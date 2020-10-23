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"حالات الفيروس الخطيرة" ترفع معدل ملء أسرة الإنعاش في المغرب

"حالات الفيروس الخطيرة" ترفع معدل ملء أسرة الإنعاش في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:00

بلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا الخطيرة في المغرب 699 حالة، منها 60 جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 إلى 30.4 بالمائة.

الحالات الجديدة المؤكدة وعددها 3684 سجلت في كل من جهة الدار البيضاء سطات بـ 1673 حالة، منها 1255 بالبيضاء، و93 بسطات، و76 بالمحمدية، و73 ببرشيد، و55 بالجديدة، و45 بالنواصر، و37 ببن سليمان، و22 بمديونة، و17 بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 500 حالة، منها 146 بالقنيطرة، و115 بسلا، و100 بالصخيرات تمارة، و73 بالرباط، و42 بالخميسات، و18 بسيدي قاسم، و6 حالات بسيدي سليمان.

وسجلت 347 حالة بالشرق، منها 178 بوجدة أنجاد، و71 بالناظور، و28 بجرسيف، و21 بتاوريرت، و20 بالدريوش، و17 ببركان، و12 بجرادة. أما جهة سوس ماسة فسجلت 295 حالة، منها 178 بأكادير إدوتنان، و82 بإنزكان آيت ملول، و11 بطاطا، و8 في كل من تارودانت واشتوكة أيت بها وتزنيت.

وشهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 239 حالة، منها 83 بتطوان، و68 بطنجة أصيلة، و43 بالمضيق الفنيدق، و21 بالحسيمة، و11 بالعرائش، و10 بوزان، و3 حالات بشفشاون.

كما سجلت 210 حالات في جهة مراكش آسفي، منها 65 بمراكش، و23 بقلعة سراغنة، و20 باليوسفية، و15 بالرحامنة، و10 بالصويرة، و5 بشيشاوة، و4 حالات بالحوز.

جهة فاس مكناس سجلت 91 حالة، منها 33 بتازة، و19 بفاس، و11 بصفرو، و10 في كل من مكناس وتاونات، و6 ببولمان، وحالتان بالحاجب. كما سجلت 78 حالة في جهة درعة تافيلالت، منها 27 بالرشيدية، و26 بميدلت، و17 بورزازات، و8 حالات بتنغير؛ فيما سجلت 62 في جهة العيون الساقية الحمراء، منها 46 بالعيون، و11 بالسمارة، و5 حالات ببوجدور، وسجلت 30 في جهة كلميم واد نون، منها 26 بكلميم، و4 حالات بسيدي إفني، ثم 18 حالة في جهة الداخلة وادي الذهب.

الوفيات الـ 73 الجديدة سجلت في كل من البيضاء بـ 17 حالة وفاة، و7 بالقنيطرة، و6 بوجدة أنجاد، و4 ببني ملال وسطات، و3 وفيات في كل من الخميسات وإنزكان أيت ملول وتارودانت وخريبكة، ثم حالتي وفاة في كل من برشيد وسلا والصخيرات تمارة والناظور والحسيمة وفاس، ووفاة وواحدة في جرسيف وتطوان والمضيق الفنيدق ومراكش وقلعة السراغنة والحوز وتازة ومكناس وتاونات وميدلت والعيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - fidèl marocain الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:17
السبب هو تهور الذين ما زالوا يشكون في المرض وبالتالي عدم احترام الإجراءات الوقاءية و كذا تساهل السلطات
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16
2 - متتبع مغربي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:21
اثبثت دراسات كثيرة عن فعالية غسل الفم بمعجون الاسنان بانتظام في الوقاية من كورونا.
لان يتوفر على مواد معقمة مثل الموجودة في الصابون و المنظفات.
وبإمكانها تعقيم الفم و الوقاية من اي بكتيريا او فيروسات اخرى.
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-13
3 - ملاحظ الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:22
فيروس كورونا حلفان في البشرية، لن يهدأ باله إﻵ بعد تحقيق أهدافه المنشودة وذلك قبل سنة 2038 على أبعد تقدير. هناك مادة طبيعية متواجدة في جل مناطق العالم، يتمنى سارس-كوف-2 أن لا يكتشفها عدوه اللذوذ بني آد حتى يتمكن الفيروس من تحقيق كل أهدافه المسطرة.
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-29
4 - Aminecasa الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:27
وبهده الوتيرة ستصل 2000 حالة خطيرة في الإنعاش في أواخر نونبر او أوائل دجنبر و هده حقيقة رياضية إحصائية مؤكدة،اللهم الى كان تغيير مفاجئ في سلوك البعض ،و هدا غير وارد...اما الوفيات غادي تفوت 100 او ربما 150 في اليوم...او بلا ما يطلعو لنا هادوك اصحاب التفائل و اصحاب الامنيات او حتى اصحاب الدعاء غير كيعمروا التعاليق في كلام لن يفيد احد....الامور كتمشي بارقام و اعمال على الواقع ،ماشي ب الخرافات.
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-4
5 - أحمد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:44
الدارالبيضاء تعيش تحت أنتشار كوفيد،،-19 بسرعة لا مثيل لها، ولجنة اليقظة الصحية في سبات عميق. أين هي اللجنة العلمية لوباء كورونا، من المسؤول عن هذا الإنتشار المهول، هل الدولة تركت الكل لمناعة القطيع ???أم أن المواطنين أصبحوا أكثر إستهتارا بحياتهم و حياة ذويهم??? كل هذه الإصابات المخبفة و المرعبة مقارنة بكل دول العالم والدارالبيضاء تعيش كأن شيئا لم يكن ، جل الناس لا يضعون الكمامة ، ولا تعقيم ولا تباعد إجتماعي، ولا مراقبة عند مداخلها ??? ، أرجوكم ، قولوا لنا ماذا تنتظرون، ?????سيحاسبكم التاريخ عن أي تأخر أو أي قرار خاطىء تتخدونه،????
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0
6 - المصطفى الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:46
المشكل ليس تهور الناس الأبرياء . بل الدين يحملون الفيروس فهم يتجولون ويجلسون في المقاهي ويركبون المواصلات العمومية ومنهم من يبتاع ويشتري وزد عن دلك
اللهم قنا شر الوباء وشر هؤلاء الخبتاء
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7
7 - هشام متسائل الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:12
حنا كنصدرو محركات الطائرات لدول العالم فما بالكم بأجهزة التنفس الاصطناعي
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