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رجوع الساعة إلى "توقيت غرينيتش" يربك المغاربة
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 12:37
تفاجأ المغاربة، صباح اليوم الأحد، بنقص ساعة من الأجهزة الهاتفية الذكية، التي عادت تلقائيا إلى توقيت "غرينتش" في مختلف شركات الاتصالات؛ الأمر الذي تسبب في ارتباك المواطنين، لا سيما المشتغلين نهاية هذا الأسبوع.
وتأثرت هواتف وحواسيب المغاربة بتغيير التوقيت الشتوي في أوروبا الغربية، الذي يتم اعتماده سنويا في آخر عطلة نهاية أسبوع من شهر أكتوبر، ليجري تأخير عقارب الساعة ستين دقيقة بطريقة تلقائية.