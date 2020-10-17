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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3763 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 170.911 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.846.577 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2878 حالة، بينما تم التأكد من 2392 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 141.381.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
فالمغرب قد يسجل حتى 300 وفاة يوميا في فصل الخريف و الشتاء.
التباعد الاجتماعي. الكمامة. المعقمات او الكارثة
واش هاد الأرقام حقيقية ؟
Vous allez voir dans 15 jours plus de 5000 et plus de 80 morts
Aucune décision sérieuse n’est prise
Les mosquées ne règlent pas le problème
اللهم ارفع هدا الوباء يا أرحم الراحمين
يارب تلطف بينا ياااارب
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
اللهم احفض مغربنا الحبيب من كل فتن
اللهم اغفر لموتانا و اشف مرضانا و اعف عنا وعن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ونسال الله ان يرفع عنا ما نحن فيه وعلى الجميع الانخراط في الدعاء والصلاة لعل الله يبدل حالنا
قريبا ستحل الكارثة لأنه كما هو معلوم أدعية المسلمين لا تستجاب.
الحانات والمقاهي والمطاعم مقفلة شهر كامل ابتداء من يوم الاثنين
الله الطف بينا وصافي هادشي مشي اللعب على الشعب المغربي الحيطة والحذر الحذر ثم الحذر