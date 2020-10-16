"حالات كورونا" الخطيرة ترتفع إلى 546 .. وشفاء 2953 مريضاً

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وفاة 46 شخصاً جراء فيروس كورونا مقابل شفاء 2953 مريضاً من الوباء خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة 546 حالة، منها 87 حالة جرى تسجيلها في آخر 24 ساعة الماضية، بينما توجد 55 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. ويصل معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكورونا 27 بالمائة.

الحالات المؤكدة وعددها 3498 سجل حوالي نصفها في جهة الدار البيضاء سطات بـ 1723 حالة، منها 1259 بالبيضاء، و121 بالنواصر، و95 بمديونة، و65 بالمحمدية، و61 بسطات، و56 ببرشيد، و48 بالجديدة، و16 ببن سليمان، وحالتان بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 425 حالة، منها 121 بالصخيرات تمارة، و106 بالقنيطرة، و65 بالرباط، و50 بسلا، و45 بسيدي سليمان، و34 بالخميسات، و4 حالات بسيدي قاسم.

الجهة الشرقية أفرزت 371 حالة، منها 214 بوجدة أنجاد، و97 بالناظور، و24 ببركان، و17 بجرسيف، و14 بجرادة، و3 حالات بتاوريرت، وحالتان بالدريوش.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 217 حالة، منها 75 بطنجة أصيلة، و51 بتطوان، و25 بالمضيق الفنيدق، و24 بالحسيمة، و20 بالعرائش، و14 بشفشاون، و7 بوزان، وحالة بفحص أنجرة.

جهة بني ملال خنيفرة أحصت 200 حالة، منها 61 بالفقيه بنصالح، و49 بخريبكة، و41 ببني ملال، و39 بأزيلال، و10 بخنيفرة. كما سجلت 174 حالة في جهة سوس ماسة، منها 114 بأكادير إدوتنان، و37 بإنزكان آيت ملول، و6 حالات في كل من تارودانت وطاطا وشتوكة آيت بها، و5 بتزنيت.

أما جهة مراكش آسفي فسجلت 140 حالة، منها 105 حالات بمراكش، و7 في كل من اليوسفية وقلعة السراغنة وشيشاوة والرحامنة، و4 حالات بالصويرة، و3 بالحوز.

جهة درعة تافيلالت سجلت 108 حالات، منها 53 بالرشيدية، و21 بورزازات، و15 بتنغير، و13 بميدلت، و6 حالات بزاكورة. وسجلت 60 حالة في جهة فاس مكناس، منها 15 بفاس، و12 في كل من إفران ومكناس، و8 حالات بتازة، و7 بصفرو، و4 بالحاجب، وحالة في كل من بولمان وتاونات.

جهة كلميم واد نون سجلت 43 حالة، منها 26 بكلميم، و10 حالات بسيدي إفني، و4 بأسا الزاك، و3 بطان طان. بينما سجلت 30 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء، منها 26 بالعيون، و3 حالات بالسمارة، وحالة واحة بطرفاية، فيما سجلت 7 حالات بوادي الذهب في جهة الداخلة وادي الذهب.

الوفيات الـ 46 توزعت على البيضاء بـ 16 حالة، وأكادير إدوتنان بـ4 حالات، والناظور وتارودانت بـ3 حالات، وكل من سلا ووجدة أنجاد بحالتين، والجديدة والصخيرات تمارة والرباط وبركان وجرسيف وتطوان والحسيمة والفقيه بنصالح وخريبكة وإنزكان آيت ملول ومراكش ومكناس وبولمان وكلميم وطانطان والعيون بحالة وفاة في كل مدينة.