عيد المولد النبوي يحلّ يوم 29 أكتوبر في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1442 هـ هو يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس 29 أكتوبر.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها "راقبت هلال شهر ربيع الأول، بعد مغرب اليوم السبت 17 أكتوبر، فتبث لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا".