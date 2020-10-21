الحالات الخطيرة بـ"كورونا" ترتفع في المغرب .. 102 خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 625 حالة، من ضمنها 100 وحالتان سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

وبلغ إجمالي الحالات الموضوعة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 47 حالة، بينما وصل إجمالي الحالات الموضوعة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 289 حالة.

الحالات الجديدة المصابة بكورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية البالغ عددها 3577 حالة، سجل منها في جهة البيضاء سطات 1798 حالة، منها 1460 بالبيضاء، و87 بالمحمدية، و61 بالجديدة، و52 بالنواصر، و46 ببرشيد، و37 بسطات، و34 بمديونة، و11 ببن سليمان، و10 بسيدي بنور.

في جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 379 حالة، منها 142 بسلا، و110 بالصخيرات تمارة، و71 بالرباط، و27 بالخميسات، و26 بالقنيطرة، و3 بسيدي قاسم. كما سجلت 318 حالة في جهة سوس ماسة، منها 176 بأكادير إداوتنان، و77 بتارودانت، و46 بإنزكان آيت ملول، و17 بشتوكة آيت بها، وحالتان بتزنيت.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 260 حالة، منها 89 بطنجة أصيلة، و80 بتطوان، و40 بالمضيق الفنيدق، و20 بالعرائش، و18 بالحسيمة، و9 حالات بشفشاون، و3 حالات بفحص أنجرة، وحالة واحدة بوزان.

جهة الشرق سجلت 248 حالة، منها 120 بوجدة أنجاد، و67 بالناظور، و22 ببركان، و14 بجرادة، و13 بتاوريرت، و9 حالات بفجيج، و3 حالات بجرسيف. كما سجلت 207 حالات في جهة بني ملال خنيفرة، منها 70 بخريبكة، و52 ببني ملال، و48 بالفقيه لنصالح، و30 بأزيللال، و7 حالات بخنيفرة.

جهة مراكش آسفي سجلت 165 حالة، منها 103 بمراكش، و18 بالصويرة، و14 بقلعة سراغنة، و12 بالرحامنة، و11 باليوسفية، و4 حالات بشيشاوة، و3 حالات بالحوز. كما سجلت 74 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 32 بالرشيدية، و18 بورزازات، و14 بتنغير، و10 حالات بميدلت.

جهة فاس مكناس سجلت 49 حالة، منها 16 بفاس، و13 بمكناس، و7 حالات ببولمان، و4 حالات في كل من الحاجب وصفرو، و3 حالات بتازة، وحالتان بإفران. وسجلت 45 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء، منها 28 بالعيون، و16 بالسمارة، وحالة واحدة ببوجدور. كما سجلت 20 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب، بواي الذهب، و14 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 13 بكلميم وحالة بأسا الزاك.

الوفيات الـ 52 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجلت منها 8 وفيات في البيضاء، و5 حالات في كل من وجدة أنجاد والرباط، و4 وفيات بسلا، و3 وفيات بتارودانت، وحالتان في كل من أكادير إداوتنان وتطوان وجرادة وخريبكة وصفرو وتازة، وحالة وفاة واحدة في كل من سطات والصخيرات تمارة والخميسات والقنيطرة وطنجة تطوان ووزان وبركان والناظور وتاوريرت وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة ومراكش وقلعة السراغنة ومكناس.