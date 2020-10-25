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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة و46 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3020 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 197.481 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.000.136 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3301 حالات؛ بينما تم التأكد من 2823 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 163.195.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
لو كنتك تخصصون فقط 10 بالمئة من ميزانية المهرجانات وكرة القدم في دعم الكفاءات المغربية وتمويل البحث العلمي والتكنولوجي لكنتم من الدول التي صنعت اللقاح وتبيعه لدول العالم.
الازمة مؤلمة لكم الان لكن لعلها تغيركم
و لي مريض يلزم البيت ديالو بلا ميعادي ناس آخرين أو ديك العقلية كيفما تعاديت نعادي تا انا عباد الله.
و السلام عليكم
46 morts c est beaucoup
Mardi on atteindra 5000 et même plus s’ils veulent bien augmenter les TEST CAR 22000 analyses c’est ridicule il faut au mons 60 000 par jour
Merci hespress
من استعمل الكمامة واحترام مسافة الأمان والنظافة فحقه بإذن الله هو النجاة من هذا الوباء أما من استعصى واستهتر فحقه المرض والوباء فلا يلوم إلا نفسه. إذن فلا غرابة في هذه الأرقام بحيث نرى أناس لا يهتمون أو بالأحرى لا يفهمون ما يقع فعلى السلطات أن تتدخل في حقهم حتى يستفيقون من سباتهم ويستوعبون ما معنى خطورة هذا الوباء .
وفي الأول والأخير نسأل الله العفو والعافية وأن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
بني آدم يقول: "مهما اشتد كورونا، فسينتهي باذن الله لان الانسان هو خليفة الله في الأرض"
الفيروس المستجد يقول: "مهما اشتد بني آدم، فسينتهي باذن الله لان الفيروس هو خليفة الله في الكون"
أقول لهم ارجوكم اصمتوا، لا تثيروا الشكوك والفتن، ارتدوا الكمامة واحفظوا أنفسكم قبل فوات الأوان.
تجد مستواهم الدراسي لا يتجاوز الإعدادي ويجلس قرب حيطان المنازل أو المقهى و يهرطق بما لا يعلم.