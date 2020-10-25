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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة و46 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة و46 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3020 إصابة جديدة و46 وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3020 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 197.481 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.000.136 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3301 حالات؛ بينما تم التأكد من 2823 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 163.195.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مواطن الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:07
حقيقة هاد المرض مغاديش تبان حتى تفوت سنين وسنين عاد تبان الحقيقة
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39
2 - ملاحظ الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:10
لن يهدأ بال سارس-كوف-2 إﻵ بعد تحقيق كل أهدافه المسطرة قبل سنة 2038 على أبعد تقدير. لكن مادة طبيعية متوفرة على الأرض يخشاها الفيروس كثيرا، ويدعو الله أن لا يكتشفها عدوه اللذوذ بني آدم حتى لا يتم القضاء عليه. لمن يا ترى سيستجيب الله الدعاء، لبني آدم أم للفيروس المستجد؟؟ علما أن الله سبحانه هو خالقهم الاثنين وخالق السماوات والأرض والكائنات الحية وكل شيئ
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-50
3 - يونسيف الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:11
اصابات الاحد والاثنين داءما منخفظة والعالم تحت موجة ثانية اقوى من الاولى وخاصة اوروبا فالتقرب الى الله سيبعد الجاءحة ولكن كيف ستزول والدول تسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولذا ندعوا جميعا الى الدعاء لله ان يزيل عنا كلمكروه ويشفينا وهو قادر على كل شيء في اي لحضة
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28
4 - Yoyo الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:11
ما دور تاخير نتائج التحاليل لعدة ايام في تكاثر عدد الاصابات
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13
5 - said الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:12
اللهم ألطف بنا وارحمنا وأرفع عنا هذا الوباء ليس لنا إلا أنت سبحانك انك على كل شيء قدير التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر لأن هذا المرض خطير جدا
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17
6 - karim الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:14
اعيد تكرارها وليسمع المسؤولون المغاربة.
لو كنتك تخصصون فقط 10 بالمئة من ميزانية المهرجانات وكرة القدم في دعم الكفاءات المغربية وتمويل البحث العلمي والتكنولوجي لكنتم من الدول التي صنعت اللقاح وتبيعه لدول العالم.

الازمة مؤلمة لكم الان لكن لعلها تغيركم
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33
7 - oussama الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:14
الإخوان حذاري راه المرض و الله تا كين و صعيب ، خويا مرض من الخدمة و تعاداو معاه جوج من أفراد العائلة ، دازت عليه يومين من الجحيم و الحرارة مع العلم في العمر ديالو 33 سنة ..
و لي مريض يلزم البيت ديالو بلا ميعادي ناس آخرين أو ديك العقلية كيفما تعاديت نعادي تا انا عباد الله.
و السلام عليكم
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33
8 - Doi الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:17
Comme d’habitude les chiffres du week-end.....
46 morts c est beaucoup
Mardi on atteindra 5000 et même plus s’ils veulent bien augmenter les TEST CAR 22000 analyses c’est ridicule il faut au mons 60 000 par jour
Merci hespress
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5
9 - Mejriti youssef cym rabat الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:18
شيء عادي مع اقترب عيد المولد النبوي فهم يضخمون الأرقام. و الله العظيم ليس لها أي دليل كلها مبالغ فيها أرقام متشابهة
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-32
10 - الحياة مستمرة الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:20
مهما اشتد كورونا فسينتهي باذن الله لان الانسان هو خليفة الله في الأرض....
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12
11 - Sabrina الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:21
العلاج موجود واللقاح كدلك .المشكل انهم ينتظرون مرور الانتخابات الأمريكية لمي ايفصحوا عنها.
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-18
12 - جمال ابو ايوب الرباط الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:23
السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء واساله أن يشفي جميع المرضى وأن يرحم برحمته الواسعة جميع الموتى وأن برزق دويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
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11
13 - عبد العالي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:33
انا لم اعد اثق في هذه الارقام والكل اي الغالبية العظمى من الناس تشكك في هذا المرض..اعرف الكثير من الناس واخالط الكثير من الناس لانني امارس التجارة ..وكثير منهم من قال لي ماتو عاىلاتهم بامراض اخرى كالقلب والكبد والظغث والسكري..وعند مايخرجون جثثهم من المستشفيات يطلبون منهم المشرفون على المستسفيات بتوقيع على وثيقة كأنهم ماتو بوباء كرونا وهم بالعكس ماتو بامراض اخرى هذا الكلام قاله كثير من الناس ومن لايريد ان يوقع على الوثيقة فيطلب منهم دفع قسط من المال ليسلمو له الجثة
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3
14 - لكل ذي حق حقه الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:34
الوقاية خير من العلاج.
من استعمل الكمامة واحترام مسافة الأمان والنظافة فحقه بإذن الله هو النجاة من هذا الوباء أما من استعصى واستهتر فحقه المرض والوباء فلا يلوم إلا نفسه. إذن فلا غرابة في هذه الأرقام بحيث نرى أناس لا يهتمون أو بالأحرى لا يفهمون ما يقع فعلى السلطات أن تتدخل في حقهم حتى يستفيقون من سباتهم ويستوعبون ما معنى خطورة هذا الوباء .
وفي الأول والأخير نسأل الله العفو والعافية وأن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
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4
15 - مريضة الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:37
خواتي اللي قرا تعليقي يدعو لي بالشفاء لقد أصبت بكورونا ودعوة الغريب مستجابة والله ينجيكم
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21
16 - ملاحظ الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:42
التحاليل 21368 تراجع كبير في عدد التحاليل رغم ارتفاع نسبة الاصابة في الوقت اللي وصلنا لنسبة اصابة 17.8 من بين التحاليل اليومية وهذا مؤشر خطير يجب ، ان امكن، رفع التحاليل خمسة اضعاف ..................
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3
17 - ملاحظ الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:46
لن يهدأ بال سارس-كوف-2 إﻵ بعد تحقيق كل أهدافه قبل سنة 2038 على أبعد تقدير. لكن ما يقلق الفيروس هي مادة طبيعية متوفرة على الأرض ويخشاها كثيرا، ويدعو الله أن لا يكتشفها عدوه اللذوذ بني آدم حتى لا يتم القضاء عليه. لمن يا ترى سيستجيب الله الدعاء، لبني آدم أم للفيروس المستجد؟؟ علما أن الله سبحانه هو خالقهم الاثنين وخالق السماوات والأرض والكائنات الحية وكل شي.
بني آدم يقول: "مهما اشتد كورونا، فسينتهي باذن الله لان الانسان هو خليفة الله في الأرض"
الفيروس المستجد يقول: "مهما اشتد بني آدم، فسينتهي باذن الله لان الفيروس هو خليفة الله في الكون"
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-5
18 - سعيد الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:54
أصحاب التعليقات المشككين في الفيروس والوفيات وأصحاب الذكاء الخارق و نظريات المؤامرة و ......
أقول لهم ارجوكم اصمتوا، لا تثيروا الشكوك والفتن، ارتدوا الكمامة واحفظوا أنفسكم قبل فوات الأوان.
تجد مستواهم الدراسي لا يتجاوز الإعدادي ويجلس قرب حيطان المنازل أو المقهى و يهرطق بما لا يعلم.
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3
19 - هشام الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:57
اصبت بالفيروس من احد افراد العائلة لي كان شاف الموت بعينيه بالاسهال و الكحة و ارتفاع درجة الحرارة و الضعف و الاختناق و اصيبت امي و اختاي ولكن الحمد لله كانت عندنا الاعراض خفيفة ان لم اقل منعدمة لاننا كنا كرفضو التداوي في حالة الامراض العادية بالاضافة لكثرة الحركة و الرياضة و النوم و الغذاء المتوازن
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