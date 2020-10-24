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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4045 إصابة جديدة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4045 إصابة جديدة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4045 إصابة جديدة و50 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4045 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 194.461 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.981.788 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3255 حالات؛ بينما تم التأكد من 3197 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 160.372.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - aziz السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:18
عدد الإصابات حاليا هو قليل بالنسبة لما يتوقعه الخبراء، ففي نظرهم سيصل العدد إلى 10000(عشرة آلاف) إصابة في اليوم في القادم من الأيام، الحل الوحيد بالنسبة إليهم هو اتخاذ تدابير إقليمية صارمة جدا ومقيدة للغاية قد تولد التوترات أحيانا...
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31
2 - يا رب السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:18
اللهم ارحم ضعفنا، إنا عبيدك، الكل عاجز، جميع البشر، لكن قوتك ورحمتك ننتظرها يا ربنا
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61
3 - bbahmmo moh السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:19
يالطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
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40
4 - مواطن السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:19
وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم.رددوا سبحانك اللهم لا الاه الا انت اني كنت من الضالمين.
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42
5 - belqola السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:21
لعبة الارقام لازالت تتمادى في بهتانها،يجب التحقيق مع وزير الصحة عاجلاً، فالمرض و الارقام أصبح منبع من الريع بسبب الصفقات المشبوهة إنتهى .
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-11
6 - سعيد السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:23
الأمور خرجت عن السيطرة نسأل الله السلامة والعافية التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر الكل يعلم أن هذا الوباء معدي وفتاك حير العلماء و المختصين ولم يجدوا له دواء ورغم ذلك الكل يتهاون اللهم احفظ المغاربة
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13
7 - كلمة حق السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:23
بحق السماء ماذا تنتظر الحكومة ؟
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2
8 - مواطن السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:23
يعني ان معدل الاصابة تقريبا 21 في المائة اوجه ندائي الى اخواني اخواتي ان يتقولو الله فكلنا مسؤولون على هذه النتيجة وان يلتزمو بقواعد السلامة والنظافة والتباعد وكفى من كثر السلام بالايادي والكلام اللذي ليس له معنى وان هذه مؤامرة ووووو....
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23
9 - زكرياء المغربي السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:24
والله لم أعد أثق في هذه الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة المغربية
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7
10 - محمد مداني السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:24
ننتظر رقما أعلى بكثير لان الكل صار لا يبالي بالوضعية الوضعية الوباءية المواطن أولا والسلطات هي المسؤول الأول عن صحة المواطنين، لا مراقبة للحافلات ولا الأسواق، ويمنعون المواطنين من السفر بدون ادن فهذا ظلم، إما الضرب بيد من حديد على المخالفين وإلا لا تطالبوا رخصة التنقل.
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4
11 - سلا خارج التغطية السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:24
في سلا اليوم 153 حالة كايبانلي حتى تفوت 1000 عاد السلطات غادي تحرك فيها أنا قبيلة غادي بموطور نسيت ندير الكمامة وماعنديش وقفوني البوليس كايسولوني غير على الوراق وماسولونيش على الكمامة نهائيا ونا مكنتش مهتم حتى رجعت لدار قالتلي المدام واش سولوك على الكمامة عاد رديت البال وقلت ليها ماهضروش معايا عليها وتاهما بحال مدارينهاش شي منزلها كلها بحال ألى لابس كاشكول مغطية ليه العنق وشي مغطية ليه لحية زعمة هاد سلا خارج التغطية شعبا وسلطة
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8
12 - الحسين السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:29
اللهمّ فارج الهم، كاشف الغم، مذهب الحزن، اكشف اللهمّ عنّا همّنا وغمّنا، وأذهب عنّا حزننا”. “اللهمّ يا صبور صبّرني على ما بلوتني وامتحنتني يا أرحم الرّاحمين”. “اللهمّ إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحوّل عافيتك وجميع سخطك
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3
13 - said السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:29
الاهمال السبب الرئيس في عدد الوفيات والذي اشك في حقيقته
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3
14 - from holland السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:34
خلال الـ24 ساعة الماضية:

هولندا (17.5 مليون نسمة) سجلت أكثر من 10.000 حالة.
بلجيكا (11.5 ملايين نسمة) سجلت أكثر من 10.000 حالة.
فرنسا (67 مليون نسمة) سجلت أكثر من 41.000 حالة.
ألمانيا(83 مليون نسمة) سجلت أكثر من 14.000 حالة.
إسبانيا (47 مليون نسمة) سجلت أكثر من 19.000 حالة.
إيطاليا (60 مليون نسمة) سجلت أكثر من 19.000 حالة.
ابريطانيا (61 مليون نسمة) سجلت أكثر من 35.000 حالة.
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8
15 - السلاويةالصويرية السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:34
4000 تابة رسميا و كاين حالات دون اعراض كدور و الناس ليعتقدو هي نزلة برد ليست كرونة كيقلو اخديت دوش و اضربني البرد
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6
16 - العربي السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:34
اظهرت كورونا حجم كل مدع للتفوق و التميز كذبه و نفاقه و زوره .....
وزارة الصحة لم تجد مفرا من فضح نفسها بنفسها عن هذه الأعداد الضخمة ....لأنه لا مجال لاخفاء الحقيقة هذه المرة مع كورونا .....
ادعت في الأول ان الوضع تحت السيطرة كذبا و بهتانا كما هو الحال في السياسة .
معتقدة ان الكذب و هو استراتيجية معتمدة في سياسة عقلائنا ذو قوة نووية ضخمة يخفي أثر الحقيقة .الا ان السيدة كورونا لا وقت للمزاح معها .فهي مرآة لمن لا وجه له ...
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5
17 - abdou السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:38
لطفك يا رب بما جرت به المقادير وخفف عنا ما نزل ٱمين.
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1
18 - tt bené..! السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:40
لازم العودة للحجر الصحي ولو غير شهر هاذ الشي كثير بزاف فكل نهار كنسمعوا حصيلة مفجعة هاذ الشي كيخلع فين غاديين مزال..! الله يلطف بينا
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3
19 - مغربي السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:42
أرجوا من المغاربة أن يصلو ويدعوا الله أن يساعد علماء الغرب في أمريكا وأروبا من أجل لقاح بديل عن اللقاح الصيني.
ما تنتظرون من الصين مصدر ومنبع إنتشار الفيروس في العالم!!!!!!؟؟؟؟
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1
20 - غير داوي السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:43
الوضع متحكم فيه هذا ما قاله المسؤولون. حان الوقت لحل الحكومة فهي مسؤولة عن كل الكوارث التي لحقت بهذا البلد.
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2
21 - مغربي السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:43
لماذا لم تتخذ الجهات المسؤولة مركزيا قرار الحجر الصحي بكل المدن التي تعرف تزايد الحالات الوبائية لكوفيد19 المستجد . وهذه تدخل في الامن الصحي للمغاربة وهكذا لماذا لم يثم اغلاق الاسواق على الساعة 4 زوالا . والمقاهي على الساعة 9 ليلا . وحظر التجوال من الساعة 10 ليلا الى 7 صباحا مدة 15 يوم
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2
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