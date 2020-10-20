24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مليلية ترصد 121 إصابة جديدة بكورونا في يوم
- هذه تفاصيل إصابة ثمانية خطباء بـ"الفيروس" في سيدي سليمان
- إعادة فتح سوق تادلة
- الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم
- تدابير قضائية تلاحق قبرص ومالطا حول التجنيس
نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية" (5.00)
البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)
- "ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل - (142)
- البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة - (112)
- حيازة المغرب المقاتلة الشبح "إف-35" تثير مخاوف أمنية إسبانية - (98)
- عصيد يتهم "التيارات الوهابية" بإبعاد أبناء الجالية عن تعلّم الأمازيغية - (83)
- "بيجيدي" يتهم لشكر بمحاولة تقزيم "المصباح" في انتخابات 2021 - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3254 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3254 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 179003 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2905525 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3027 حالة.
وتم التأكد من 2417 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 148838.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.