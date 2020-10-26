الجائحة تفرض تدابير منع التجمعات في تارودانت‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أعلنت السلطة المحلية بإقليم تارودانت الشروع في تنزيل جملة من القرارات الرامية إلى التصدي الاستباقي لتفشي فيروس كورونا، والحد من رقعة انتشاره، وذلك بعد تسجيل تغيرات في الحالة الوبائية، لاسيما ارتفاع عدد حالات الإصابات الجديدة وعدد الوفيات.

وفي هذا السياق، قررت السلطة تارودانت منع التجمعات بمختلف الفضاءات العمومية لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد، مع إغلاق ملاعب القرب والحدائق والفضاءات العمومية بشكل كلي لمدة 15 يوماً، هي الأخرى قابلة للتمديد.

كما تقرر منع السوق الأسبوعي لجماعة تارودانت ليوم الأحد فاتح نونبر، والسوق الأسبوعي لجماعة آيت إيعزة في التاريخ نفسه.

وشددت لجنة اليقظة على أن "كل من عمل على خرق هذه الإجراءات الجديدة والتدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا سيكون موضوع متابعة قانونية، وفقا لما جاء في مضامين قانون حالة الطوارئ الصحية".

وتهيب اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بإقليم تارودانت بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والاحتراز، والعمل على احترام التدابير الاحترازية، والانخراط التام والفعلي بكل حس وطني في المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.