24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس في خرجات لممارسة القنص
- التسول في زمن كورونا
- "كوفيد-19" في جهات المغرب .. الحالات النشطة تتجاوز 26 ألفا
- ارتفاع عدد وفيات الجائحة إلى 14 حالة بثغر سبتة
- 5 وفيات و189 إصابة بـ"كورونا" بجهة بني ملال
هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)
بيضاويون يراهنون على "التعايش مع كورونا" وإلغاء إجراءات الإغلاق (4.00)
ولي العهد مولاي الحسن يفتتح الموسم الجامعي بـ"العولمة وكورونا" (1.67)
- هذه تفاصيل فرض "ضريبة التضامن" على المغاربة في السنة المقبلة - (184)
- "ضريبة التضامن" .. اتهام حكومة العثماني باستهداف "جيوب الضعفاء" - (152)
- الأهلي يهزم الوداد في ذهاب نصف نهائي "الأبطال" - (114)
- المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (81)
- هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حركة الممرضين تنبه إلى تصاعد انتشار الجائحة بين مهنيي قطاع الصحة
مع ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الأطر التمريضية والتقنية العامِلة في أقسام علاج المصابين بهذا الداء تشكو بدورها تفشي الوباء في صفوفها بعد تزايد الحالات التي التقطت الفيروس أثناء فترة الاشتغال المهني.
ووفقاً لمعطيات حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، فإن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في صفوفهم بلغ 825، مسجلة إصابة 200 ممرض وتقني في ظرف أسبوعين فقط، مؤكدة أن تلك الحالات سجلت داخل المستشفيات الوطنية والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق حملت الحركة سالفة الذكر، عبر منشور إخباري في مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة الصحة مسؤولية الوضع الصحي الراهن، موردة أن: الوزارة مازالت تتكتم عن عدد الإصابات الحقيقية في صفوف أطرها، داعية إلى "الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية من أجل الاعتراف بمجهوداتها كأطر تمريضية".
وحسَب المنشور التوضيحي للهيئة الصحية ذاتها، فإن الإصابات رُصدت في مدن بركان وفاس والدار البيضاء وخنيفرة ومراكش والناظور ومكناس وسطات وأرفود وإنزكان وميدلت وطنجة وآسفي وسيدي بنور والرباط وسلا وطانطان وكلميم والعيون وتازة وصفرو ووجدة وبني ملال وأزرو والرشيدية والعرائش وتطوان، واللائحة طويلة.
ونبّهت حركة الممرضين وتقنيي الصحة إلى "خطورة" الوضع المهني العام في المستشفيات بعد توالي الإصابات في صفوف "الجيش الأبيض"؛ فبعدما كشفت عن إجمالي الإصابات التي مسّت الممرضين والتقنيين، أوضحت أن العشرات يوجدون في العزل الصحي، منتظرين نتائج الكشوفات المخبرية.
ويعيش قطاع الصحة على وقع احتقان كبير منذ بداية الجائحة بسبب ضعف الموارد البشرية التي تشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة المرض، ما أدى إلى إنهاك الأطر الطبية والتمريضية والتقنية في ظل تضاعف حالات الإصابة، لا سيما الحالات الحرجة والصعبة.
وسبق أن طالبت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بتعويض المهنيين عن الأخطار، مرجعة ذلك إلى "الخطر" الذي يتعرض له الممرض في فترة عمله، خاصة في الأشهر الأخيرة بسبب المؤشرات الوبائية المقلقة التي ضاعفت مجهودات الأطر الصحية، ما أدى إلى حرمانها من العطلة الصيفية والعطل الدينية، داعية إلى حلحلة "الأزمة" القائمة خلال الظرفية الراهنة، عبر الإفراج عن التعويضات المناسبة للمهنيين.