جامعي مغربي يقترح التعددية اللغوية لإنهاء "الاحتكار الكولونيالي"

هسبريس - محمد الراجي

قال محمد المسكي، الأستاذ الباحث في جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن من بين معيقات ازدهار العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة المغربية تواضع مناهج التحليل المعتمدة من طرف الباحثين، رغم وجود عُمق نظري في الجانب المعرفي.

وتوقف المسكي، في مداخلة له ضمن ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم "أماكن"، عند مجال علوم التربية، قائلا: "هناك فقر رهيب على مستوى استخدام الأدوات العلمية في المجال البحثي في علوم التربية، واستخدامها بشكل تراكمي يجعل المغرب مَرجعا، على الأقل، على الصعيد المحلي في هذه العلوم".

وأبرز المتحدث أن ازدهار العلوم الإنسانية والاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ العرض والطلب، مُحيلا على التجربة الأمريكية، إذ تُعدّ الجامعات محرّكا معرفيا وعليما واقتصاديا أيضا لتنمية كل ولاية، وتساهم في تقوية التحالف الفدرالي المشكّل للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الأستاذ المغربي بجامعة أريزونا أن التعاطي مع النهوض بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ينبغي أن ينطلق من كون ازدهار هذه العلوم مَدخلا أساسيا لنجاح الإنسان، "ولا يجب أن يتمّ دعمها فقط كنوع من الشفقة، بل وفق تصور أعمق وأشمل لمشروع وطني ممتدّ على المستويين المتوسط والبعيد، وليس القريب فقط".

وحمّل المسكي أيضا جزءا من مسؤولية النهوض بالعلوم الإنسانية والاجتماعية إلى المشتغلين في هذا الحقل بالجامعات، متسائلا: "هل قُمنا، كباحثين، بنقد ذاتي؟ وهل تساءل كل واحد منا ماذا يعني أن يكون المرء عالما؟"، وأردف جوابا عن سؤاليه: "هذا المنصب بقيمته العلميّة هو تكليف وتشريف، ولكن تتبعه المساءلة".

وعاد المتحدث إلى التوقف عند التجربة الأمريكية في هذا المجال، قائلا إن هناك صرامة على مستوى المحاسبة في الجامعات الأمريكية، حيث يخضع الأساتذة الباحثون للتقييم والنقد، "من أجل تبرير وجودهم، ما يضمن كتلة مُعتبرة لها وزنها العددي والعلمي".

وتساءل المسكي أيضا: "إلى أي حد أخذ كُبراؤنا من العلماء بأيدي الآخرين لكي ننضج كمجوعة باحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية"، وبشكل غير مباشر أجاب عن السؤال الذي طرحه بالقول: "هناك مشكل على المستوى القيادي في تصوّرنا للهمّ البحثي".

من جهة ثانية، أكد المتحدث أن ازدهار العلوم الإنسانية والاجتماعية يقتضي تملّك مجموعة من الآليات، مثل التشبيك، سواء في ما يتعلق بالعمل المشترك على البحوث أو التنسيق مع المؤسسات المانحة، العمومية أو الخاصة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

علاقة بذلك، أبرز المسكي ضرورة تملّك الباحثين لناصية اللغة الإنجليزية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإضفاء التعددية على مراجعهم، مضيفا: "التمكّن من اللغة الإنجليزية لا يجعلنا فقط ندخل في عملية إنهاء الاستعمار ( La décolonisation) لأننا محتكرون كولونياليا من طرف قوة واحدة، بل سيجعلنا أيضا نعدد مراجعنا الفكرية التي تجعل منا مجموعة قوية قادرة على التفاوض داخليا وخارجيا".