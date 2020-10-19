المغرب يسجل 2117 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2117 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 175947 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة.

وتم التأكد من 2449 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 146421.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.