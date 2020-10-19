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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2117 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2117 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2117 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2117 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 175947 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة.

وتم التأكد من 2449 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 146421.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - يونسيف الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:14
التعايش مع كورونا هو الساءد وقطاعات عديدة بدات تنتعش تدريجيا فمناعة القطيع بدات توتي اكلها فالفءة العمرية في افريقيا واسيا هي فءة عمرية فتية فنسبة الوفيات قليلة مقارنة مع الدول الاوروبية .. فمهما التزمنا او لم نلتزم لاشيء سيتغير فالحكومة ليست لها خطط لمواجهة الجاءحة لا صحيا ولا اقتصاديا المهم كل شخص ادرى بمسؤولياته وندعوا الله ان يحقق لكل شخص ما يصبوا اليه ويبعد عنا كل مكروه ويرحم موتانا ..
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52
2 - ملاحظ الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:15
بما أن الإثنين تجاوز ال 2000 فترقبو ال 4000 هذا الأسبوع
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18
3 - meknassia الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:16
اليوم الاتنين ديما العدد تايكون هابط حيت فالويكاند ماكايداروش التحاليل بزاف.
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23
4 - Abdou RABAT far الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:17
التحدير الدي لا يقرأه احد=
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.........
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24
5 - meri الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:21
مامبغيتش نشوف بالمنظر السلبي لكن الحاجة الوحيدة لي نتيق هوما عدد الموتى و المتعافين واخا هاذوك الموتى ماعرفنا واش كورونا كاملين ولا شي أمراض أخرى ياك قلتو 500 و شي حاجة ديال الحالات الحرجة هاد 3 جوغ راه ماتو 168 يعني الحالات الحرجة شنو؟
الله يبعد علينا هاد الوباء
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3
6 - مواطن من المغرب الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:22
أرقام الأحد والاثنين تكون فقط تقديرية Estimé
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4
7 - Docteur الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:22
Chiffres du lundi demain plus de 4000 cas
48 morts la catastrophe arrive
Les dyslikes mrehba
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6
8 - متتبع الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:26
اي مناعة للقطيع. اتعرف معنى وفاة 1% من ربع المغاربة الذين قد يصابون بمناعة القطيع يعني وفاة على الاقل 100.000 شخص او 200.000 شخص اذا اصيب نصف المغاربة.
هل هناك شخص مستعد لوفاة والده او والدته او عمه او خاله او اخيه.
الحل الوحيد هو الكمامة و التباعد الاجتماعي و المعقمات مع دور الدولة في الطوارئ الصحية و انتظار اللقاح.
كنت لا اثق في اخبار كورونا حتى مات شخص من العائلة بكرونا وهو في الخمسينات و كان بصحة جيدة.
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17
9 - Abdool الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:27
وجب التحالف مع الفيروس َأخذ الإحتياطات الاحترازية للإبقاء على ديمومة عجلة الإقتصاد وانتعاشه ،لا مفر من التوازي بين كورونا والحياة المعيشة اليومية ويجب الحرص على توجيهات السلامة الصحية.. وندعوا الله اللطف
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3
10 - آري الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:30
فيروس كورونا قد انتشر فالمغرب و هذه لارقام اليومية لا تعكس الا نسبة قليلة من الحالات الجديدة لان عدد التحاليل اليومية محدود لو كان المرض فتاكا لانتهت البشرية قبل الاجتماع الاول للمصادقة على بدئ الأبحاث الاولية للقاح
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2
11 - sanae الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:32
سلام بغيت نسول الناس ليتشفاو من كورونا واش عندهم مشكل طنين الاذن المستمر
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5
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