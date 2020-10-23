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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3685 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3685 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 190416 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2963055 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3205 حالات.
وتم التأكد من 2694 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 157175.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
Bon rétablissement pour les patients, et Allah irham al amwate yarbi, sa fais peur tout ça wollah
نرجو من الصحافة المغربية عموما و من الجميع التحقيق في الامر.
الله يرحم جميع موتى المسلمين في هذه الجمعة المباركة.
اللهم من كان منهم محسنا فزد في احسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مهما يحدث من اللامبالاة من طرف المواطن و ما ينبغي له ذلك فالدولة هي المسؤولة عن الكارثة ....
الدولة هي التي فرخت و رعت تجهيل الشعب و مصادرة عزيمته و تفكيره ....
يجب ان تتحمل مسؤوليتها و مسؤولية الاختيارات التي سلكت ......
ان كان الشعب اميا و جاهلا فهي التي ارادته كذلك ....