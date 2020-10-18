حالات "كوفيد-19" النشطة تصل إلى 26732 في جهات المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وفاة 50 شخصاً جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل شفاء 2591 مريضا.

وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 26732 حالة؛ منها 534 حالة خطيرة أو حرجة، يوجد ضمنها 58 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبخصوص الـ2721 حالة الجديدة، فسجلت 1221 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، منها 918 بالبيضاء، و102 بالمحمدية، و63 بالجديدة، و53 بسطات، و45 ببرشيد، و26 بالنواصر، و5 في كل من بن سليمان وسيدي بنور، و4 بمديونة.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 408 حالات؛ منها 111 بالقنيطرة، و92 بسلا، و56 بالرباط، و54 بالصخيرات تمارة، و39 بسيدي قاسم، و32 بالخميسات، و24 بسيدي سليمان.

جهة سوس ماسة سجلت 207 حالات< منها 115 بأكادير إدوتنان، و35 بإنزكان آيت ملول، و29 بتارودانت، و14 باشتوكة آيت بها، و13 بتزنيت، وحالة واحدة بطاطا.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فسجلت 185 حالة؛ منها 29 بطنجة أصيلة، و68 بتطوان، و40 بالمضيق الفنيدق، و27 بشفشاون، و21 بالعرائش.

جهة الشرق سجلت 148 حالة؛ منها 86 بوجدة أنجاد، و23 بجرادة، و21 ببركان، و15 بجرسيف، و3 حالات بتاوريرت.

ما سجلت 135 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ منها 49 ببني ملال، و33 بخريبكة، و25 بالفقيه بنصالح، و22 بأزيلال، و6 حالات بخنيفرة.

جهة درعة تافيلالت سجلت 131 حالة؛ منها 69 بالرشيدية، و24 بورزازات، و19 بميدلت، و15 بتنغير، و4 بزاكورة.

وسجلت 129 حالة في جهة مراكش آسفي؛ منها 81 بمراكش، و15 بقلعة السراغنة، و11 بالصويرة، و7 بشيشاوة، و6 بالرحامنة، و5 باليوسفية، و3 بالحوز، وحالة بأسفي.

جهة فاس مكناس نالت 72 حالة؛ منها 28 بتاونات، و13 بفاس، و11 بتازة، و10 بمكناس، و5 بالحاجب، و4 بصفرو، وحالة واحدة بإفران.

كما سجلت 63 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء؛ منها 56 بالعيون، و5 بالسمارة، وحالتان ببوجدور.

وسجلت 17 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 7 بكميم، و6 بسيدي إفني، وحالتان في كل من آسا الزاك وطانطان، بينما سجلت 5 حالات في وادي الذهب بجهة الداخلة وادي الذهب.

الوفيات الـ50 تتوزع على البيضاء بـ12 وفاة، و5 بوجدة أنجاد، و4 بمراكش، و3 ببني ملال، وحالتي وفاة في كل من المحمدية وسطات وإنزكان آيت ملول وخريبكة ومكناس، ثم حالة وفاة واحدة في كل من القنيطرة والرباط والخميسات وتارودانت وتطوان والعرائش والناظور وأزيلال وتنغير وقلعة السراغنة والرحامنة وتاونات وفاس وتازة والحاجب والعيون.