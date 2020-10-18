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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2721 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2721 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2721 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2721 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 173.632 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.866.549 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2928 حالة، بينما تم التأكد من 2591 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 143.972.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - يونسيف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:12
ارتفاع الاصابات تعبر عن موجة ثانية تعم ارجاء العالم ..يجب ان نتعايش مع الفيروس ونستمر في حياتنا مع الاحتياط ..وندعوا من الله ان ينجلي الوباء وان تتحسن حياتنا وان يحقق كل طموحاتنا ويعوض كل ما ضاع منا يا ارحم الراحمين
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7
2 - Fouad الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:13
سئمنا من عداد كرونا ما الفائدة من هذه الاخبار والناس لا يبالون من المرض مهم لله يشافي ويعافي المرضى ورحمة الله على اموات المسلمين اجمعين
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4
3 - saif الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:13
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا ويسر أمورنا انك على كل شيء قدير التعايش مع هذا الوباء مع أخد الحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة
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3
4 - mourad113 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:14
هذا سوى يوم الاحد والمصابين 2721 والوفيات 50 استعدوا يوم الاثنين والثلاثاء لاستقبال عدد4000و 5000 والوفيات فوق 100الايام القادمة فعلا ستكون سوداء ،ارى ان كرونا ستبقى معنا ولن تختفي ابدا حتى تقتل ملايين من سكان الأرض
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-1
5 - hassan الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:16
سيستمر الأمر هكذا بدون شك حتى ايجاد دواء يقضي على هذا الوباء أو لقاح خاص به أو إذا تم رفع هذا الوباء من الله العلي القدير.....، الدواء واللقاح المتوفر حاليا هو التباعد والكمامة والمعقمات.
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6
6 - عقلاني الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:16
ديك تهيب وزارة الصحة، بلا ماتبقاو تديروها، ماكايقراها حد.
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15
7 - mostapha الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:17
الله أكبر و لله الحمد و لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم... اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم ضعفنا.. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين..
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3
8 - غفق الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:17
يعني الثلاثاء 4000 حالة . الله يلطف
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3
9 - محمد بن صالح الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:18
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
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1
10 - رحمهم الله بواسع رحمته الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:18
عدد الوفيات جد مرتفع....البارحة 60 وفاة و اليوم 50 وفاة.....أرقام مقلقة و محزنة....
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4
11 - لاحول ولا قوة إلا بالله الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:20
ان شاء الله غدا 1400 بعد غدا 3900 ولينا حافظين
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3
12 - مستعين الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:20
نسأل الله العلي القدير أن يكشف الغمة ويرفع الداء ويحفظ بلدنا والانسانية من كل سوء ومكروه.
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