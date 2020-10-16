وزارة التربية تفتح مباريات توظيف أطر الأكاديميات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد خضوعهم للتكوين، استعدادا للدخول التربوي 2022-2021.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن على الراغبين في المشاركة في هذه المباريات، المزمع تنظيمها خلال شهر نونبر 2020، التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح، الذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف، من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري في الساعة 12 ليلا.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه يسمح بالمشاركة في هذه المباريات للحاصلين على "شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو شهادة تعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية"، و"شهادة الإجازة والمستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار تربوي في مهن التدريس"، و"شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية والمستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار"، و"شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها".

وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى أنه فور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون على المسجلين فقط (دون غيرهم) المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يرغبون بالعمل فيها، داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان.