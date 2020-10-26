"الجماعات اليهوديّة" تنعي الحاخام يوسف عبد الحق

هسبريس من الرباط

نعى مجلس الجماعات اليهودية المغربيّة الحاخام المغربيّ يوسف عبد الحق، بعدما أسلم روحه إلى بارئها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مجلس الجماعات اليهوديّة بالمغرب إنّه استقبل بحزن بالغ وفاة الرّجل الكبير، الحاخام يوسف عبد الحق، الذي كان أستاذا للتّلموذ، كوّن أجيالا من التّلاميذ الذين عرفوه بصبره الذي لا ينفذ في نقل المعرفة.

كما ذكر المجلس أنّه "علِم أنّ هذا الرجل الطّيّب كان يشتري مِن ماله الخاصّ مجموعة من التاليت والتيفيلين، وغيرها من لوازم الصلاة اليهوديّة، ويقدّمها للتّلاميذ المحتاجين".

ونعى سيرج بيرديغو، الأمين العامّ لمجلس الطوائف اليهوديّة في المغرب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرّاحل عبد الحق، مشددا على أن الأمر يهم "أستاذا كبيرا كوّن العديد من الحاخامات على مرّ السنين".