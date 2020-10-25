تحديد فترة استثنائية للتسجيل في الأقسام التحضيرية

هسبريس من الرباط

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إنه "إثر انصرام تواريخ التسجيل لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا التي تحتضنها المراكز العمومية، تنهي إلى علم كافة التلميذات والتلاميذ الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم دورة 2020، الذين تقدموا بطلبات الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، أنه تقرر تحديد فترة استثنائية لتسجيل التلميذات والتلاميذ المرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتوفرة".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تقرر تحديد الفترة الاستثنائية بين الاثنين 2 نونبر والأربعاء 4 نونبر المقبل، حيث سيتم إيداع تكملة الملف بين الساعة 9 و11 صباحا، وإعلان النتائج في تمام الساعة الواحدة زوالا، وستُنشر بمراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وعن الأيام المخصصة لإيداع الملفات، أشار البلاغ إلى أن يوم الإثنين 2 نونبر سيخصص لمسلك الرياضيات والفيزياءMP، ويوم الثلاثاء 3 نونبر لمسلك الفيزياء وعلوم المهندس PSI، والتكنولوجيا والعلوم الصناعية TSI؛ فيما سيخصص يوم الأربعاء 4 نونبر لمسلك الاقتصاد والتجارة بتخصصيه العلمي والتكنولوجي ECS وECT.