرين، وسيصبح من التاريخ تتحدث عنه الأجيال اللاحقة كما هو الحال بالنسبة إلينا فيما يخص الأوبئة المتفشية فيما مضى......
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10
6 - عدد الوفيات مقلق الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:17
كما هو المعتاد لم تعد تخيفنا عدد الإصابات من كوفيد 19 لأننا أصبحنا نعتاد على متل هده الإعداد الصاروخية، ما يحز في نفسنا ويؤلمنا هو ارتفاع عدد الوفيات جراء الحالات الحرجة والخطيرة، وما نريد معرفته هل سبب الوفاة هو عامل السن ام أمراض مزمنة؟ ؟؟،
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19
7 - hajar الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:19
يا ربي السلامة لحالات غادين او كيدزادوا الله يشافي جميع لمرضى او يرحم جميع الموتى او يرفع عليها هاد الوباء
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3
8 - lahnine ahmed الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:22
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
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4
9 - حمد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:24
مكتحشموش كالوليك مرض مكيخوف دعيو الله ارفع الوباء
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-2
10 - عثمان تناتي البيضاء الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:24
نفس عدد الاصابات اليومية وكدالك الوفيات غدا سندخل الفئة الرابعة بعد صلاة الجمعة اللهم الطف بنا يارب انك على كل شيء قدير والحمد لله
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-5
11 - سبب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:29
كورونا فيروس هو فيروس جديد يصعب ايجاد مصيره ومتى سينتهي ويمكن ان يستمر الى مدة ويختفي حسب المناخ لانه فيروس طبيعي ولا يمكن ان تحمي نفسك منه دائما،والحل هو تصنيع الدواء مضاد
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-2
12 - Akkawi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:32
اللهم الطف بنا .ولا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب الغير ولا بما فعل السفهاء منا .
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5
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