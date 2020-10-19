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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2117 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2117 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 175947 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة.
وتم التأكد من 2449 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 146421.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.........
الله يبعد علينا هاد الوباء
48 morts la catastrophe arrive
Les dyslikes mrehba
هل هناك شخص مستعد لوفاة والده او والدته او عمه او خاله او اخيه.
الحل الوحيد هو الكمامة و التباعد الاجتماعي و المعقمات مع دور الدولة في الطوارئ الصحية و انتظار اللقاح.
كنت لا اثق في اخبار كورونا حتى مات شخص من العائلة بكرونا وهو في الخمسينات و كان بصحة جيدة.