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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3763 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 170.911 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.846.577 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2878 حالة، بينما تم التأكد من 2392 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 141.381.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - ريحانة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:16
يارب تلطف بينا وترفع علينا هاد الوباء وعلى جميع المسلمين إن شاء الله، آآآآآميييييين يارب العالمين
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112
2 - مواطن من الدارالبيضاء السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:17
اليوم رقم قياسي جديد في الاصابات والوفيات. رحم الله الجميع ورزق المرضى الشفاء العاجل.
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100
3 - hassan السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:17
ماحدها تقاقي وتزيد في البيض، اللهم ارفع عنا هذا الوباء......
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62
4 - karim السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:18
واش ممكن ولو مرة واحدة تعطونا هاد الوفبات والنستشفبات مكتظة بهذا من المرضي.
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12
5 - N.H السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:18
اللهم ألطف بعبادك الضعفاء،الوضعية لا تبشر بالخير
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18
6 - مروان السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:19
حصيلة ثقيلة، ماذا عساني أقول، مثلنا مثل العالم البئيس هذه الايام، كان الرب مع عوائل المفقودين
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13
7 - Yahya السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:19
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله إدير شي تاويل دالخير
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21
8 - لغوثي ولد سيدي السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:19
سؤال كتالي واش بصح هاد الفيروس المسمى ب كورونا كاين في الوجود ؟
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-41
9 - said السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:20
اللهم ارحم الحصيلة مرتفعة جدا والوفيات كذلك اللهم ارفع عنا هذا الوباء والطف بنا الأوضاع تزداد سوءا مزيداً من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر لأن هذا المرض خطير
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9
10 - وجدة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:20
فرنسا ستيعد الحجر الصحي وانتم تعلمون الباقي رحمة الله على الموتى والله يشافي المرضى
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-1
11 - يالا الغرابة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:20
رغم ان هدا الرقم كبير الا أنه هناك أما مبالغة مقصودة أو غير مقصودة اد أن من معاينتي وملاحظتي للاشخاص الدين يحسبون انهم توفو من جراء كرونا جل هده الاشخاص اما لديهم مرض قاتل سواء طال الزمن او قصر او انهم يدهبون الا المستشفى بمرض لكن عند الوفاة يحسب على كرونا لا ادري كيف دالك
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10
12 - متتبع السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:21
اذا استمر الحال كما هو عليه.
فالمغرب قد يسجل حتى 300 وفاة يوميا في فصل الخريف و الشتاء.
التباعد الاجتماعي. الكمامة. المعقمات او الكارثة
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8
13 - مراقب السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:23
الارقام سترتفع في قادم الايام سواءا الاصابات او الوفيات وهذا ما يشهده العالم حاليا ... المغرب راه مزال بخير منين الاصابات مكتفوتش 10 الالاف و الوفيات مكتفوتش 50 لان القادم سيكون الاسوء ولا عزاء لمن يعتبر كورونا مجرد وهم او اكذوبة ... الشتاء قادم وستعرفون من هي كورونا المخلطة مع الزكام الله يحفظ
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18
14 - سلماوي السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:23
اتسائل فقط لماذا تم وضع صورة المسجد؟!! هل هذا مقصود لان الجمعة اصبحت تصلى في المساجد، و بذلك تقع التهمة عن المسجد؟!! اتقوا الله
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21
15 - غريب !!! السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:23
لي بغيت نعرف أنا ساكن فسلا ولقاو فيها اليوم 160 حالة بغيت نعرف فين لقاوهم بالضبط وكيفاش كايديرو يلقاوهم مع العلم أن جميع الأحياء مفتوحة ولا يوجد بها أي حجر أو غلق كنت كاندور اليوم في معظم الأحياء الشعبية لم أرى أي أسعاف أو شي حاجة غير عادية شي غادي شي جاي والدنيا هانية وعادية

واش هاد الأرقام حقيقية ؟
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16
16 - meri السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:24
عطيونا الأرقام الصحيحة حيت لي كيبان فالواقع كلشي صحيح انا مرضت انا و وليداتي ماكنشمو ما كنتذوقو سيمانة صحينا شربنا دوا عادي ديال البرد واش نقولو كانت كورونا
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21
17 - مغربي حر السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:26
المغرب كيغراق والعياشة باقي كيغزفو على بلادي زين البلدان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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7
18 - احمد السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:27
يجب الإعلان عن الفشل في تدبير الأزمة الصحية في البلاد .
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5
19 - رشيد السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:27
صار الآن وبإلحاح أن تتخد السلطات قرار الحضر الشامل يومي السبت والأحد وفك التجمعات الخاوية بالقوة وإغلاق المقاهي والمطاعم التي لاتلتزم بالاحتياطات اللازمة وكأن الوضع جد طبيعي. غير ذلك لنتوقع الاسوء.
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0
20 - محمد مداني السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:28
تعطون الأرقام إصابات، أموات، شفاء، ولكن لا نعلم ما هي الإجراءات المتخدة للحد من الإنتشار المتسارع للوباء ،نعم التدابير الوقائية ضرورية ولكن أظن أنها لا تكفي لوقف الوباء.
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3
21 - Docteur السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:28
60 morts
Vous allez voir dans 15 jours plus de 5000 et plus de 80 morts
Aucune décision sérieuse n’est prise
Les mosquées ne règlent pas le problème
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2
22 - عبد المجيد السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:28
اللهم ارفع الغم عن هاته الأمة
اللهم ارفع هدا الوباء يا أرحم الراحمين
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4
23 - Moulin Chicago السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:29
رفع عدد الموتى في ضروف غامضة . يعني اللقاح جاهز لكي يقوم الناس باللقاح . الله خليكم قتلتونا بإحصاءيات كلها كادبة .
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-2
24 - stop السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:29
اذا كنت مرتشي او شفار او نصاب او غشاش في الخدمة او الا تسلفتي ماتترجعش .....................فساعدنا بتقليل الزحام في الجوامع ببقاءك في الدار
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-3
25 - كلشي بيزنيس السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:29
ارتفاع الإصابات و الوفيات لربط صلاة الجمعة مع عيد الأضحى مع الإرتفاع في العقل الباطني للمصدق، ، اقسم برب العزة الأرقام غير صحيحة و سوف ترتفع في الأسابيع القادمة لإعداد الخائفين لقبول لقاح قادم
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-7
26 - أنس بن عبد الله السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:30
من سيء لأسوء
يارب تلطف بينا ياااارب
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
اللهم احفض مغربنا الحبيب من كل فتن
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5
27 - ام ياسين السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:31
اللهم الطف بنا وارفع عنا هذا الوباء ما لفت انتباهي الصورة لماذا صورة المسجد ما علاقة المسجد باحصاء كورونا اتقوا الله فينا ولا تخلطوا الامور
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1
28 - مواطنة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:31
فين هو الاعلام وفين المسؤولين اللي ينبهو لخطورة الحالة الراهنة ..كانو كيديروها فالاول والان غرقو فالبوليميك الانتخابي
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2
29 - لطفك يا رب السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:31
اللهم ادفع عنا البلاء و الوباء و سائر المحن
اللهم اغفر لموتانا و اشف مرضانا و اعف عنا وعن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
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3
30 - تضحية السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:31
هذا رقم قياسي .
قد يدخل موسوعة غيريتس.
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-5
31 - حقيقة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:32
اخطاء بالجملة. لا أفهم في عز الاقتراب من 4000 حالة يوميا ويأمر بفتح باقي المساجد وصلاة الجمعة. ونعرف أن العديد من كبار السن من آباءنا يقضون وقتا بالمساجد. العبث. هم محصنون بفيلاتهم والباقي طلقو ليه اللعب
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2
32 - يوسف السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:32
اقترح حضر التجوال من الساعة التاسعة إلى الخامسة أو السادسة صباحا لاحجة لارباب المقاهي والمطاعم الذين يتدرعون بارتفاع درجات الحرارة نهارا والمواطن لا يخرج حتى المساء بكل تأكيد سيعطي نتيجة مبهرة باذن الله
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-1
33 - واقعي السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:32
ياربي تلطف ..... وخاص المسؤولين يخرجوا ويعطيونا حلول جذرية؛ ديروا الحجر شهر واحد؛ ثم ارفعوه بالمرة، أما الأوضاع بهذا الشكل فإنها لن تحل المشكل بل ستزداد سوءا....
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1
34 - سليم السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:33
أستغرب من عدم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه التطورات الخطيرة. فرض الحجر الشامل ولم نصل إلى مئة مصاب والآن أزيدمن 3700 مصاب وكأن شيئا لم يحدث. أيها المسؤولون إتخذوا ما يلزم لكي لا نصل إلى مرحلة نعجز فيها عن مواجهة الجائحة.
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0
35 - ابو زكرياء السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:35
ما علاقة اعلان زيادة الإصابات بصورة المسجد والصومعة صلينا البارحة في مسجد كبير بجمهور غفير وكنت خطيبا وإماما ومرت الأجواء على احسن ما يرام فلا احد اكثر تطبيقا الاحترازات الضرورية من المصلين والحمد لله
ونسال الله ان يرفع عنا ما نحن فيه وعلى الجميع الانخراط في الدعاء والصلاة لعل الله يبدل حالنا
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3
36 - Hamza السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:36
بالسيف دارتها مناعة القطيع!!!!؟؟؟؟
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6
37 - ماجد السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:37
اليوم سجلنا 60وفاة اللهم ارحمهم جميعا وقناتنا التانية 2mولا على بالها سهرة السبت مقدسة لديها الشطيح والرديح بينما أسر مغربية فقدت 60 مريضا فلنحترم على الاقل هءه الاير في هذا الضرف العصيب
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5
38 - إدريس السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:37
وبعد فتح المساجد سيرتفع عدد الموتى أكيد لأن أغلب من يصلي ويرتاد المساجد هم من كبار السن.
قريبا ستحل الكارثة لأنه كما هو معلوم أدعية المسلمين لا تستجاب.
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-7
39 - الصحة والعافية السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:39
الأكيد أن الفيروس لن يختفي من الطبيعة ويحب التعايش معه وأن عدد الإصابات والوفيات بكرونا سترتفع مع فصل الخريف وقد تصل إلى 10ألف إصابة يوميا 100وفاة يوميا نسأل الله العفو والعافية والسلامة.
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1
40 - وجدي السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:40
يجب فرض حجر صحي صارم مع تخصيص مبلغ 3000 درهم للأسر المتضررة واقتطاع 30 في المائة من رواتب الموظفين الغير مشتغلين
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-1
41 - Hadoucho السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:41
هذه الارقام مبالغ فيها وهذه خطة المخزن للاغلاق الشامل والعودة الى الحجر المنزلي لاغراض لا علاقة له بكفيد ١٩ هذا استغلال واضح للجاءحة لخدمة اغراض اوخرى تتعلق اغلبة منها بهدف الوصول الى تدجين المواطن الى نهايته
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0
42 - سوسية السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:41
مادام المرضى كيقولو ليهم بقاو في الدار ، راه اكثر من هاد العدد اللي مصاب، الدار كلها غتمرض و غتمرض معها كاع الناس اللي كتخالط في الخدمة ، في المدرسة وفي الطوبيسات..... العدد المسجل لا يمت الى الواقع بصلة ...غير الله يرحمنا من عندو وخلاص... نسأل الله تعالى يرد بينا للطريق المستقيم ويرزقنا حسن الخاتمة أما هادشي لااا يبشر بخير
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1
43 - cool malon السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:42
les chiffres de contaminations sont de plus en plus élevés , de jour en jour , ce sera la catastrophe car les hôpitaux sont encombres , pas appareils de ranimation,! et les frontières s’ouvrent, quant aux mosquées pour la prière et le mieux de la faire chez soi en attendant que la situation épidémiologique s'améliore ! car nous allons atteindre des chiffres exorbitants et nous sommes prés de 4000 par jour et ce sera encore plus et des chiffres effrayants !il faut tout arrêter si non la mortalité sera plus dense hélas! et le mieux pour éviter la catastrophe c’est un confinement total d'urgence pendant 15 jours. !
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-1
44 - ملاحظة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:42
والذي يثير العجب هو إقدام بعض المدارس العليا على فتح مقرات الداخليات و المطاعم في وجه الطلبة الوافدين من مدن يقل فيها الوباء نحو مدينة الدار البيضاء ومع تنقل الطلبة ستكون كارثة لا قدر الله والحل هو ابقاء التعليم عن بعد حتى لا تصبح البلاد كلها بؤرة
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1
45 - noureddine السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:47
الرجوع الى الحجر الصحي هو الحل الوحيد والا سينهار البلد على جميع المستويات شريطة دعم الفقراء والموقوفين عن العمل والحل بسبط وقف اجور البرلمانيين والوزراء والمستشارين وتحويله الى من ليس له قوت يومه.
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-1
46 - عثمان تناتي السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:47
كما قلت لكم البارحة الجمعة سترتفع حلات الاصابات ودلك لإقامة صلاة الجمعة الغريب في الامر عدد الوفيات الله ارحمهم
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-2
47 - ارقام كاذبة السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:47
كما عهدنا من الحكومات السابقة والحالية الكذب وعدم الشفافية وتضليل الرأي العام،ارقام كاذبة،لحد الآن لم تمتلك الحكومة الجرأة للبوح بالارقام الصحيحة،مستغلتا الضروف للرفع من عدد الاصابات وعدد الوفيات
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0
48 - الوكيلي السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:49
الوضع خرج على السيطرة تفشي الوباء في جميع أنحاء المغرب شئ مقلق الله يدير الخير
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0
49 - ماهر سكين السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:50
لا بد من السلطات أن تلزم على المواطنين ارتداء الكمامة الأن الحالات المصابة في ارتفاع هناك استهتار و لا مبالات بهذا الفيروس فقليل من المسؤولية من فظلكم
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0
50 - رميصاء السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:50
رحم الله الموتى وعافى المرضى ورفع عنا الوباء المهم أن يأخذ كل واحد بأسباب السلامة والنجاة ويدعو غيره لاحترام قواعد السلامة
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1
51 - مقيم في بلجيكا السبت 17 أكتوبر 2020 - 18:52
في بلجيكا حضر التجوال ابتداء من يوم الاثنين 00h حتي 6 صباحا
الحانات والمقاهي والمطاعم مقفلة شهر كامل ابتداء من يوم الاثنين
الله الطف بينا وصافي هادشي مشي اللعب على الشعب المغربي الحيطة والحذر الحذر ثم الحذر
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-1
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