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الرئيسية | مجتمع | عيد المولد النبوي يحلّ يوم 29 أكتوبر في المغرب

عيد المولد النبوي يحلّ يوم 29 أكتوبر في المغرب

عيد المولد النبوي يحلّ يوم 29 أكتوبر في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 17 أكتوبر 2020 - 20:45

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1442 هـ هو يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الخميس 29 أكتوبر.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها "راقبت هلال شهر ربيع الأول، بعد مغرب اليوم السبت 17 أكتوبر، فتبث لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - bts.army السبت 17 أكتوبر 2020 - 20:54
ان شاء الله وربي يبعدلنا هاد وباء فهاد عيد لميلود
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2 - روفت السبت 17 أكتوبر 2020 - 20:59
هل هلال خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعيد مولده ونشأته. اللهم إجعل هدا اليوم خير وبشرى على المسلمين أجمعين يا رب العرش العظيم آمين يارب
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3 - بودشيش السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:05
أهله الله على أمير المؤمنين بالخير واليمن والبركات والشفاء العاجل وعلى الأمة قاطبة إنه سميع قريب مجيب الدعاء
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4 - monaim007 السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:09
عيد مبارك سعيد على الامة الاسلامية جمعاء
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5 - BOULEVARD de HAMID السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:12
اهل الله علينا هذا الشهر باليمن والبركات ورفع عن الإنسانية هذا الوباء أنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.
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6 - لحنين احمد السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:16
سلام اتمنى أن يدخل هدا العيد على الجميع باليسر والخير والبركات وان يرفع عنا هدا الوباء
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7 - الحقيقة السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:55
أهل الله علينا وعلى جميع المسلمين هذا الشهر المبارك الذي ولد فيه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور عباده وأن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إنه سميع مجيب.
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