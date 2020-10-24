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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4045 إصابة جديدة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4045 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 194.461 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.981.788 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3255 حالات؛ بينما تم التأكد من 3197 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 160.372.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
هولندا (17.5 مليون نسمة) سجلت أكثر من 10.000 حالة.
بلجيكا (11.5 ملايين نسمة) سجلت أكثر من 10.000 حالة.
فرنسا (67 مليون نسمة) سجلت أكثر من 41.000 حالة.
ألمانيا(83 مليون نسمة) سجلت أكثر من 14.000 حالة.
إسبانيا (47 مليون نسمة) سجلت أكثر من 19.000 حالة.
إيطاليا (60 مليون نسمة) سجلت أكثر من 19.000 حالة.
ابريطانيا (61 مليون نسمة) سجلت أكثر من 35.000 حالة.
وزارة الصحة لم تجد مفرا من فضح نفسها بنفسها عن هذه الأعداد الضخمة ....لأنه لا مجال لاخفاء الحقيقة هذه المرة مع كورونا .....
ادعت في الأول ان الوضع تحت السيطرة كذبا و بهتانا كما هو الحال في السياسة .
معتقدة ان الكذب و هو استراتيجية معتمدة في سياسة عقلائنا ذو قوة نووية ضخمة يخفي أثر الحقيقة .الا ان السيدة كورونا لا وقت للمزاح معها .فهي مرآة لمن لا وجه له ...
ما تنتظرون من الصين مصدر ومنبع إنتشار الفيروس في العالم!!!!!!؟؟؟؟