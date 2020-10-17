فيروس "كوفيد-19" بجهات المغرب .. الحالات النشطة تتجاوز 26 ألفا

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وفاة 60 شخصاً بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة الماضية، مقابل شفاء 2392 مواطناً من الوباء؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى حوالي 26652.

ووفق "نشرة كوفيد 19" اليومية الصادرة عن وزارة الصحة فإن مؤشر الإصابة في 24 ساعة الماضية بلغ 10.4 على مائة ألف نسمة، بينما نسبة الفتك تُساوي 1.7 في المائة، مقابل نسبة تعاف بلغت 82.7 في المائة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد الحالات الجديدة الخطيرة أو الحرجة في 24 ساعة الأخيرة بلغ 38، لترتفع الحصيلة إلى 523 حالة خطيرة، منها 52 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش الخاص بكوفيد-19 حوالي 26 في المائة.

وتواصل جهة الدار البيضاء سطات تسجيل أكبر عدد من الإصابات بحوالي 1809 حالات، منها 1435 حالة في الدار البيضاء، و83 في النواصر، و64 في المحمدية، و61 في سطات، و52 في كل من برشيد والجديدة، و33 في مديونة، و24 في بن سليمان، و5 في سيدي بنور.

وفي المرتبة الثانية من حيث الإصابات الجديدة حلت جهة الرباط سلا القنيطرة بـ475 حالة، منها 160 في سلا، و116 في الصخيرات تمارة، و89 في الرباط، و83 في القنيطرة، و17 في سيدي قاسم، و10 في الخميسات.

وفي جهة الشرق، تم تسجيل 358 حالة جديدة، منها 231 في وجدة أنكاد، و44 في الناظور، و34 في تاوريرت، و20 في بركان، و19 في فكيك، و7 في جرادة، و3 في كرسيف.

أما على مستوى جهة سوس ماسة فقد تم رصد 265 حالة جديدة، منها 168 في أكادير إدا وتنان، و46 في إنزكان آيت ملول، و13 في تزنيت، و9 في شتوكة آيت باها.

جهة طنجة تطوان الحسيمة حصدت 261 حالة جديدة، منها 91 في طنجة أصيلة، و68 في تطوان، و46 في المضيق الفنيدق، و21 في الشاون، و19 في الحسيمة، و10 في العرائش، و5 في وزان، و1 في الفحص أنجرة.

ورصدت مصالح وزارة الصحة 189 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 67 في خريبكة، و43 في كل من بني ملال والفقيه بن صالح، و23 في أزيلال، و13 في خنيفرة.

وفي جهة مراكش آسفي أُصيب حوالي 178 شخصاً، منهم 124 في مدينة مراكش، و20 في اليوسفية، و13 في قلعة السراغنة، و9 في الصويرة، و7 في الرحامنة، و4 في شيشاوة، وواحدة في الحوز.

جهة درعة تافيلالت سجلت 77 حالة، منها 31 في الرشيدية، و25 في ميدلت، و16 في ورزازات، و4 في تنغير، وواحدة في زاكورة.

أما جهة فاس مكناس فوصل عداد الإصابات الجديدة فيها إلى 62، منها 18 في فاس، و11 في تازة، و10 في مكناس، و8 في الحاجب، و7 في كل من صفرو وبولمان، مع حالة واحدة في إفران.

وفي جهة كلميم واد نون، تم رصد 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 26 في كلميم، و15 في أسا الزاك، وواحدة في كل من سيدي وطانطان.

جهة العيون الساقية الحمراء شهدت 41 إصابة جديدة، منها 30 في العيون، و11 في السمارة؛ فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 5 إصابات جديدة على مستوى وادي الذهب.

وبخصوص الوفيات الـ60 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة فقد كانت حصة الأسد منها على مستوى الدار البيضاء بـ21 وفاة، و3 في المحمدية، و4 في سطات، وواحدة في كل من مديونة وبن سليمان.

كما تم رصد حاتي وفاة في سلا، وحالة واحدة في كل من الصخيرات تمارة وسيدي قاسم، وحالتي وفاة في القنيطرة. أما في وجدة أنكاد فتوفي أربعة مصابين بالفيروس، واثنان في الناظور.

كما تم رصد حالة وفاة في كل من إنزكان آيت ملول وتارودانت وطنجة أصيلة وتطوان والشاون والحسيمة ومراكش والرحامنة، والرشيدية وفاس وتازة ومكناس وبولمان، و3 وفيات في خريبكة، و2 في الفقيه بنصالح.