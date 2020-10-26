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الرئيسية | مجتمع | "الجماعات اليهوديّة" تنعي الحاخام يوسف عبد الحق

"الجماعات اليهوديّة" تنعي الحاخام يوسف عبد الحق

"الجماعات اليهوديّة" تنعي الحاخام يوسف عبد الحق
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:40

نعى مجلس الجماعات اليهودية المغربيّة الحاخام المغربيّ يوسف عبد الحق، بعدما أسلم روحه إلى بارئها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مجلس الجماعات اليهوديّة بالمغرب إنّه استقبل بحزن بالغ وفاة الرّجل الكبير، الحاخام يوسف عبد الحق، الذي كان أستاذا للتّلموذ، كوّن أجيالا من التّلاميذ الذين عرفوه بصبره الذي لا ينفذ في نقل المعرفة.

كما ذكر المجلس أنّه "علِم أنّ هذا الرجل الطّيّب كان يشتري مِن ماله الخاصّ مجموعة من التاليت والتيفيلين، وغيرها من لوازم الصلاة اليهوديّة، ويقدّمها للتّلاميذ المحتاجين".

ونعى سيرج بيرديغو، الأمين العامّ لمجلس الطوائف اليهوديّة في المغرب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرّاحل عبد الحق، مشددا على أن الأمر يهم "أستاذا كبيرا كوّن العديد من الحاخامات على مرّ السنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غابة عذراء الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:06
اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحمل اسم نبي.
اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح فورا الجنسية الاسرائلية لكل شخص من الديانة اليهودية.
ان لم تكن يهوديا لا يمكن لك ان تتحول الى هذه الديانة.لكي يكون المرء يهوديا عليه ان تكون والدته يهودية.
في حائط المبكى لا يجوز ان تقف المرأة الى جانب الرجل .
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-2
2 - ADAM SAFIOT الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:09
أسكنه الرب فسيح جنانه. اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من وطننا الحبييب و يشكلون إلى جانب باقي الطوائف لحمة الشعب المغربي الأصيل و دائما مجندون لخدمة الصالح العام
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4
3 - بارك الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:12
بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفقيد الحاخام اليهودي المغربي سيدي يوسف عبد الحق تغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة و جميع الطائفة اليهودية المغربية الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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5
4 - برايهم مسعود الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:13
رحم الله الحاخام سيدي يوسف عبد الحق معلم اجيال و اجيال من التعاليم اليهودية على الطريقة المغربية الاصيلة و تغمده الله برحمته - و تعازينا الى اهله و تلاميذه و مريده و اتباعه و الى الطائفة اليهودية بالمغرب-
(ملحوظة: الصورة اقتطع منها الجزء الاسفل حيث يضع الحاخام دوما طاقيته)
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4
5 - American moroccan الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:18
ان لله وان اليه راجعون الله ارحموا
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3
6 - hakam الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:20
الله يرحم جميع الموتى يهودا كانو او مسلمين او مسحيين الرحمة والغفران والصبر لدويهم ان شاء الله
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