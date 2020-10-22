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كُتّاب وآراء
نقابة تنتقد "مزاجية الحوار الاجتماعي" لوزير الصحة
انتقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بشدة تعاطي وزارة الصحة مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، كما عبّرت عن رفضها لتعاطي الوزارة مع ملف تحفيز الأطر الصحية نظير المجهودات التي بذلوها لمحاصرة جائحة فيروس كورونا.
واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها، في اجتماع مع الممرضين وتقنيي الصحة ذوي تكوين سنتين، أول أمس الثلاثاء، أن وزارة الصحة تتعاطى مع ملف تحفيز الأطر الصحية بـ"مقاربة استخفافية، وجحدا بما تقدمه هاته الأطر الصامدة".
من جهة ثانية، أبدت النقابة الوطنية للصحة العمومية تذمّرها مما وصفته "تلكّؤ الوزارة الوصية على قطاع الصحة في عقد مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، دون تبرير أو تعليل منطقي"، معتبرة أن انعقاد جلسات الحوار الاجتماعي تطبعها "الموسمية والمزاجية".
ونبهت الهيئة النقابية إلى أن تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي "كان له عظيم الأثر السلبي في نفوس الأطر الصحية بكل فئاتها المحبَطة، وفاقم من حالة التوتر والاحتقان وعدم الرضا".
وأضافت أن هذا الوضع "يعدّ سببا مباشرا لحالة الشك الآنية التي تسود في صفوف كل العاملين بالقطاع في جدية الوزارة في الاستجابة للنقط المتوافق عليها، سواء خلال جلسات اللجان الموضوعاتية أو اجتماعات اللجنة المركزية".