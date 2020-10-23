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تعيين ضابطيْن كبيرين على رأس "القوات المساعدة"

تعيين ضابطيْن كبيرين على رأس "القوات المساعدة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:50

كشف مصدر مطلّع من المفتّشية العامة للقوات المساعدة أنّه تمّ تعيين اثنين من كبار الضباط في القوات المسلحة الملكية (FAR) لقيادة جهاز القوات المساعدة، حيث سيحلان مكان جنرالين تمّت إحالتهما على التّقاعد.

ووفقا لما صرّح به المصدر ذاته، فالأمر تعلّق بـ"دماء جديدة على رأس القوات المساعدة، حيث تمّ تعيين ضابطين كبيرين في القوّات المسلحة الملكية لقيادة أركان المنطقتين الشمالية والجنوبية، سيحلان محل جنرالين متقاعدين".

وأوضح المصدر أنّ العقيد اللواء مصطفى حديود، الذي أمضى سنوات طويلة في سلاح المدفعية قبل تعيينه على رأس المفتشية العامة للقوات المساعدة للمنطقة الجنوبية، سيحل محل اللواء لحسن إميجان في هذا المنصب.

كما تولّى العميد خالد جبران، اعتبارا من الأمس الخميس، رئاسة المفتشية العامة للقوات المساعدة بالمنطقة الشمالية، خلفا للعميد مصطفى مستور. والعميد الرّكن خالد جبران ترأس، حتى تعيينه الجديد، لواء التدخل الآلي الخامس، ومقره الرشيدية.

وكان الجنرال مصطفى مستور يشغل مهام المفتّش العام للقوات المساعدة شطر الشّمال قبل إحالته على التّقاعد برتبة جنرال دو بريغاد.

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