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الرئيسية | مجتمع | خبير يتوقع تسجيل معدلات قياسية لوفيات "كورونا" في دجنبر المقبل‎

خبير يتوقع تسجيل معدلات قياسية لوفيات "كورونا" في دجنبر المقبل‎

خبير يتوقع تسجيل معدلات قياسية لوفيات "كورونا" في دجنبر المقبل‎
هسبريس - أمال كنين
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 13:00

تعرف أرقام الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد 19"، خلال الأيام الماضية، ارتفاعا مضطردا؛ فيما يتوقع مختصون أن تزيد معدلات الارتفاع خلال المقبل من أيام.

وفي هذا الإطار، توقع الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الطبية، أن تصل الوفيات جراء "كوفيد 19" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (نونبر ودجنبر ويناير) على التوالي إلى 1800 و4500 و8000 حالة وفاة، كما ستكون في فبراير بالقدر نفسه.

وقال حمضي إن "الأرقام تتعلق بكل شهر على حدة، وليس بمجموع الوفيات منذ انطلاق الجائحة"، متوقعا انتهاء شهر أكتوبر عند 3500 حالة وفاة؛ فيما "سيكون إجمالي الوفيات اعتبارًا من 31 يناير 2021 سيكون حوالي 18000 شخص قد فقدوا أرواحهم، إذا سمح للوضع بالتطور كما هو الآن".

وتابع المتحدث قائلا: "كنا عند وفاتين أو ثلاثة في اليوم، ثم عشرة، فيما نسجل اليوم حوالي خمسين حالة وفاة يوميا، وسننهي شهر أكتوبر بمتوسط 60 حالة وفاة:.

ويعتبر المختص أن بلادنا ستسجل في نونبر المقبل، من خلال الحفاظ على نفس سلوك السكان والنظام الصحي والجهات الفاعلة الأخرى، ما معدله 75 حالة وفاة في اليوم لإنهاء الشهر بتسجيل 90 حالة وفاة في اليوم؛ فيما سنخسر ما معدله 150 شخصًا يوميًا في دجنبر المقبل، لتصل إلى 300 شخص في اليوم في يناير؛ وهو رقم لن يبدأ في التنازل حتى مارس.

وقال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الطبية: "ولن يخفف من هذه الأرقام إلا التوافر الفعال للقاح آمن وفعال في يناير، وهو أمر مستبعد جدًا بالنسبة لنا في المغرب".

وأردف الطيب حمضي: "هذه الوفيات ليست مجرد أرقام، إنها أرواح بشرية وأصدقاء وزملاء وأقارب... هذه ليست مجرد أرقام وإحصاءات، إنها مآس بشرية تؤثر على حياة ومستقبل الآلاف من الناس كل يوم ولسنوات عديدة مقبلة... هذه أرواح يمكننا إنقاذها، ووفيات يمكننا منعها".

واعتبر المختص أن كل هذه الأرواح وكل هذه الخسائر الاقتصادية يمكن تلافيها بارتداء القناع واحترام المسافة وغسل اليدين بشكل صحيح وتهوية الأماكن المغلقة، وقال: "دعونا نفكر في الأمر كل صباح قبل أن نغادر منازلنا وعائلاتنا. ربما يمكننا إنقاذ الأرواح. حياة أناس عزيزين علينا وربما حياتنا أيضًا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغترب 2 الأحد 25 أكتوبر 2020 - 13:11
وخبراء اخرون يؤكدون ان الفيروس التاجي فقد قوته واصبح كالانفلوانزا الموسمية ولم يعد له اي تاثير على ذوي المناعة القوية بل ذهب بعضهم الى ان 80 في المائة من الاشخاص اصابهم الفيروس ولم يحسوا به لانه لم يقو على صلابة مناعتهم .
نصدق من .هنا اتذكر احد الفضليات اللواتي تتلمذت على ايديهن كانت دائما تقول ان الحقيقة العلمية من صنع البشر وتبقى نسبية والحقيقة المطلقة هي التي مصدرها القران
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-1
2 - سور الأحد 25 أكتوبر 2020 - 13:12
مزيدا من الإحتياطات التي توصي بها وزارة الصحة حتى نتجنب خطورة الإصابة بهذا
بفيروس الذي قضى على ملايين الناس حول العالم ..
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2
3 - بيضاوي مغربي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 13:12
لا يعلم الغيب إلا الله. لنكن متفائلين و الله يبعد علينا هاد الوباء و يشافي جميع المرضى و يرحمنا ويرحم جميع الأموات
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4 - السر في تقوية المناعة الأحد 25 أكتوبر 2020 - 13:13
تقوية المناعة مهم و مهم جدا للتصدي للأمراض...
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