"البيضاء ـ سطات" تتخطى ألفَي مصاب و17 وفاة بالجائحة في يوم

هسبريس من الرباط

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 4045 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 50 مصاباً بهذا المرض؛ فيما تماثل للشفاء منه ما يناهز 3197.

وحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة اليوم السبت، تبلغ الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد حالياً 30834، فيما تستقر نسبة الفتك في 1.7 في المائة، ونسبة التعافي في حدود 82.5 في المائة.

وفي ما يخص الحالات الخطرة أو الحرجة فقد بلغ عددها 699، منها 43 حالة سُجلت في الـ24 ساعة الأخيرة، وتخضع للتنفس الاصطناعي الاختراقي 42 حالة؛ فيما توجد 369 حالة تحت التنفس غير الاصطناعي، ونسبة ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 في حدود 30.4 في المائة.

ومن أصل 4045 حالة المسجلة على المستوى الوطني، استحوذت جهة الدار البيضاء سطات على 2128 حالة، منها 1570 في الدار البيضاء، و138 في النواصر، و90 في سطات، و87 في المحمدية، و87 في برشيد، و74 في مديونة، و60 في الجديدة، و18 في بن سليمان، و4 في سيدي بنور.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، تم رصد 470 حالة جديدة، منها 153 في سلا، و118 في القنيطرة، و87 في الصخيرات تمارة، و68 في الرباط، و19 في سيدي قاسم، و14 في الخميسات، و11 في سيدي سليمان.

واحتلت جهة الشرق المرتبة الثالثة بـ448 حالة جديدة، 308 منها في وجدة أنكاد، و52 في الناظور، و33 في بركان، و20 في تاوريرت، و18 في جرادة، و17 في فجيج.

أما جهة سوس فسجلت 200 حالة جديدة، منها 90 في أكادير إداوتنان، و51 في تارودانت، و44 في إنزكان آيت ملول، و12 في اشتوكة آيت بها، و3 في تزنيت.

وعلى مستوى جهة مراكش آسفي، أحصت مصالح وزارة الصحة 193 حالة جديدة مصابة، منها 135 في مراكش، و17 في الصويرة، و16 في اليوسفية، و9 في قلعة السراغنة، و8 في شيشاوة، و7 في الرحامنة، و1 في آسفي.

وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة أصيب 191 شخصاً، 73 منهم في طنجة أصيلة، و59 في تطوان، و25 في الحسيمة، و21 في العرائش، و12 في المضيق، و1 في وزان.

وسجلت في جهة ملال بني ملال خنيفرة 150 حالة جديدة، منها 41 في بني ملال خنيفرة، و38 في الفقيه بن صالح، و36 في خريبكة، و20 في خنيفرة، و15 في أزيلال.

أما في جهة درعة تافيلالت فتم إحصاء 82 حالة جديدة، منها 40 في الرشيدية، و15 في ورززات، و13 في ميدلت، و8 في تنغير، و6 في زاكورة.

وعلى مستوى جهة فاس مكناس، تم رصد 77 حالة جديدة، منها 17 في فاس، و17 في تازة، و14 في مكناس، و10 في صفرو، و8 في إفران، و4 في تاونات، و3 في الحاجب، و2 في بولمان و2 في مولاي يعقوب.

أما جهة العيون الساقية الحمراء فعرفت تسجيل 48 حالة جديدة، منها 31 في العيون، و15 في السمارة، و2 في بوجدور.

وفي جهة كلميم واد نون أصيب 39 شخصاً، منهم 30 في كلميم، و5 في سيدي إفني، و4 في طانطان. وفي جهة الداخلة وادي الذهب تم تسجيل 19 حالة على مستوى وادي الذهب.

ومن حيث الوفيات الـ50 الجديدة، سجلت 14 منها على مستوى الدار البيضاء، و3 في الجديدة، و3 في سلا، و2 في القنيطرة، و1 في الصخيرات تمارة، و1 في سيدي قاسم، و2 في الخميسات.

كما تم رصد حالتي وفاة في بركان وواحدة في تاوريرت، ومثلها في أكادير إداوتنان، وتارودانت، وتزنيت.

كما تم في مراكش تسجيل حالة وفاة واحدة، و2 في اليوسفية، وواحدة في الرحامنة، ومثلها في طنجة أصيلة، والعرائش، و2 في الفقيه بن صالح، وواحدة في كل من خنيفرة وأزيلال وميدلت.

كما تم رصد حالتي وفاة في كل من فاس وتازة، وواحدة في صفرو، ومثلها في الحاجب، وأخرى في العيون.