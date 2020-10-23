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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3685 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3685 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3685 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3685 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 190416 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2963055 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3205 حالات.

وتم التأكد من 2694 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 157175.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - said الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:16
الله أكبر اللهم ارحمهم واغفر لهم وتغمدهم برحمتك الواسعة وارزق أهلهم الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
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21
2 - Logique الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:16
فعلا الأمور خرجت عن السيطرة الله يلطف بنا
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27
3 - العلم الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:16
العالم فاشل في ايجاد الدواء مضاد لفيروس كورونا منذ بدايته، والفيروس ينتشر بسرعة ويقتل الناس بلالاف،والحل مازال غير موجود
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3
4 - مواطن الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:18
قولوا.سبحانك اللهم اني كنت من الضالمين.
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23
5 - حرتاءه الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:20
باختصار وما اكدته منظمات صحية كورونا اصبحت اكثر عداوة واقل فتكا ومناعة القطيع هي التي قضت على اوبءة قديمة ولقد لوحظ في اسيا وافريقيا اقل ضررا لانه اجسامهم كونت مناعة ضد الامراض المنتشرة كانفلونزا الخنازير وايبولا والملاريا وغيرها اما الاوروبيين والامريكيين الخوف من الاصابة من الامراض اضعفت جهازهم المناعي وحتى الاكل عندهم اغلبهم غير صحي او في علب محفظة. واذا كانت الوفيات عندنا ارتفعت فالبروتوكول تلصحي الذي اعتمد في الاول تغير ولم يعد اهتماما كما كان في السابق.
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-9
6 - amazigh le vrais الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:21
Salam alikom
Bon rétablissement pour les patients, et Allah irham al amwate yarbi, sa fais peur tout ça wollah
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2
7 - متتبع الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:22
ابقاو فديوركوم متخارجوش باش تحميو ريوسكوم وأهلكوم وجيرانكوم واللي عزيز عندكم
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-7
8 - متتبع الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:22
لماذا هذه الاعداد الكبيرة للموتى. هل بسبب غياب الدواء و الٱلات و الاهتمام بالمرضى.
نرجو من الصحافة المغربية عموما و من الجميع التحقيق في الامر.
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12
9 - Said الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:22
حقا لقد عجز الكلام عن الكلام ولم يعد هناك مايقال
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5
10 - Sabrina الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:23
شهر واحد تفصلنا عن بداية التلقيح.المانيا تعلن اليوم ان لقاحها سيكون جاهزا اواخر شهر نونبر ونطلب حكام الولايات الاستعداد .الصين شرعت في تلقيح مواطنيها.اما امريكا فبعد الانتخابات .ما ابقا قد مافات الالتزام واشوية انتاع الصبر .
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-5
11 - Feu rouge الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:25
الا بقا هاكا هينقص بنادم وهتنقص مصاريف الدعم والتقاعد والا طول الفيلم هننقارضو رغم ان العلماء لقاو في ايغود نواحي اليوسفية ان انسان المغرب اقدم بشر على الارض
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9
12 - Naima الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:26
عدد الوفيات قد ارتفع.
الله يرحم جميع موتى المسلمين في هذه الجمعة المباركة.
اللهم من كان منهم محسنا فزد في احسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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6
13 - mohammedia الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:26
التدابير الاحترازية فئة قليلة هي التي تطبقها
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5
14 - الملوكي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:27
اين هي الدولة ؟؟
مهما يحدث من اللامبالاة من طرف المواطن و ما ينبغي له ذلك فالدولة هي المسؤولة عن الكارثة ....
الدولة هي التي فرخت و رعت تجهيل الشعب و مصادرة عزيمته و تفكيره ....
يجب ان تتحمل مسؤوليتها و مسؤولية الاختيارات التي سلكت ......
ان كان الشعب اميا و جاهلا فهي التي ارادته كذلك ....
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10
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