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كُتّاب وآراء
"الجماعات اليهوديّة" تنعي الحاخام يوسف عبد الحق
نعى مجلس الجماعات اليهودية المغربيّة الحاخام المغربيّ يوسف عبد الحق، بعدما أسلم روحه إلى بارئها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال مجلس الجماعات اليهوديّة بالمغرب إنّه استقبل بحزن بالغ وفاة الرّجل الكبير، الحاخام يوسف عبد الحق، الذي كان أستاذا للتّلموذ، كوّن أجيالا من التّلاميذ الذين عرفوه بصبره الذي لا ينفذ في نقل المعرفة.
كما ذكر المجلس أنّه "علِم أنّ هذا الرجل الطّيّب كان يشتري مِن ماله الخاصّ مجموعة من التاليت والتيفيلين، وغيرها من لوازم الصلاة اليهوديّة، ويقدّمها للتّلاميذ المحتاجين".
ونعى سيرج بيرديغو، الأمين العامّ لمجلس الطوائف اليهوديّة في المغرب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرّاحل عبد الحق، مشددا على أن الأمر يهم "أستاذا كبيرا كوّن العديد من الحاخامات على مرّ السنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح فورا الجنسية الاسرائلية لكل شخص من الديانة اليهودية.
ان لم تكن يهوديا لا يمكن لك ان تتحول الى هذه الديانة.لكي يكون المرء يهوديا عليه ان تكون والدته يهودية.
في حائط المبكى لا يجوز ان تقف المرأة الى جانب الرجل .
(ملحوظة: الصورة اقتطع منها الجزء الاسفل حيث يضع الحاخام دوما طاقيته)