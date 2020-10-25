24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  2. مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (4.20)

  3. تراكم الكريدي يؤرق البقالة (4.00)

  4. حظر الألعاب الإلكترونية الخطيرة يدخل إلى البرلمان (3.00)

  5. "المَلَكيّة والأسرة والأمن" .. أكثر المؤسسات منحا للثقة عند المغاربة (1.80)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | نقابة تراسل وزير التربية حول الحركات الانتقالية

نقابة تراسل وزير التربية حول الحركات الانتقالية

نقابة تراسل وزير التربية حول الحركات الانتقالية
ياسين أوشن
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 09:45

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في شأن الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع.

وجدّدت النقابة ذاتها، في مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، الدعوة إلى "سن حركة انتقالية وطنية عاجلة للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، والسماح لهم بالانتقال من جهة إلى أخرى، ووضع حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ 2016"، منبهة إلى ضرورة "مراجعة الحالات الكثيرة التي تمت المصادقة على مشاركتها أوتوماتيكيا وآليا خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات".

الجامعة نفسها طالبت بـ"إيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح المختصة بالوزارة، قصد السماح بالانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا بالنسبة إلى أساتذة المواد غير المُعمَّمة (اللغات: الأمازيغية والألمانية والإسبانية والإيطالية، ومواد: المعلوميات والترجمة والتكنولوجيا والتربية التشكيلية والتربية الأسرية والتربية الموسيقية)، والأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب القليل".

ودعت النقابة المذكورة إلى "تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والتوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية... مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية، سواء الأصلية أو المستقبلة، لكل راغب(ة) في الانتقال بالنسبة إلى الفئات المعنية".

ولم تُفوت الجامعة عينها الفرصة دون أن تطالب بـ"اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية لجميع الأطر، وكذا تحديد سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.