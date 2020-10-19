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الرئيسية | مجتمع | عدد الأشخاص المتعافين يتجاوز إصابات "كورونا" خلال يوم واحد

عدد الأشخاص المتعافين يتجاوز إصابات "كورونا" خلال يوم واحد

عدد الأشخاص المتعافين يتجاوز إصابات "كورونا" خلال يوم واحد
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:00

بلغ عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 2449 حالة، مقابل تسجيل 2117 إصابة جديدة مؤكدة، فيما سجلت 48 حالة وفاة جديدة بالوباء.

العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة استقر في 539 حالة، منها 64 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، علما أن معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 يساوي 26.5 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 651 حالة، منها 472 بالبيضاء، و62 بسطات، و35 بمديونة، و32 بالنواصر، و16 في كل من المحمدية والجديدة، و11 ببرشيد، و5 بسيدي بنور، وحالتان ببن سليمان.

جهة الشرق سجلت 474 حالة، منها 316 بوجدة أنجاد، و41 في كل من جرادة وتاوريرت، و39 بجرسيف، و27 ببركان، و10 بالدريوش.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 356 حالة، منها 122 بالقنيطرة، و80 بسلا، و59 بسيدي سليمان، و46 بالصخيرات تمارة، و20 بالرباط، و17 بالخميسات، و12 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فسجلت 162 حالة، منها 51 بتطوان، و30 بطنجة أصيلة، و27 بالمضيق الفنيدق، و17 بالحسيمة، و16 بوزان، و14 بشفشاون، و6 بالعرائش، وحالة بالفحص أنجرة.

جهة بني ملال خنيفرة نالت 117 حالة، منها 47 بخريبكة، و43 ببني ملال، و13 بأزيلال، و8 بالفقيه بنصالح، و6 بخنيفرة. وبجهة مراكش آسفي سجلت 94 حالة، منها 58 بمراكش، و13 باليوسفية، و6 في كل من قلعة السراغنة وشيشاوة والصويرة، و5 بالرحامنة.

كما سجلت 92 حالة في جهة سوس ماسة، منها 56 بأكادير إداوتنان، و19 بشتوكة آيت بها، و8 بتنزيت، و6 بطاطا، و3 بتارودانت. وسجلت 89 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 31 في كل من الرشيدية وميدلت، و11 بزاكورة، و9 بورزازات، و7 بتنغير.

جهة فاس مكناس سجلت 77 حالة، منها 19 بفاس، و18 ببولمان، و12 في كل من تازة وصفر، و9 بمكناس، و3 في كل من إفران ومولاي يعقوب، وحالة واحدة بالحاجب. وسجلت 5 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب.

الوفيات الـ 48 المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تصدرت قائمتها الدار البيضاء بـ 15 حالة، و10 حالات سجلت بوجدة أنجاد، وحالتان في كل من سطات والرباط وبركان والعرائش وميدلت وتنغير، ثم حالة وفاة واحدة في القنيطرة والحسيمة وأزيلال والفقيه بنصالح وأكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول ومراكش وشيشاوة وتازة ومكناس والسمارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Mehdi الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:10
بعد المؤسسات التعليمية فيها تلاميذ مصابين بكورونا و ضاربين الطم باش ما غلقوش ليهم المدرسة، ولا حسيب و لا رقيب، الله إعفو علينا
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2 - سعيد بوراس الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:18
نفس الملاحظة تكون دائما يوم الاثنين
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3 - لم أعد أفهم شيء الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:21
اليوم تحدتث مع صديق مصاب بكورونا جاته كورونا رغم أنه داير التباعد و النظافة و الوقاية و كان اكثر واحد فينا خايف على راسه و داير الوقاية كثر منا كاملين و رغم ذلك جاتو، وصف لي الأعراض التي مر بها هي ارتفاع درجة الحرارة إلى 41 درجة سلسيوس و العياء و عند صعود الدرج يحس بضيق النفس و آلام الشقيقة قوي و بعد ثلاث أيام تماثل للشفاء و أخبرني أنه قبل أخد الكلوروكين دار مخطط للقلب ليتأكد من صحة قلبه بعد أن أخبره أحد الدكاترة أن الكلوروكين و مرض القلب ممكن أي يؤدي لعواقب وخيمة، أما اطفاله و زوجته فلم يظهر عليهم الاعراض بتاتا و الغريب أنه هو رجل رياضي بينما زوجته مريضة مرض مزمن، تحدتث معه و بيننا 3 متر و الكمامة و رغم ذلك لم أحس بالرعب نهائيا لأنني أيقنت تماما أن كورونا كيما الرواح غادي تجينا كاملين، و أن الإعلام قام بتظخيم الأمر اكثر مما يتحمل للعلم جادي عمره 92 عام جاتو كورونا و برا و اليوم خرج الحمد لله :)
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4 - مواطن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:26
نسبة ملىء الاسرة الخاصة بالتنفس الاختراقي هو 26٪ وماذا عن الاطباء في الانعاش والممرضين العدد من فظلكم لان توفر السرير بدون طاقم متخصص لايعني شيأ
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