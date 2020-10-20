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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3254 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3254 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3254 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3254 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 179003 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2905525 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3027 حالة.

وتم التأكد من 2417 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 148838.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - meknassiya الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:06
اللهم يا غافرالزلات ويا قاضي الحاجات ويا حي يا قيوم ارفع عنا هذا الوباءوافتح لنا ابواب رحمتك وفرج عنا وعافنا و المسلمين اللهم اميييييين
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100
2 - عمي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:11
الصبر ياك قالوا الليقاح انشاء الله اشهر 11 .اوا التازموا الله يرحم الوالدين بالاجراءات الإحترازية راه ما ابقا قد ما فات.
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22
3 - lahnine ahmed الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:12
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
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40
4 - adnane الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:13
Sf khasna confinement o année blanche
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-13
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