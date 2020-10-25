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ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس

ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
هسبريس - أمال كنين
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:00

تضاربت الآراء بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس ومؤسسات التعليم، خاصة الابتدائية منها.

وفي الوقت الذي يبدي فيه أساتذة تخوفهم من تأثير الموجة الثانية المرتقبة لكورونا، يؤكد آخرون أن البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية كفيل بالتخفيف من التأثير.

وفي هذا الإطار، وجه المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، ضمن بلاغ له، دعوة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل الاستعداد الجاد والمعقول لموجة ثانية متوقعة للجائحة بالرفع من مستوى الحيطة والحذر بالمؤسسات الابتدائية تجنبا لسيناريو الكارثة.

واعتبر المنتدى في بلاغه أن "تراخي المسؤولين في اتخاذهم التدابير اللازمة لمواجهة تفشي الوباء، هو تشكيك في حقيقة خطورة الوضعية ومعاكسة للجهود الرامية الى إنقاذ الأرواح"، محذرا "من التقارب والاختلاط المحتمل بساحات الاستراحة بالمدارس الابتدائية باعتباره أخطر بكثير مما قد تعرفه التجمعات بالأسواق وغيرها، إذا ما استحضرنا سن الأطفال وعدم الزاميتهم بحمل الكمامات الواقية".

وذكر المنتدى وزارة التربية الوطنية "بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها خلال موسم الشتاء، بضرورة توفيرها الفضاء والزمن الآمنين لاستقبال الوافدين من جميع البيوت والأحياء السكنية بالمغرب".

وبهذا الخصوص، قال العربي أوخلو، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي، إن "الناس يقومون باحتياطاتهم بشكل كبير وصارم في إطار البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية".

وشدد أوخلو في تصريح لهسبريس على التزام الأطر التربوية والإدارية بالبروتوكول الصحي كما يجب، قائلا: "من خلال تجربتي داخل المؤسسة، تبين أن هناك التزاما؛ إذ يتم التعقيم داخل الأقسام مرتين في اليوم، كما يحافظ الجميع على ارتداء الكمامات".

وتابع قائلا: "كوفيد أصبح عاديا والشعب بات يتعايش معه ويمارس مهامه اليومية بشكل عادي، والتخوف بشكل مبالغ فيه غير موجود".

وقال المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان إنه توصل بعريضة استنكارية من أستاذات وأساتذة بمدراس ابتدائية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببنسليمان، يعبرون من خلالها عن تخوفهم من انتشار الوباء في صفوفهم.

وجاء في العريضة: "نحن الموقعين أسفله أستاذات وأساتذة بالابتدائي بمدينة بنسليمان، ندين ونستنكر العمل بصيغة استعمال الزمن الذي تفرضه علينا المديرية الإقليمية لبنسليمان دون غيرنا بجل المدارس بمديريات مختلف المدن والجهات بالمملكة، حيث إن هذه الصيغة ترفع من نسبة الأساتذة والتلاميذ الحاضرين بالمؤسسة من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة، كما تزيد من عدد مرات ترددهم على المؤسسة بنسبة 25 بالمائة".

وأضافت العريضة أن هذا الوضع "يصعب معه تحقيق مبدأ التباعد، ويرفع نسبة الاختلاط والتقارب بين المئات من التلاميذ، علما أن هناك صيغا لاستعمالات الزمن أكثر أمانا.

تبعا لذلك، عبر الموقعون والموقعات على العريضة على خشيتهم على أنفسهم وعلى تلامذتهم من احتمال الإصابة بعدوى الجائحة، وطالبوا بتدخل "الجهات المعنية" لتمكينهم من "العمل بصيغة استعمال زمن آمنة أسوة بباقي مدارس المملكة المغربية"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عن بعد الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:08
صعب على مدارسنا ضبط التلاميذ تماما كما يصعب على السلطة ضبط المواطن ليحترموا قواعد الوقاية. الدارسة عن بعد هي البديل الذي لا مفر منه.
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10
2 - Lahcen الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:08
قولو التالتة او الرابعة اما التانية راه دازت بعدا
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3
3 - youssef الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:09
راه حنى في وسط الموجة الثانية
غير الحافظ الله و صافي
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3
4 - karim الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:12
نعم هناك موج. تانية من الفيروس لكن فقط في وشائل الاعلام وذلك لاعداد الناس للاقبال على اللقاح الغامض خلال نهاية السنة.
نعرف جيدا الاعيب النظام الماسوني
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5 - رباطي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:13
عن أي موجة ثانية تتحدثون، نحن غارقون في عرض البحر حيث لا توجد أمواج، طالب الناس برفع الحجر لكن لا أحد يلتزم بالتباعد حتى داخل الإدارات العمومية التي يجب أن تعطي المثال كثرث الإجتماعات الحضورية و بدون كمامات، لا أحد يطبق تعليمات الملك نصره الله، هل تريدون أن نظل هكذا لسنين؟ هناك ناس فقدوا شغلهم بسبب ارتفاع الحالات أنت الذي تخرج لكسب رزقك اليومي ضع الكمامة و فكر في أخاك الآخر الذي يحرم من رزقه بسببك ربما، كفانا أنانية
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6 - الكيزي محمد الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:13
قريبا سيقول ن أغلقوا المدارس والدراسة عن بعد ليزيدوا الطين بلة مع تلاميذ جيل كوفيد 19. (كرونا 2020)
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7 - rachid الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:15
أش من بروتوكول أش من وقاية.الناس كتعاني الأمرين.عيينا من هاد الكذوب.بروتوكول علاجي هو تدعموا الأسر وتفتحوا الحدود نخدموا كاين الله وكاينة موت وحدة ورب واحد لا إلاه سواه.أخنوش يبيع الأوكسجين بالملايير وشي كيصنع الكمامات وشي كيصنع مواد التعقيم ويدخلوا الزبابل تالفلوس والشعب قولو له شفويا التزم البيت ودير الوقاية كيف غغيدير هاد الوقاية والمورال طايح والجيب خاوي.والمدارس حتى خلصنا عاد تكذبوا علينا.أنا كمواطن حبسوا عليا الضمان الإجتماعي مع أني كنت كنخلص 1500درهم شهريا لولاد الحرام النصابة ودابا حابسينها عليا.ارفعوا من عدد الإصابات باش ننخلعوا ونديروا اللقاح والله أنا شخصيا لا درتوا.فيلم مدروس خلاصته قتل الشيخوخة فأوروبا وأمريكا وتنصيب 5جي ومحاربة التلوث بما فيه علاج ثقب الأوزون.
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8 - مواطن من المغرب الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:18
أيتها الدولة واقولها بصيغة المجهول لأننا لم نعد نعرف من يسير ملف كورونا في هذا البلد. بغض النظر عن كورونا هناك ما هو أخطر من فيروسها إنها الإنفلونزا الخريفية والشتائية اللتان لا تمبزان بين طفل صغير ولا شيخ كبير.. وهما معديتان اكثر من كورونا. ماذا لو اوقفتم الدراسة الحضورية وانتقلتم للدراسة عن بعد حتى بداية العام المقبل.. منها حرصا على صحة الأطفال والاطر التربوية ومنها كذلك تخفيف الضغط على وسائل النقل وتخفيف المركبات على الطرقات... وخاصة في المدن الكبرى كالدارالبيضاء
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9 - جمال الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:19
وضع الكمامة وتعقيم اليدين ثم مسافة الامان كل ما نلاحظه في الشارع نلاحظه ايضا في المدارس بعض المدرسين والاطقم الادارية لا يستعملون الكمامة كما يجب اما عاملات النظافة فحدث ولا حرج اتمنى ان نتحلى بالصرامة اللازمة لفرض التدابير الوقاءية في المرحلة القادمة التي تنذر بالاسوء حسب الاختصاصيين وان نوقف بعض المستهترين عند حدهم فصحة وحياة ابناءنا وبالتالي حياتنا على المحك كما قال سيدنا الله ينصرو : اما ننتصر جميعا او ننهزم جميعا
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10 - اسماء الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:20
موجة تانية؟
على باقة ما جاتش
ضنيت حنا فالموجة السابعة
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11 - نحن في الموجة الأولى الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:21
المغرب أغلق البلاد عند تسجيل عشر حالات ووفاة شخص واحد، لذلك فلم نعش أبدا الموجة الأولى من الفيروس لندخل في الموجة الثانية.
نحن مازلنا في الموجة الأولى للفيروس أو بالأحرى في المراحل الأولية لكورونا، وسندفع الثمن غاليا على تهورنا وإغلاق البلاد لثلاث أشهر دون سبب وجيه.
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12 - مدرس الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:25
المدارس يجب أن تغلق. لا مفر من التعليم عن بعد ١٠٠٪ خصوصا في هذه الظرفية قبل تفاقم الاوضاع. إن استمرت الأمور هكذا فربما حتى الحجر لن يفيدنا. دول عظيمة، والعظيم هو الله، تعاني. اللهم ارفع عنا هذا البلاء.
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13 - ديدي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:28
عن اي تعقيم مرتين في الأسبوع تتحدثون عنه لا يوجد في المؤسسات التعليميه اذنى وسائل التعقيم وكأننا لانعيش ازمه وباء فتاك كفاكم كذبا فالوزاره الوصيه أطلقت العنان والمسؤولية للآباء وانسحبت من الساحه وتركت التلاميذ والمدرسين يواجهون كورونا بلا حول ولا قوه الا بالله
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14 - مازن الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:33
منذ شهور والإعلام يتكلم علا الموجة الثانية ولم نرى شيءا بعد هم إلا يضنون فأما الخبراء في المجال من بروفيسورات عالميين يقولون لم يعد لكرونا قوة الفيروس الذي كان شهر يناير فبراير و مارس بطريقة أخرى إنتهت كورونا ليأتي الإعلام ويكرر تلك الأسطوانك المشروخة علا مسامع الناس كل دقيقة وأينما كنت. الإنسان المرعوب يسهل السيطرة عليه!
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15 - مواطن الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:35
ارحمونا في فلذات اكبادنا... التعليم عن بعد خير من فقدان الصغار... الله يرحم الوالدين شوفو من حال الصغار فإنهم أمانة من عند الله... حافظوا على الأمانة ولا تضحوا بها من اجل وسخ الدنيا...
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16 - samir الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:35
يجب اقفال المطاعم والمقاهي لمدة اسبوعين , كما فعلت اسبانيا وبعض الدول للحد من انتشار الفيروس كورونا,
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17 - كورونا لم يتغير. الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:37
موجة ثانية... تعايش مع الفيروس... شوكة كورونا انكسرت... لابد للفيروس أن يعيش بيننا... كورونا سيصل ذروته و سينطلق نحو الانخفاض ... كورونا فقد تاجه ....
كل هذه عبارات تضليلية أدت إلى تفاقم الجائحة و انتشار الفيروس لأن اعتقاد الناس فيها جعلهم يتراخون و يتساهلون مع إجراءات السلامة الصحية.
فالجموا ألسنتكم و كفانا تضليل من فضلكم.
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18 - home الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:37
تطبيق التباعد و البرتوكول الصحي في المدارس من سابع المستحيلات ..الاطفال حركيين بامتياز و لا يمكن تجميدهم بالاضافة أن الستاذ ضروري اي يتقارب مع الصغار بحكم سنهم
( يفتح له الكراسة - يساعده على الجلوس - يعلمه الكتابة و طريقة مسك القلم - و و و و )
فالمدرسة الابتدائية لاتعطي محاضرات للتلاميذ حتى يمكن تطبيق التباعد

هذا دون الحديث عن غياب الماء و حالة المراحيض إن وجدت و حالة المدرسة عموما التي لا تشبه مؤسسة تربوية عمومية تحتضن أطفال صغارا من 6 الى 12 سنة
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19 - Farid الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:38
4000 اصابة واش هي الموجة الاولى راه هنا غارقين في كرونا و ربما هناك أشخاص مرة بهم كرونا ولم يعلمو بها همم لله يحفظكم من المرض و مستشفى المغرب
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