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انطلاق رحلة بحرية جديدة تربط المغرب بإسبانيا

انطلاق رحلة بحرية جديدة تربط المغرب بإسبانيا
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 08:35

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن موعد جديد لرحلة بحرية من المغرب صوب إسبانيا، وهي الرحلة التي ستخصص لنقل المواطنين الإسبان والمقيمين على أراضيها والمركبات التي تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وحسب السفارة الإسبانية، فإن الرحلة، التي تعد هي الرحلة رقم 36 من نوعها، ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء.

وسبق أن أعلنت السفارة عن تفاصيل الرحلة رقم 35، التي انطلقت قبل أيام من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء وضمت 430 مسافرا و170 مركبة.

ويأتي هذا في وقت قرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد، فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود والحجر الصحي والقيود المفروضة على التنقل".

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