"كورونا" يلامس عتبة مائتي ألف إصابة .. والحالات الخطيرة 743

هسبريس من الرباط

يقترب المغرب من عتبة مائتي ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة إلى غاية اليوم الأحد 197481 إصابة، فيما تجاوز عدد الحالات المستبعدة رقم ثلاثة ملايين حالة.

وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 30985 حالة تعالج بالمنازل والمستشفيات، فيما عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة وصل إلى 743، منها 96 حالة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19 إلى 32.33 بالمائة.

الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، البالغ عددها 3020، سجلت منها 1090 حالة في جهة البيضاء سطات، منها 690 بالبيضاء، و103 حالات بالمحمدية، و82 بسطات، و65 بالنواصر، و53 بالجديدة، و37 ببرشيد، و33 ببن سليمان، و20 بمديونة، و7 حالات بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 726 حالة، منها 170 بالصخيرات تمارة، و163 بسلا، و151 بالقنيطرة، و80 بالرباط، و73 بسيدي سليمان، و45 بالخميسات، و44 بسيدي قاسم.

جهة الشرق سجلت 270 حالة، منها 124 بوجدة أنجاد، و44 بجرادة، و35 بالناظور، و30 بتاوريرت، و18 بجرسيف، و17 ببركان، وحالة بفجيج. كما سجلت 227 حالة في جهة سوس ماسة، منها 108 حالات بأكادير إداوتنان، و61 بإنزكان آيت ملول، و38 بتارودانت، و15 بتزنيت، و5 حالات بشتوكة آيت بها.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 216 حالة، منها 80 بتطوان، و46 بطنجة أصيلة، و33 بالمضيق الفنيدق، و20 بوزان، و18 في كل من الحسيمة والعرائش، وحالة بشفشاون. وسجلت 148 إصابة جديدة بكورونا في جهة مراكش آسفي، منها 112 بمراكش، و17 باليوسفية، و12 بشيشاوة، و5 حالات بالصويرة، وحالتان بالرحامنة.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 106 حالات، منها 34 بالفقيه بنصالح، و30 بأزيلال، و21 ببني ملال، و18 بخريبكة، و3 حالات بخنيفرة. كما سجلت 105 حالات في جهة درعة تافيلالت، منها 37 بالرشيدية، و33 بتنغير، و19 بورزازات، و14 بميدلت، وحالتان بزاكورة.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 54 حالة، منها 45 بالعيون، و9 حالات بالسمارة، فيما سجلت 35 في جهة كلميم واد نون، منها 14 بطان طان، و10 حالات بسيدي إفني، و7 بكلميم، و4 بأسا الزاك. كما سجلت 33 حالة في جهة فاس مكناس، منها 13 بفاس، و12 بمكناس، و6 حالات بصفرو، وحالتان بتازة، ثم سجلت كذلك 10 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب بوادي الذهب.

توزيع الوفيات الـ 46 جاء على الشكل التالي: مدينة البيضاء: 6 وفيات، جرسيف: 5 وفيات، القنيطرة ومراكش وبني ملال: 3 وفيات في كل منها، الصخيرات تمارة والرباط والخميسات وبركان ومكناس وتازة: حالتان في كل مدينة، ثم حالة واحدة في كل من الجديدة وسلا وإنزكان آيت ملول وتارودانت والمضيق الفنيدق ووزان والحسيمة واليوسفية والفقيه بن صالح وخنيفرة والرشيدية وتنغير وزاكورة والسمارة.