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الرئيسية | مجتمع | إسبانيا تستقبل مئات الأشخاص من "طنجة المتوسط"

إسبانيا تستقبل مئات الأشخاص من "طنجة المتوسط"

إسبانيا تستقبل مئات الأشخاص من "طنجة المتوسط"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 14:15

أعلنت السفارة الاسبانية بالرباط عن تفاصيل آخر الرحلات البحرية من المغرب صوب إسبانيا، وهي التي خصصت لنقل المواطنين الإسبان والمقيمين على أراضيها والمركبات التي تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وحسب السفارة الإسبانية فإن الرحلة، التي تحمل الرقم 35 وانطلقت من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، ضمت 430 مسافرا و170 مركبة.

وانطلقت، قبل أيام، الرحلة رقم 34 منذ اتخاذ قرار الحجر الصحي التي ضمت 468 مسافرا من حاملي الجنسية الإسبانية والمقيمين بإسبانيا بشكل دائم، و220 مركبة مرقمة بدول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الرحلات في وقت قرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد، فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود والحجر الصحي والقيود المفروضة على التنقل".

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